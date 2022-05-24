Công khai ủng hộ sao Hoa Ngữ khai gian tuổi, Vu Chính bị netizen chỉ trích 'lừa dối khán giả'

Sao quốc tế 24/05/2022 08:47

Nhà biên kịch Vu Chính vừa đăng hẳn một đoạn video lên trang cá nhân bày tỏ cảm xúc về chuyện nghệ sĩ khai gian tuổi.

Mới đây, nhà biên kịch "đại tài" - Vu Chính đăng hẳn một đoạn video lên trang cá nhân bày tỏ cảm xúc về chuyện nghệ sĩ khai gian tuổi, cùng với tiêu đề "Vừa mới xem tin tức của "Vừa mới xem tin tức của Cùng các tỷ tỷ cưỡi gió vượt sóng mà có cảm tưởng, nữ diễn viên sửa tuổi thì có sao chứ"?

Trong video, Vu Chính cũng không quên nói ra suy nghĩ của mình "Trên đời này, những nữ diễn viên trẻ tuổi vĩnh viễn luôn có nhiều cơ hội hơn các diễn viên lớn tuổi. Cho nên, diễn viên sửa tuổi chẳng qua là muốn bản thân được mọi người trông thấy, muốn cho mình thêm chút cơ hội mà thôi. Vì vậy, việc này không cần đem ra làm đề tài bàn cãi, bao dung hơn chút nữa đi, thế giới của chúng ta đều ngập tràn tình yêu thương mà".

Công khai ủng hộ sao Hoa Ngữ khai gian tuổi, Vu Chính bị netizen chỉ trích 'lừa dối khán giả' - Ảnh 1
Vu Chính - Ảnh: Internet

 

Được biết, từ trước đến nay, vấn đề nghệ sĩ khai gian tuổi vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm, bị dân tình phản đối khá gay gắt. Sự việc này dạo gần đây tiếp tục trở nên nóng hổi khi vài cư dân mạng xứ Trung phát hiện ra một diễn viên Hoa ngữ đã chỉnh sửa tuổi thật của mình - đó là Trương Thiên Ái.

Khi còn chưa nổi tiếng, theo thông tin được công khai trên mạng, năm sinh của Trương Thiên Ái là 1988. Tuy nhiên, sau bộ phim "Thái Tử Phi Thăng Chức Ký", năm sinh của cô đã được sửa thành 1990 và cách đây không lâu, lại 1 lần nữa sửa thành 1992. Chính vì lý do này, netizen nhiều lần mỉa mai rằng: "Tuổi của Trương Thiên Ái là bí mật chưa được giải đáp của giới giải trí, cô ấy mãi mãi 30 tuổi rồi".

Công khai ủng hộ sao Hoa Ngữ khai gian tuổi, Vu Chính bị netizen chỉ trích 'lừa dối khán giả' - Ảnh 2
Trương Thiên Ái - Ảnh: Internet

 

Vốn dĩ, vụ việc này chỉ diễn ra trong phạm vi nhỏ, nhưng nhờ Vu Chính mà không chỉ Trương Thiên Ái, ngay cả "Mưu nữ lang" Lưu Hạo Tồn cũng bị lôi vào "drama" này. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Vu Chính làm ra mấy thứ khó hiểu như vậy. Suốt nhiều năm hành nghề đến nay, "ông trùm" của Hoan Ngu Ảnh Thị đã bị "nắm đầu" chỉ trích vì lối suy nghĩ không giống người bình thường.

Công khai ủng hộ sao Hoa Ngữ khai gian tuổi, Vu Chính bị netizen chỉ trích 'lừa dối khán giả' - Ảnh 3
Lưu Hạo Tồn - Ảnh: Internet

 

Một số cư dân mạng cho rằng việc sửa độ tuổi để có "cơ hội cho sự nghiệp" là lừa dối khán giả, vì cớ gì mà Vu Chính lại nói hay như vậy. Thêm nữa, diễn viên chỉ là một nghề, sửa tuổi để làm gì khi mà diễn xuất mới là quan trọng nhất, ngoại hình trước ống kính đôi khi còn thiết thực hơn cả tuổi thật. Điều quan trọng nhất của nghệ sĩ là phải tìm được vị trí cho mình và muốn làm được điều này phải dựa vào thực lực chứ không phải tuổi tác.

Công khai ủng hộ sao Hoa Ngữ khai gian tuổi, Vu Chính bị netizen chỉ trích 'lừa dối khán giả' - Ảnh 4
Cộng đồng mạng chỉ trích Vu Chính vì ủng hộ sao khai gian tuổi - Ảnh: Chụp màn hình

 

Về việc Vu Chính muốn khán giả Đại lục bao dung hơn với những nữ diễn viên khai gian tuổi, netizen đều phản đối kịch liệt vì như vậy là bất công với các diễn viên hành nghề có lương tâm và không đi "đường tắt". Việc khai gian tuổi rõ ràng là không nên, nhất là với người của công chúng. Bởi không những không đạt được cơ hội giống như mong muốn, bị lên án mà có khi còn làm bản thân bị tổn thương nhiều hơn.

Quan điểm của Vu Chính suy cho cùng rõ ràng không phải vì lợi ích của các diễn viên nữ mà dường như đang làm xấu đi hình ảnh người nổi tiếng trong mắt công chúng. 

 

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Từ khóa:   Vu Chính Lưu Hạo Tồn Trương Thiên Ái sao hoa ngữ cbiz

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