Thang Duy bất ngờ xuất hiện tại LHP Cannes 2022

Sao quốc tế 23/05/2022 15:59

Hai diễn viên Thang Duy và Park Hae Il đã cùng nhau sánh đôi tại LHP Cannes 2022 để quảng bá cho bộ phim mới Decision To Leave (Quyết tâm chia tay).

Tờ Sina đưa tin, mới đây tại Liên hoan phim Cannes 2022, Thang Duy đã có mặt cùng với đạo diễn Park Chan Wook và nam diễn viên Park Hae Il để chuẩn bị và quảng bá cho bộ phim Decision To Leave (Quyết tâm chia tay). Được biết, tác phẩm này cũng tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.

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Thang Duy với đạo diễn Park Chan Wook và nam diễn viên Park Hae Il tại LHP Cannes 2022 - Ảnh: Internet

Sự xuất hiện này của Thang Duy thật sự đã gây chú ý cho truyền thông Trung Hoa vì đây là lần hiếm hoi mà nữ diễn viên tham dự một sự kiện sau nhiều năm hạn chế hoạt động để chăm lo cho gia đình của mình. Với trang phục trắng đơn giản và lối makeup đơn giản, Thang Duy nhận được nhiều lời khen là trẻ trung và xinh đẹp dù đã 43 tuổi.

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Nữ diễn viên kết hợp với nam tài tử xứ Hàn trong tác phẩm Decision To Leave - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, Decision To Leave là bộ phim Hàn Quốc thứ 2 mà Thang Duy tham gia diễn xuất, trước đó là Thu Muộn vào năm 2010. Phim kể về một thám tử phải lòng một góa phụ bí ẩn sau khi cô trở thành nghi phạm chính trong cuộc điều tra giết người mới nhất của anh ta.

Kịch bản Decision To Leave được đích thân đạo diễn Park Chan Wook và Jeong Seo Kyeong viết ra. Hai người từng hợp tác qua các bộ phim I’m A Cyborg, But That’s OK (2006), Thirst (2009) và The Handmaiden (2016).

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Thang Duy tạo dáng vui nhộn bên poster phim của mình - Ảnh: Internet

Sau khi trailer của Decision To Leave được công bố, nữ diễn viên Thang Duy đã nhận được nhiều lời khen tích cực về khả năng đọc thoại trôi chảy tiếng Hàn một cách giàu cảm xúc. Truyền thông Trung Hoa còn cho rằng Thang Duy là hình mẫu tiêu biểu mà các diễn viên trẻ tại đất nước tỷ dân noi theo.

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