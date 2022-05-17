Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung úp mở chuyện yêu đương ở tuổi 56

Tuy không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn đã có người thương, động thái mới nhất của Trần Pháp Dung đã khiến cho công chúng tin rằng cô đã tìm được ý trung nhân ở tuổi 56.

Sau khi đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1989 và giải Á hậu của cuộc thi Hoa hậu người Hoa quốc tế năm 1990, Trần Pháp Dung nhanh chóng bộc lộ khả năng diễn xuất của mình khi ký hợp đồng độc quyền với TVB ít lâu sau đó. Nữ minh tinh từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà đài như Tiểu Bảo và Khang Hy, Bí mật hổ phách Quan âm, Thiên đường, Perfect Girls, God of Gamblers II,... Nhan sắc Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung thời trẻ - Ảnh: Internet Trong suốt sự nghiệp của mình, Trần Pháp Dung từng hẹn hò với nhiều tên tuổi lớn như tỷ phú Hong Kong Hứa Tấn Hanh, doanh nhân Chu Minh, nam diễn viên Dương Tuấn Nghị,... Nhưng cho đến hiện tại khi đã U60, nữ diễn viên vẫn chưa một lần lên xe hoa và ngày càng kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trải qua nhiều mối tình, Trần Pháp Dung vẫn tận hưởng cuốc sống độc thân - Ảnh: Weibo Vào năm 2021, trong một cuộc phỏng vấn, Trần Pháp Dung chia sẻ rằng chuyện yêu đương thì cô phó mặc cho số phận, để điều gì đến thì sẽ đến. Nữ diễn viên cho biết, thật ra cô không hề thiếu người theo đuổi hay cầu hôn, thậm chí có giai đoạn cô được tới 7, 8 người cùng ngỏ lời yêu. Dẫu vậy, cô vẫn từ chối vì cho rằng chưa gặp được ai hiểu mình nên vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân. Trần Pháp Dung và hội chị em thân thiết đều là những ngôi sao nổi tiếng - Ảnh: Weibo Tuy nhiên, mới đây thông qua một động thái trên mạng xã hội, Trần Pháp Dung được cho là đã úp mở về chuyện tình cảm của bản thân. Theo đó, nữ diễn viên đã đăng tải lên MXH một đoạn video ngắn, trong đó thứ khiến nhiều người chú ý là chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của cô. Không những vậy, nữ diễn viên còn đặt tựa đề là: "Một kẻ ngốc vì yêu và muốn có một mái ấm ổn định".

Chiếc nhẫn ở ngón áp út 'tố cáo' tình trạng yêu đương của Trần Pháp Dung - Ảnh: Weibo Có thể thấy, ở tuổi 56, Trần Pháp Dung vẫn vô cùng tươi trẻ, thậm chí có người còn nhận xét rằng nữ diễn viên trông như "mới ngoài 30". Nhưng đối diện với các câu hỏi về việc liệu phải chăng đã tìm được ý trung nhân thì cô đều không phản hồi.

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng Vì phải lao động cật lực để chăm lo cho gia đình, nhan sắc ở tuổi Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ bị nhận xét là mất đi khí chất và trông vô cùng tầm thường.

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