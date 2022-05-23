Top những nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chưa thể vươn tầm đỉnh lưu: Triệu Lộ Tư chắc suất góp mặt, bất ngờ với cái tên Đàm Tùng Vận

Sao quốc tế 23/05/2022 19:51

Triệu Lộ Tư, Đàm Tùng Vận,... là những diễn viên nữ cần một dự án phim xuất sắc để có thể vươn mình lên đỉnh lưu.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chỉ ra danh sách những gương mặt tiểu hoa mặc dù nổi tiếng nhưng chưa thể xếp vào hàng đỉnh lưu. Không có gì ngạc nhiên khi trong số những tiểu hoa này có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư,...tuy nhiên Đàm Tùng Vận là cái tên gây bất ngờ nhất. 

Đàm Tùng Vận

Top những nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chưa thể vươn tầm đỉnh lưu: Triệu Lộ Tư chắc suất góp mặt, bất ngờ với cái tên Đàm Tùng Vận - Ảnh 1
Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Được xếp vào hạng có tác phẩm nổi bật nhưng lưu lượng không cao, Đàm Tùng Vận được đánh giá là gương mặt kém may mắn nhất trong danh sách này. Được đánh giá là nữ diễn viên tự đi lên bằng thực lực nhờ vào tài diễn xuất dễ thương đáng yêu tự nhiên của mình. 

Thế nhưng dù có những bộ phim thật sự nổi tiếng như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Là Người Nhà, tên tuổi Đàm Tùng Vận vẫn vì một lý do nào đó mà không thể vươn lên trở thành đỉnh lưu. 

Dẫu cho chưa thể vươn lên trở thành đỉnh lưu nhưng mỹ nhân họ Đàm vẫn luôn nỗ lực hằng ngày để cải thiện bản thân. Bằng chứng là nữ diễn viên sinh năm 1990 thường xuyên xuất hiện trong những bảng xếp hạng đánh giá diễn xuất. Đây cũng là tín hiệu khả quan đối với sự nghiệp diễn xuất vẫn đang còn nhiều cơ hội của Đàm Tùng Vận. 

Lý Thấm

Top những nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chưa thể vươn tầm đỉnh lưu: Triệu Lộ Tư chắc suất góp mặt, bất ngờ với cái tên Đàm Tùng Vận - Ảnh 2
Nữ diễn viên Lý Thấm - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Lý Thấm chỉ còn thiếu một tác phẩm "đại bạo" để vươn lên hàng lưu lượng. Nhiều khán giả đánh giá khả năng diễn xuất của Lý Thấm ở mức khá. Netizen cũng cho rằng nữ diễn viên nên đầu tư hơn về mặt hình ảnh nữa để tăng thêm sức hút đối với khán giả. 

Thỉnh Quân hiện đang là dự án được Lý Thấm gửi gắm nhiều kỳ vọng. Với sự kết hợp cùng nam thần cổ trang Nhậm Gia Luân, khán giả mong rằng Lý Thấm có thể nhanh chóng tạo được tên tuổi trong giới. 

Quan Hiểu Đồng & Tống Tổ Nhi

Top những nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chưa thể vươn tầm đỉnh lưu: Triệu Lộ Tư chắc suất góp mặt, bất ngờ với cái tên Đàm Tùng Vận - Ảnh 3
Quan Hiểu Đồng & Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Có cùng xuất phát điểm là diễn viên nhí nhưng dường như Quan Hiểu Đồng và Tống Tổ Nhi hiện đều đang gặp phải tình trạng dậm chân tại chỗ. Cả 2 tỏ ra vội vàng trong việc chọn kịch bản và thường đưa ra những quyết định sai lầm trong sự nghiệp khiến bản thân chưa đạt được thành tựu gì lớn lao từ khi ra mắt khán giả cho tới nay. 

Nếu như Tống Tổ Nhi vẫn đang miệt mài tìm kiếm chỗ đứng của mình với những bộ phim tình cảm hiện đại thì Quan Hiểu Đồng dường như đã chuyển hướng sang tham gia các show giải trí nhiều hơn.

Triệu Lộ Tư

Top những nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chưa thể vươn tầm đỉnh lưu: Triệu Lộ Tư chắc suất góp mặt, bất ngờ với cái tên Đàm Tùng Vận - Ảnh 4
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư chính là gương mặt nổi tiếng nhất trong danh sách này. Nổi lên nhờ vai diễn Lạc Phỉ Phỉ trong Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Triệu Lộ Tư nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc được nhiều đạo diễn phim web drama lựa chọn. 

Mặc dù có lưu lượng được coi là lớn nhất trong dàn tiểu hoa hiện nay nhưng về khả năng diễn xuất mỹ nhân họ Triệu vẫn luôn được người hâm mộ tỏ ra lắc đầu ngao ngán khi không thường thể hiện nhạt nhòa và kém thuyết phục. 

Mới đây nhất, vai diễn Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời chê bai về khí chất thì diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng là một trong những điểm trừ lớn của cả bộ phim. Đặc biệt là ở trong những cảnh quay hành động. 

 

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Đàm Tùng Vận Quan Hiểu Đồng Tống Tổ Nhi sao châu á

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