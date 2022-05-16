Những pha 'tự tay' xé couple đi vào 'lòng đất' của các sao Hoa Ngữ: Trương Triết Hạn viết tâm thư vạch rõ ranh giới với Cung Tuấn, Lộ Tư bị 'thẳng thừng' từ chối tình cảm

Cụ thể, nội dung bức thư của Trương Triết Hạn đã vạch rõ ranh giới với Cung Tuấn. Anh có ẩn ý rằng bản thân bị lợi dụng làm bàn đạp để Cung Tuấn được nổi bật hơn. Giữa hai người chỉ đứng chung một khung hình khi bị buộc xuất hiện để quảng bá phim ảnh . Hành động này của nam diễn viên đã gây thất vọng cho các fan hâm mộ của Sơn Hà Lệnh.

Nếu là fan của ngôn tình đam mỹ thì đây là cặp đôi mà các fan mong muốn sẽ thành đôi sau sự thành công của bộ phim Sơn Hà Lệnh. Nhưng các fan đã bị vỡ mộng sau hành động đăng tải bức thư tay lên mạng xã hội của Trương Triết Hạn.

Được biết, từ sau khi Sơn Hà Lệnh lên sóng, có không ít fan couple của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bị "lậm" giữa trong phim và đời thực, đem về không ít phiền phức cho diễn viên. Tuy nhiên, nếu nói một cách công bằng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ban đầu được nhiều người ủng hộ hơn là nhờ couple. Bản thân Trương Triết Hạn sau khi bị "phong sát ngầm" cũng khó tìm đường trở lại Cbiz, nay lại đăng thư tay vạch rõ quan hệ với bạn diễn quả thực là tự hủy, tự tìm đường khó cho mình.

Triệu Lộ Tư – Đinh Vũ Hề

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet

Có thể nói Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn như là một bệ phóng đưa tên tuổi của Triệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề đến gần hơn với công chúng. Phản ứng hóa học trên màn ảnh của cặp đôi cũng khiến dân tình phải "quắn quéo" khi liên tục có những cử chỉ ngọt ngào trên phim. Vì thế lượng fan chèo thuyền cho OTP này liên tục tăng.

Tuy nhiên, mới đây thì Đinh Vũ Hề cũng đã bày tỏ giữa anh và Triệu Lộ Tư chỉ là mối quan hệ “anh em thân thiết” mà thôi.

Dương Siêu Việt - Hầu Minh Hạo

Gặp Em Ở Không Gian Song Song - Ảnh: Internet

Đầu năm 2021, cặp đôi Dương Siêu Việt - Hầu Minh Hạo cũng gây sốt màn ảnh nhỏ khi kết hợp quay chung trong chương trình thực tế Gặp Em Ở Không Gian Song Song. Những tương tác ngọt ngào, tự nhiên của hai người trở thành chủ đề nóng phủ sóng khắp các nền tảng phổ biến như Weibo, Douyin.

Tuy nhiên, sau khi chương trình kết thúc, ekip của Dương Siêu Việt đã đưa chỉ ra rằng vì tổ PR chỉ chăm chăm vào những tình tiết tình cảm lãng mạn quá mức mà không tập trung vào diễn xuất của cặp đôi khiến cho Dương Siêu Việt không hài lòng. Thuyền của OTP này đến đây cũng chính thức lật.

Biên Trình - Nhậm Mẫn

Thanh Bình Nhạc - Ảnh: Internet

Biên Trình và Nhậm Mẫn nên duyên từ bộ phim Thanh Bình Nhạc được chiếu vào năm 2020. Sau khi phim kết thúc, fan thực sự mong muốn có một cái kết cho cặp đôi ở ngoài đời.

Nhưng thực tế lại khá phũ phàng, sau một buổi livestream chung của cả hai được phát sóng, cả hai tỏ ra ngượng gạo và thiếu ăn ý. Nam diễn viên sinh năm 2004 ngây ngô bày tỏ những phát ngôn thiếu tế nhị như là chê đàn chị già, chân thối, nhan sắc bình thường.

Còn Nhậm Mẫn liên tục ngắt lời đàn em đến khó chịu suốt buổi livestream. Đến đây thì fan hâm mộ lại tỏ ra chán ghét nữ diễn viên và cho rằng cô đã không lên tiếng bảo vệ đàn em khi có tin đồn nổ ra, trái lại đóng vai nạn nhân để tăng độ nổi tiếng của bản thân hơn nữa.

Trương Thiên Ái - Thịnh Nhất Luân

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký - Ảnh: Internet

Cuối cùng, không thể không nhắc đến cặp đôi trong bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký – một bộ phim làm mưa làm gió năm 2016. Tuy phim không được đầu tư khủng nhưng lại có được dàn diễn viên tốt đã góp phần giúp bộ phim đi lên. Các tin đồn giữa Trương Thiên Ái và Thịnh Nhất Luân liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

Để làm rõ mối quan hệ của cả hai cũng như dập tắt những tin đồn không đúng thì công ty quản lý của Trương Thiên Ái đã lên tiếng xác định rõ ràng mối quan hệ của hai người - chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Cả hai sau bộ phim này cũng chưa hợp tác với nhau ở dự án phim nào nữa.

Mặc dù các cặp đôi trên không thể nên duyên ngoài đời nhưng khán giả luôn mong họ có thể gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất của mình.