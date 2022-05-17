Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung úp mở chuyện yêu đương ở tuổi 56

Sao quốc tế 17/05/2022 14:54

Tuy không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn đã có người thương, động thái mới nhất của Trần Pháp Dung đã khiến cho công chúng tin rằng cô đã tìm được ý trung nhân ở tuổi 56.

Sau khi đoạt giải cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1989 và giải Á hậu của cuộc thi Hoa hậu người Hoa quốc tế năm 1990, Trần Pháp Dung nhanh chóng bộc lộ khả năng diễn xuất của mình khi ký hợp đồng độc quyền với TVB ít lâu sau đó. Nữ minh tinh từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà đài như Tiểu Bảo và Khang Hy, Bí mật hổ phách Quan âm, Thiên đường, Perfect Girls, God of Gamblers II,...

tran phap dung 1
Nhan sắc Hoa hậu Hong Kong Trần Pháp Dung thời trẻ - Ảnh: Internet

Trong suốt sự nghiệp của mình, Trần Pháp Dung từng hẹn hò với nhiều tên tuổi lớn như tỷ phú Hong Kong Hứa Tấn Hanh, doanh nhân Chu Minh, nam diễn viên Dương Tuấn Nghị,... Nhưng cho đến hiện tại khi đã U60, nữ diễn viên vẫn chưa một lần lên xe hoa và ngày càng kín tiếng trong chuyện tình cảm.

tran phap dung 2
Trải qua nhiều mối tình, Trần Pháp Dung vẫn tận hưởng cuốc sống độc thân - Ảnh: Weibo

Vào năm 2021, trong một cuộc phỏng vấn, Trần Pháp Dung chia sẻ rằng chuyện yêu đương thì cô phó mặc cho số phận, để điều gì đến thì sẽ đến. Nữ diễn viên cho biết, thật ra cô không hề thiếu người theo đuổi hay cầu hôn, thậm chí có giai đoạn cô được tới 7, 8 người cùng ngỏ lời yêu. Dẫu vậy, cô vẫn từ chối vì cho rằng chưa gặp được ai hiểu mình nên vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân.

tran phap dung 3
Trần Pháp Dung và hội chị em thân thiết đều là những ngôi sao nổi tiếng - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, mới đây thông qua một động thái trên mạng xã hội, Trần Pháp Dung được cho là đã úp mở về chuyện tình cảm của bản thân. Theo đó, nữ diễn viên đã đăng tải lên MXH một đoạn video ngắn, trong đó thứ khiến nhiều người chú ý là chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của cô. Không những vậy, nữ diễn viên còn đặt tựa đề là: "Một kẻ ngốc vì yêu và muốn có một mái ấm ổn định".

tran phap dung 4
Chiếc nhẫn ở ngón áp út 'tố cáo' tình trạng yêu đương của Trần Pháp Dung - Ảnh: Weibo

Có thể thấy, ở tuổi 56, Trần Pháp Dung vẫn vô cùng tươi trẻ, thậm chí có người còn nhận xét rằng nữ diễn viên trông như "mới ngoài 30". Nhưng đối diện với các câu hỏi về việc liệu phải chăng đã tìm được ý trung nhân thì cô đều không phản hồi.

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Vì phải lao động cật lực để chăm lo cho gia đình, nhan sắc ở tuổi Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ bị nhận xét là mất đi khí chất và trông vô cùng tầm thường.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Pháp Dung Hoa hậu Hong Kong sao TVB sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50

Hoa hậu Hong Kong nức tiếng một thời Viên Vịnh Nghi lộ dấu hiệu xuống sắc ở tuổi 50

Choáng váng với nhan sắc của dàn ‘mỹ nhân’ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021

Choáng váng với nhan sắc của dàn ‘mỹ nhân’ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2021

Dương Tư Kỳ: Từ hoa hậu Hong Kong xuống ‘hoa hậu bán bia’, sự nghiệp vụt tắt vì bê bối tình trường, bị tố ‘lươn lẹo’ về người chồng bí ẩn

Dương Tư Kỳ: Từ hoa hậu Hong Kong xuống ‘hoa hậu bán bia’, sự nghiệp vụt tắt vì bê bối tình trường, bị tố ‘lươn lẹo’ về người chồng bí ẩn

Hoa hậu Hong Kong khiến con trai vua sòng bài Macau say đắm ngày càng gợi cảm khi mang bầu

Hoa hậu Hong Kong khiến con trai vua sòng bài Macau say đắm ngày càng gợi cảm khi mang bầu

Hoa hậu Hong Kong 2019 mất giá vì tai tiếng tình ái, bê bối mua giải

Hoa hậu Hong Kong 2019 mất giá vì tai tiếng tình ái, bê bối mua giải

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI