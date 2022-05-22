Nhan sắc thăng hạng nhờ sở hữu đôi "chân dài", điều này có ứng với các sao Hoa Ngữ không?

Điển hình như Quan Hiểu Đồng, Đường Yên, Địch Lệ Nhiệt Ba … nổi tiếng là những sao nữ sở hữu chân dài đến hơn 1m khiến người người ao ước và ghen tỵ. Mới đây, loạt mỹ nhân này bị đánh bại bởi một đôi chân có chiều dài "siêu khủng" - 130 cm.

Làng giải trí Hoa ngữ nổi tiếng với loạt mỹ nhân sở hữu ngoại hình hoàn hảo với gương mặt "đẹp hơn hoa" cùng vóc dáng đẹp trên từng milimet, đặc biệt là đôi chân thon dài hút mắt.

Cô chỉ cần diện những kiểu quần short hoặc chân váy ngắn thì Quan Hiểu Đồng lại có dịp cho mọi người chiêm ngưỡng “no mắt” đôi chân dài tuyệt mỹ của mình. Hay khi đứng cạnh các đồng nghiệp chỉ với chiều cao ấn tượng, nữ diễn viên cũng dễ dàng biến các mọi người xung quanh thành “vai phụ”.

Quan Hiểu Đồng không chỉ sở hữu nhan sắc với những đường nét cuốn hút, đặc biệt hơn cả là đôi chân thuộc vào hàng cực phẩm dài miên man, giúp cô vô cùng nổi bật dù ở bất cứ đâu.

Trong một lần tham gia show truyền hình thực tế, mỹ nhân sinh năm 1997 tiết lộ mình cao 1m72, riêng đôi chân đã dài 1,08m. Với ngoại hình xinh đẹp, thần thái cuốn hút, Quan Hiểu Đồng đang là tiểu hoa đán đình đám, nhận được nhiều chú ý từ các đạo diễn cũng như sự yêu mến từ khán giả.

Dương Mịch

Dương Mịch là một trong những sao nữ có "nhiệt độ" cao tại Cbiz hiện nay. Sắc vóc của bà mẹ 1 con nhiều lần khiến khán giả trầm trồ, thân trên đầy đặn, eo nhỏ và đặc biệt là đôi chân "kiếm Nhật".

Dương Mịch chỉ cao 1m67 song nhờ phần chân dài, tỉ lệ đẹp nên cô lúc nào trông cũng cao hơn so với số đo thực tế. Mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế được khán giả ưu ái khen ngợi là sở hữu cơ thể tỉ lệ vàng, lúc nào cũng tỏa sáng trước công chúng. Ngoại hình vượt trội giúp nữ diễn viên "cân đẹp" mọi outfit từ chân váy đến quần short ngắn hay những chiếc quần bó sát, những kiểu đầm ôm sát cơ thể, Dương Mịch cũng đầy khí chất.

Dương Mịch chính là đệ nhất mỹ nhân sở hữu đôi chân xếp vào hàng cực phẩm của làng giải trí Hoa ngữ. Mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế không chỉ có đôi chân trắng nõn mà còn siêu dài siêu thẳng đến “vô thực”.

Đường Yên

Đường Yên vẫn luôn là một trong những diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm. Dẫu đã kết hôn với La Tấn và không còn xuất hiện nhiều trong các hoạt động giải trí, "nàng Triệu Mặc Sênh" vẫn được truyền thông săn đón nhiệt tình.

Bên cạnh nhan sắc mĩ miều, Đường Yên cũng nổi tiếng là sao nữ sở hữu đôi chân dài đáng ao ước nhất trong showbiz. Cô sở hữu chiều cao chuẩn mẫu 1m70, đặc biệt đôi chân dài miên mani tới 1m10. Mỗi lần diện trang phục ngắn, nữ diễn viên Bên nhau trọn đời vẫn luôn khiến vạn người trầm trồ khen ngợi.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là sao nữ đứng top đầu của Cbiz xứ Trung. Mỹ nhân Tân Cương sở hữu gương mặt lai Tây thu hút, và điểm không thể không nhắc đến chính là body cực phẩm, đôi chân thẳng dài khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy chỉ cao 1m68 song cô nàng có tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo, cùng với đôi chân dài đến 1,09m thẳng tăm tắp, không một tì vết nào, thậm chí khi đứng thẳng cặp chân của cô còn không hề có khoảng hở.. Biết rõ lợi thế, mỹ nhân này rất chăm diện những kiểu trang phục phù hợp để khoe đôi chân siêu hoàn mỹ.

Dù diễn trang phục đơn giản hay cầu kỳ, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thôi làm công chúng trầm trồ, khen ngợi vóc dáng mảnh mai, đôi chân tỷ lệ vàng.

Cổ Lực Na Trát

Nhan sắc của Cổ Lực Na Trát đã quá nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Mỹ nhân sinh năm 1992 may mắn sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật. Cô sở hữu chiều cao trên 1m72 và đôi chân dài tới 1,12 m, khiến bất cứ mỹ nhân nào đứng cạnh Cổ Lực Na Trát cũng phải e dè.

Thực tế trước đây từng có rất nhiều mỹ nhân đình đám bị "dìm hàng" không thương tiếc khi xuất hiện chung khung hình với mỹ nhân Tân Cương. Nhờ có ngoại hình hoàn hảo, Cổ Lực Na Trát luôn được các đạo diễn, thương hiệu nổi tiếng và các công ty quảng cáo ưu ái “chọn mặt gửi vàng”.

Cô nàng luôn biết cách khai thác lợi thế chân dài tít tắp của mình bằng việc thường xuyên diễn những bộ đồ năng động, cá tính, nhưng khi bước lên thảm đỏ hay xuất hiện trong chương trình thì Cổ Lực Na Trát lại hóa thành quý cô sang chảnh hết nấc.