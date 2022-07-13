Hôn nhân viên mãn nhưng Trần Kiều Ân vẫn chưa muốn có con vì lý do đặc biệt này

Dù hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân nhưng Trần Kiều Ân vẫn chưa muốn sinh con.

Gần đây, trang ETtoday đưa tin, vợ chồng Trần Kiều Ân và Alan đang tận hưởng quãng thời gian tân hôn ngọt ngào. Họ thường xuyên bị bắt gặp ăn mặc giản dị, đi xem phim, dạo phố hay mua sắm. Sau đó, Trần Kiều Ân là khách mời trao giải của Liên hoan phim điện ảnh Đài Bắc lần thứ 24. Đây là sự kiện giải trí công khai đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện sau 3 năm dừng hoạt động nghệ thuật.

Về đời sống riêng tư, Trần Kiều Ân cho biết chưa có kế hoạch sinh con. Vợ chồng cô muốn thuận theo tự nhiên. Khi được hỏi sau khi lập gia đình có bị chồng cấm mặc gợi cảm hay không, Trần Kiều Ân chia sẻ: "Tôi muốn mặc thế nào cũng được, anh ấy không can thiệp. Tôi không loại trừ tương lai bản thân đột phá trong phong cách thời trang, miễn là phù hợp". Trần Kiều Ân là "nữ thần phim thần tượng" một thời được đông đảo khán giả ngưỡng mộ. Sau khi vướng nhiều ồn ào, cô chọn cách sống bình yên bên gia đình thay vì hoạt động quá sôi nổi. Ở tuổi 44, cô vẫn gây bất ngờ về nhan sắc mỗi khi xuất hiện. Dù hôn nhân hạnh phúc nhưng Trần Kiều Ân lại không muốn có con.

Người hâm mộ cho rằng việc Trần Kiều Ân ở U50 vẫn ngày càng nhuận sắc một phần nhờ hôn nhân hạnh phúc. Không còn vướng vào những ồn ào trong giới giải trí, cô bình yên bên gia đình. Đặc biệt, nữ diễn viên rất được ông xã là Alan Tăng Vỹ Xương nhất mực cưng chiều. Nữ diễn viên kết hôn vào cuối tháng 3. Cô chưa tổ chức hôn lễ vì dịch Covid-19. Gần đây, Trần Kiều Ân phủ nhận thông tin cô thất nghiệp, sống dựa vào tài chính của chồng. Alan Tăng Vỹ Xương, chồng Trần Kiều Ân là phú nhị đại (thế hệ siêu giàu thứ hai) tại Malaysia. Cha mẹ của Alan đều là những doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty với khối tài sản lên đến hàng triệu USD. Theo truyền thông Trung Quốc, gia thế của nhà chồng nữ diễn viên được nhiều người biết đến và kính nể ở Malaysia.

Trần Kiều Ân ở tuổi 43: Hạnh phúc viên mãn bên chồng thiếu gia, tạm ngưng đóng phim Ở tuổi 43,Trần Kiều Ân kết hôn với bạn trai Tăng Vỹ Xương - thiếu gia giàu có tại Malaysia. Cặp đôi chủ yếu tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và đi du lịch cùng nhau.

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