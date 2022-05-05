Xôn xao trước thông tin Tống Uy Long bị tịch thu biệt danh, CĐM hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới với nam diễn viên khi đối đầu với Vu Chính

Sao quốc tế 05/05/2022 18:52

Vụ kiện cáo của Tống Uy Long với công ty chủ quản đang là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Trong vài giờ qua tại Cbiz, thông tin về việc nam diễn viên Tống Uy Long xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty chủ quản đang là chủ đề được bàn tán xôn xao vào lúc này. 

Xôn xao trước thông tin Tống Uy Long bị tịch thu biệt danh, CĐM hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới với nam diễn viên khi đối đầu với Vu Chính - Ảnh 1
Vụ tranh chấp hợp đồng giữa đôi bên đang không khỏi khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ - Ảnh: Internet

Cụ thể, ngày 5/5, tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã đưa ra thông báo về vụ kiện tranh chấp hợp đồng giữa Tống Uy Long với hai công ty TNHH Văn hóa điện ảnh và truyền hình Đông Dương Hoan Ngu cùng công ty TNHH Hoắc Nhĩ Quả Tư Hoan Ngu. 

Thậm chí, mới đây theo một số nguồn tin từ các blogger xứ Trung cho biết mỹ nam họ Tống đang đứng trước nguy cơ bị cấm sử dụng nghệ danh ''Tống Uy Long'' của mình trong những dự án tới đây vì bị phía Vu Chính thu hồi. 

Xôn xao trước thông tin Tống Uy Long bị tịch thu biệt danh, CĐM hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới với nam diễn viên khi đối đầu với Vu Chính - Ảnh 2
Nam diễn viên đang đứng trước nguy cơ bị tước đi nghệ danh của mình - Ảnh: Internet

Trước đó, đã từng có thông tin đồn đoán rằng nam diễn viên sinh năm 1999 có tên thật là Tống Thế Toàn, cái tên Tống Uy Long là do phía công ty chủ quản của anh đặt cho khi làm "gà" dưới trướng của Hoan Ngu. 

Xôn xao trước thông tin Tống Uy Long bị tịch thu biệt danh, CĐM hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới với nam diễn viên khi đối đầu với Vu Chính - Ảnh 3
Tống Uy Long - Ảnh: Internet
Xôn xao trước thông tin Tống Uy Long bị tịch thu biệt danh, CĐM hoang mang không biết chuyện gì sẽ tới với nam diễn viên khi đối đầu với Vu Chính - Ảnh 4
Vu Chính - Ảnh: Internet

Đứng trước thông tin gây bất ngờ trên, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho nam diễn viên khi sự nghiệp của anh rất có thể sẽ bị ảnh hưởng một phần nào đó sau vụ lùm xùm không đáng có này. 

Hiện lý do thật sự dẫn đến vụ kiện cáo vẫn chưa được tiết lộ song khán giả vẫn mong muốn cả hai bên giải quyết trong êm đẹp để tránh dẫn đến tai tiếng sau này. 

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Vụ kiện tranh chấp hợp đồng giữa Tống Uy Long và công ty của Vu Chính đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đa số điều bên vực diễn viên họ Tống.

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