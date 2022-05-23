Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại?

Sao quốc tế 23/05/2022 16:00

Từng là ngôi sao hạng A với nhiều những tác phẩm nổi tiếng, tuy nhiên nhiều netizen cho rằng sau khi lấy vợ sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa đã bị tụt dốc không phanh.

Hoắc Kiến Hoa có một sự nghiệp phim ảnh khá thành công và rực rỡ với khả năng diễn xuất ổn định, vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng phù hợp với nhiều vai diễn trong phim tình cảm lãng mạn. Một trong những vai diễn nổi tiếng của nam diễn viên họ Hoắc chính là vai diễn trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Trong phim, anh vào vai một nam nhân đa tình được hàng ngàn cô gái yêu thích. Không hề kém cạnh Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng có được sự thành công lớn sau khi bộ phim kết thúc.

Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại? - Ảnh 1
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 - Ảnh: Internet

 

Với bước đà đó, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục có những dự án phim cực kì thành công có thể kể đến như Hoa Thiên Cốt. Sự thành công thậm chí còn vượt ra khỏi Trung Quốc nhận được sự yêu mến của cả những “mọt phim” trong khu vực Châu Á. Quả thực có thể nói, khi đó, Hoắc Kiến Hoa chính là nam diễn viên đắt giá nhất nhì C-biz, là ngôi sao hạng A với sự nghiệp “như diều gặp gió”. lâu.

Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại? - Ảnh 2
Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

 

Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai hẹn hò với Lâm Tâm Như, không bao lâu sau thì cặp đôi trở thành vợ chồng. Việc Hoắc Kiến Hoa kết hôn khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng, cộng thêm cuộc hôn nhân của vợ chồng anh quá ồn ào nên công chúng không có cái nhìn thiện cảm.

Thế nhưng, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa dần tụt dốc, vừa khéo lúc đó anh kết hôn với Lâm Tâm Như. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng nguyên nhân khiến cho Hoắc Kiến Hoa rơi vào tình cảnh khó khăn trong sự nghiệp có liên quan đến việc chuyển hình. Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến hay Nữ Y Minh Phi Truyền không thành công đã buộc Hoắc Kiến Hoa phải chuyển hình khi lựa chọn đóng Như Ý Truyện.

Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại? - Ảnh 3
Hôn lễ của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

 

Như Ý Truyện được coi là màn đặt cược lớn của Hoắc Kiến Hoa. Đảm nhận một vai “tra nam” như Càn Long, diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa rất ổn nhưng anh lại bị khán giả ghét bỏ. Thêm vào đó, Như Ý Truyện là phim cung đấu nên khán giả chỉ tập trung vào những màn tranh đấu của các mỹ nhân mà dần quên đi Hoắc Kiến Hoa. Rõ ràng, Hoắc Kiến Hoa tham gia Như Ý Truyện thì chỉ nhận được mức thù lao cao ngất ngưởng chứ anh chẳng từ bộ phim này mà tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại? - Ảnh 4
Hậu Cung Như Ý Truyện - Ảnh: Internet

 

Không chỉ tập trung cho màn ảnh nhỏ, Hoắc Kiến Hoa cũng liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh nhưng anh chẳng gặt hái được thành tích gì đáng kể. Sau thất bại của Trúc Mộng Tình Duyên và Chuyện Tình Mùa Đông vào năm 2019, thêm việc studio tan rã và người quản lý rời đi nên Hoắc Kiến Hoa chẳng còn mặn mà gì với nghiệp diễn nữa. Anh quay về Đài Loan chăm sóc cho con gái để Lâm Tâm Như ra ngoài làm việc cho đến hiện tại cũng chưa thấy có rục rịch quay lại dự án mới.

 

 

Mức lương của 11 diễn viên hàng đầu Cbiz được tiết lộ: Nghê Ni gần 100 triệu, Hoắc Kiến Hoa xếp cuối bảng

Mức lương của 11 diễn viên hàng đầu Cbiz được tiết lộ: Nghê Ni gần 100 triệu, Hoắc Kiến Hoa xếp cuối bảng

Chưa rõ thực hư thế nào nhưng những con số trong danh sách này cho thấy thu nhập của sao Hoa Ngữ quá khủng, thậm chí còn vượt cả sao Hollywood.

Xem thêm
Từ khóa:   hoắc kiến hoa lâm tâm như Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mức lương của 11 diễn viên hàng đầu Cbiz được tiết lộ: Nghê Ni gần 100 triệu, Hoắc Kiến Hoa xếp cuối bảng

Mức lương của 11 diễn viên hàng đầu Cbiz được tiết lộ: Nghê Ni gần 100 triệu, Hoắc Kiến Hoa xếp cuối bảng

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang thai lần hai, ông xã Hoắc Kiến Hoa gây chú ý chỉ vì 1 hành động khi bên cạnh vợ

Nghi vấn Lâm Tâm Như mang thai lần hai, ông xã Hoắc Kiến Hoa gây chú ý chỉ vì 1 hành động khi bên cạnh vợ

Bị đồn rạn nứt tình cảm quanh năm, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thực sự ra sao?

Bị đồn rạn nứt tình cảm quanh năm, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa thực sự ra sao?

Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa và những ngôi sao Hoa ngữ hiếm khi tham gia các chương trình thực tế

Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa và những ngôi sao Hoa ngữ hiếm khi tham gia các chương trình thực tế

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2022: Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị trở lại Cbiz, Dương Tử tái xuất với bộ phim trọng điểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2022: Hoắc Kiến Hoa chuẩn bị trở lại Cbiz, Dương Tử tái xuất với bộ phim trọng điểm?

Nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' của mỹ nam C-biz khi giả gái: Trương Tân Thành không thua kém nữ giới, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân xấu 'xúc phạm' người nhìn

Nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' của mỹ nam C-biz khi giả gái: Trương Tân Thành không thua kém nữ giới, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân xấu 'xúc phạm' người nhìn

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 9 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI