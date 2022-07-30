Trần Kiều Ân hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi, nhan sắc ở tuổi 43 gây chú ý

Sao quốc tế 30/07/2022 20:01

Mới đây, nữ diễn viên Trần Kiều Ân đã chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng hạnh phúc trong chuyến du lịch biển với chồng trẻ kém 9 tuổi Alan (Tăng Vỹ Xương).

Trên trang cá nhân mới đây, Trần Kiều Ân đã chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng hạnh phúc trong chuyến du lịch biển với chồng trẻ kém 9 tuổi Alan (Tăng Vỹ Xương) - họa sĩ, doanh nhân người Malaysia.

Trong ảnh, nữ diễn viên để mặt mộc, làn da trắng căng mịn vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên như gái đôi mươi, nhan sắc ngày càng lên hương khi kết hôn.

Tuổi thực tế của mỹ nữ họ Trần đã ngoài 43 nhưng cô vẫn giữ được sự trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn. Trần Kiều Ân nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc trẻ hơn so với tuổi thật. Dù để mặt mộc hay trang điểm, nhan sắc của nàng Đông Phương Bất Bại cũng khiến người nhìn phải xuýt xoa.

Trần Kiều Ân hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi, nhan sắc ở tuổi 43 gây chú ý - Ảnh 1

Trần Kiều Ân và Alan đã đăng ký kết hôn vào cuối tháng 3 sau 2 năm hẹn hò. Cặp đôi quen nhau thông qua chương trình "Tình yêu của con gái" vào năm 2019 và chính thức về sống chung từ giữa năm 2020.

Theo truyền thông, cô cũng không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí và ngừng đóng phim hơn 2 năm nay. Trần Kiều Ân đã từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân.

Trần Kiều Ân hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi, nhan sắc ở tuổi 43 gây chú ý - Ảnh 2

Trần Kiều Ân, sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án "Hoàng tử ếch", "Định mệnh anh yêu em"... Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như "Tiếu ngạo giang hồ", "Đẳng cấp quý cô", "Nữ nhân của vua", "Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm"...

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