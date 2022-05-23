Thực trạng phim Hoa Ngữ hiện nay: Khan hiếm diễn viên phụ, ai cũng muốn đóng vai chính dù chỉ là tay ngang hoặc thần tượng đá chéo sân

Mặc dù số lượng diễn viên ngày càng nhiều nhưng hầu như ai cũng muốn đóng nam chính. Một số người trong nghề cho biết, đoàn phim phải đau đầu khi tìm nam phụ cho tác phẩm của mình.

Thị trường phim ảnh Cbiz đang ngày càng phát triển nhanh chóng trong vài năm trở lại đây khi hằng năm xuất hiện liên tiếp những bộ phim để giúp cho khán giả có nhiều sự lựa chọn. Việc càng ra mắt nhiều dự án mới kéo theo sự xuất hiện của nhiều diễn viên mới tài năng. Tuy nhiên, điều đó cũng mang tới một hệ quả khó lường bởi trước đây chỉ người có đào tạo bài bản mới được nhận vai nam chính nhưng giờ đây rất nhiều diễn viên tay ngang hoặc thần tượng đá chéo sân cũng tiếp nhận kịch bản đều đều.

Trường hợp phim nổi, tên tuổi của họ bị gắn liền với diễn viên chính. Tuy nhiên chả mấy ai chịu làm cái bóng cho người khác tỏ sáng cả.

Thực trạng này xuất hiện một phần là do vấn đề phiên vị. Ngoài ra, còn có nguyên nhân khác đến từ chế độ đãi ngộ của đoàn phim. Dạng nhân vật phụ chủ yếu làm nền cho diễn viên chính. Khi nhận phiên vị, nam phụ cũng phải chấp nhận lấy từ phiên 2 trở xuống.

Nếu diễn viên phụ có năng lực diễn xuất tốt, nam phụ có thể nổi bật hơn nam chính. Điều này giúp họ được khán giả chú ý nhiều hơn, từ đó tạo điều kiện để phát triển về sau.

Nam phụ Tiêu Thuận Nghiêu trong Ngự giao ký - Ảnh: Internet

Nếu phim nổi thì công lao thuộc về tuyến chính. Nhưng nếu diễn viên phụ nổi, họ sẽ bị gắn mác được ưu ái và nâng đỡ. Xét cho cùng, dù nổi tiếng hay không thì nam phụ vẫn là người chịu thiệt.

Ngoài ra, nam chính và nam phụ của một bộ phim cũng có đãi ngộ khác biệt. Tuyến nhân vật phụ nhận mức thù lao thấp, thời gian ghi hình không được lựa chọn, những điều tốt nhất cũng phải ưu tiên nam chính.

Do đó, một nam diễn viên từng đóng vai chính trong phim kinh phí thấp sẽ không muốn trở thành nam phụ cho người khác. Bởi lẽ, điều này khiến giá trị thương mại của diễn viên giảm sút và ảnh hưởng đến việc bàn bạc thù lao. Ngoài ra, việc là nam chính trong phim có mức đầu tư thấp cũng có ưu điểm. Ở trong đoàn, vai chính luôn luôn nhận được sự quan tâm cao nhất.

Thế nhưng, một diễn viên chỉ muốn nhận vai chính trong phim kinh phí thấp sẽ khó tăng năng lực diễn xuất. Vì thế, họ mãi mãi ở tuyến dưới và khó có thể nhận được những kịch bản chất lượng hơn.

Hiện nay, phim Hoa ngữ phát sóng rất nhiều nhưng tác phẩm có nội dung tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhà sản xuất thi nhau làm phim chuyển thể từ tiểu thuyết, cho ra mắt hàng loạt phim thần tượng, ngôn tình.

Tuy nhiên trái ngược với ngày trước, đoàn làm phim thường áp dụng những quy định tuyển diễn viên khắt khe thì giờ đây điều này lại đi ngược lại khi họ luôn chú trọng vào những người có độ phủ sóng cao mặc cho không cần biết người đó có phù hợp với vai diễn hay không. Chính vì vậy mà diễn viên có thực lực mà không có độ nổi tiếng cao cũng khó lòng có được cho mình vai chính và phải chấp nhận thử sức ở những vai phụ.