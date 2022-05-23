Sư nghiệp Hoắc Kiến Hoa xuống dốc không phanh: Vì Lâm Tâm Như hay do chuyển hình thất bại?

Hoắc Kiến Hoa có một sự nghiệp phim ảnh khá thành công và rực rỡ với khả năng diễn xuất ổn định, vẻ ngoài nam tính, lạnh lùng phù hợp với nhiều vai diễn trong phim tình cảm lãng mạn. Một trong những vai diễn nổi tiếng của nam diễn viên họ Hoắc chính là vai diễn trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3. Trong phim, anh vào vai một nam nhân đa tình được hàng ngàn cô gái yêu thích. Không hề kém cạnh Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa nhanh chóng có được sự thành công lớn sau khi bộ phim kết thúc.

Với bước đà đó, Hoắc Kiến Hoa tiếp tục có những dự án phim cực kì thành công có thể kể đến như Hoa Thiên Cốt. Sự thành công thậm chí còn vượt ra khỏi Trung Quốc nhận được sự yêu mến của cả những “mọt phim” trong khu vực Châu Á. Quả thực có thể nói, khi đó, Hoắc Kiến Hoa chính là nam diễn viên đắt giá nhất nhì C-biz, là ngôi sao hạng A với sự nghiệp “như diều gặp gió”. lâu.

Năm 2016, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai hẹn hò với Lâm Tâm Như, không bao lâu sau thì cặp đôi trở thành vợ chồng. Việc Hoắc Kiến Hoa kết hôn khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng, cộng thêm cuộc hôn nhân của vợ chồng anh quá ồn ào nên công chúng không có cái nhìn thiện cảm.

Thế nhưng, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa dần tụt dốc, vừa khéo lúc đó anh kết hôn với Lâm Tâm Như. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng nguyên nhân khiến cho Hoắc Kiến Hoa rơi vào tình cảnh khó khăn trong sự nghiệp có liên quan đến việc chuyển hình. Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến hay Nữ Y Minh Phi Truyền không thành công đã buộc Hoắc Kiến Hoa phải chuyển hình khi lựa chọn đóng Như Ý Truyện.

Hôn lễ của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Như Ý Truyện được coi là màn đặt cược lớn của Hoắc Kiến Hoa. Đảm nhận một vai “tra nam” như Càn Long, diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa rất ổn nhưng anh lại bị khán giả ghét bỏ. Thêm vào đó, Như Ý Truyện là phim cung đấu nên khán giả chỉ tập trung vào những màn tranh đấu của các mỹ nhân mà dần quên đi Hoắc Kiến Hoa. Rõ ràng, Hoắc Kiến Hoa tham gia Như Ý Truyện thì chỉ nhận được mức thù lao cao ngất ngưởng chứ anh chẳng từ bộ phim này mà tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Hậu Cung Như Ý Truyện - Ảnh: Internet

Không chỉ tập trung cho màn ảnh nhỏ, Hoắc Kiến Hoa cũng liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh nhưng anh chẳng gặt hái được thành tích gì đáng kể. Sau thất bại của Trúc Mộng Tình Duyên và Chuyện Tình Mùa Đông vào năm 2019, thêm việc studio tan rã và người quản lý rời đi nên Hoắc Kiến Hoa chẳng còn mặn mà gì với nghiệp diễn nữa. Anh quay về Đài Loan chăm sóc cho con gái để Lâm Tâm Như ra ngoài làm việc cho đến hiện tại cũng chưa thấy có rục rịch quay lại dự án mới.