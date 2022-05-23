Top các sao hoa ngữ dù nhỏ con những sở hữu body RẮN CHẮC khiến fan giải tri XUÝT XOA không ngớt

Sao quốc tế 23/05/2022 06:45

Đối với các ngôi sao của làng giải trí, việc giữ gìn vóc dáng, sắc đẹp là một ưu tiên hàng đầu để có thể tồn tại trong thế giới showbiz.

Viên San San

Top các sao hoa ngữ dù nhỏ con những sở hữu body RẮN CHẮC khiến fan giải tri XUÝT XOA không ngớt - Ảnh 1

Người đứng đầu danh sách này là Viên San San. Mặc dù các sao nữ tập luyện thể thao rất nhiều, nhưng chỉ có nàng thơ của Vu Chính luyện ra được cơ bụng 11 săn chắc. Mặc dù hiện tại nữ diễn viên ít xuất hiện trên ti vi, nhưng hình ảnh cơ bụng số 11 của người đẹp lại khiến chủ nhân của nó gỡ gạc được danh xấu “nữ chính vô dụng nhất màn ảnh”. Đó là điều ít sao nữ nào làm được.

Top các sao hoa ngữ dù nhỏ con những sở hữu body RẮN CHẮC khiến fan giải tri XUÝT XOA không ngớt - Ảnh 2

Lý Nhược Đồng

Dù năm nay đã ở tuổi 46 nhưng "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào và đặc biệt là body thon gọn. Ngày hôm nay, cô lại khiến mạng xã hội Weibo xôn xao khi đăng tải hình ảnh khi tập thể dục. Quả thật cũng không ngoa khi nói đến gái 20 cũng phải ghen tị với hình ảnh của mỹ nhân U50 này.

Top các sao hoa ngữ dù nhỏ con những sở hữu body RẮN CHẮC khiến fan giải tri XUÝT XOA không ngớt - Ảnh 3
Trước đó nhiều người cho rằng Lý Nhược Đồng trông khá gầy, e ngại cô đã ăn kiêng kham khổ để giữ vóc dáng nhưng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.  

Triệu Lệ Dĩnh

Là một mỹ nhân theo đuổi hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng, gu thời trang thanh lịch, Triệu Lệ Dĩnh liên tục làm fan "bấn loạn" trong những hình ảnh khẳng định sắc vóc "đỉnh của chóp". Dù đã ngoài 30 nhưng người đẹp luôn khoe triệt để body cân đối, nuột nà và hút mắt mỗi khi xuất hiện.

Top các sao hoa ngữ dù nhỏ con những sở hữu body RẮN CHẮC khiến fan giải tri XUÝT XOA không ngớt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên phim Hữu Phỉ còn từng "chiếm spotlight" sau lần khoe body rắn rỏi đáng kinh ngạc. Cụ thể, bà mẹ 1 con làm ai nấy đều "mắt chữ O miệng chữ A" khi chia sẻ loạt ảnh cơ bắp nổi rõ cuồn cuộn. Có vẻ như đây là thành quả của quá trình nữ diễn viên tập luyện chăm chỉ và cường độ cao mới có được.

Có vẻ như hình ảnh rắn rỏi quá đà này không mấy phù hợp với nữ diễn viên nổi tiếng xứ Trung. Nhiều người hâm mộ cho rằng mỹ nhân họ Triệu gắn bó với hình ảnh nhẹ nhàng, dịu dàng vẫn là phù hợp nhất.

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Loạt mỹ nhân xứ HÀn còn hấp dẫn cư dân mạng bởi hình thể nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 'khủng' của mình.

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