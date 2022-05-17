Nghi vấn Dương Mịch 'đá xoáy' Lưu Khải Uy: 'Anh ta không phải là nghệ sĩ'

Sao quốc tế 17/05/2022 18:19

Phát ngôn của Dương Mịch trong một show truyền hình mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao vì cho rằng cô đang "đá xoáy" chồng cũ của mình.

Theo truyền thông Trung Hoa, mới đây khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Dương Mịch đã nhận được nhiều lời khen khi cô kể lại chuyện tình yêu của mình theo giọng văn vừa hài hước vừa thẳng thắn. Tuy vậy, nữ minh tinh lại vô tình gây ra một tranh cãi trên mạng xã hội vì câu nói nghi là đang "đá xoáy" chồng cũ Lưu Khải Uy.

Nghi vấn Dương Mịch 'đá xoáy' Lưu Khải Uy: 'Anh ta không phải là nghệ sĩ' - Ảnh 1
Dương Mịch bị nghi 'đá xoáy' Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Cụ thể, Dương Mịch đã nói rằng: "Có rất nhiều người cảm thấy bản thân là nghệ thuật gia, nhưng người khác có lẽ chẳng coi anh ta ra cái gì đâu". Phát ngôn này của cô đã khiến cho cư dân mạng nhớ lại một câu nói cũng vô tình nổi tiếng của Lưu Khải Uy trong quá khứ.

Nghi vấn Dương Mịch 'đá xoáy' Lưu Khải Uy: 'Anh ta không phải là nghệ sĩ' - Ảnh 2
Lưu Khải Uy bị đem ra chê cười vì phát ngôn trong quá khứ - Ảnh: Internet

Trước đây, khi cặp đôi còn bên nhau, trong một buổi phỏng vấn và được hỏi về Dương Mịch, Lưu Khải Uy đã chia sẻ: "Hướng phát triển của tôi và vợ không giống nhau. Tôi hi vọng bản thân tôi có thể phát triển theo hướng nghệ thuật hơn. Không phải nói vợ tôi không đủ tính nghệ thuật mà sự thật là thế. Cô ấy có giá trị thương mại rất cao".

Vì câu nói này của mình mà cho đến tận bây giờ Lưu Khải Uy vẫn bị đem ra chế giễu trên MXH, netizen mỉa mai rằng nam tài tử hiện tại “vừa không có tính nghệ thuật vừa không có giá trị thương mại”.

Nghi vấn Dương Mịch 'đá xoáy' Lưu Khải Uy: 'Anh ta không phải là nghệ sĩ' - Ảnh 3
Lưu Khải Uy và Dương Mịch có hai lối phát triển khác nhau sau ly hôn - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi ly hôn, sự nghiệp của Dương Mịch ngày càng thăng tiến, nữ diễn viên liên tiếp đạt được các thành tựu lớn mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng ước ao. Còn về phần Lưu Khải Uy, nam tài tử tập trung vào kinh doanh, sự nghiệp diễn xuất của anh không có dấu ấn nào đặc biệt.

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