Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua

Sao quốc tế 06/04/2022 15:38

Mới đây, quản lý của Trần Kiều Ân đã lên tiếng về việc mỹ nhân "Đông Phương bất bại" ngừng đóng phim gần 3 năm qua.

Vào ngày 6/4, ngày ETtoday đưa tin Trần Kiều Ân phủ nhận thông tin ngừng hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn. Dương Thục Quyên, quản lý của nữ diễn viên, cho biết nữ diễn viên đang lên kế hoạch trở lại ngành giải trí.

Nói về lý do Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua, Dương Thục Quyên chia sẻ Trần Kiều Ân sắp xếp lại cuộc sống sau nhiều năm đóng phim không ngừng nghỉ. Ngoài ra, cô cũng muốn thay đổi hình tượng, hướng đến sự trưởng thành và có chiều sâu. Vì vậy, cô khắt khe hơn trong việc lựa chọn kịch bản mới.

Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua - Ảnh 1
Trần Kiều Ân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, sau khi lập gia đình, Trần Kiều Ân duy trì công việc ở cả thị trường Đài Loan và Trung Quốc Đại lục. Nữ diễn viên không đặt trọng tâm sự nghiệp nghiêng hẳn sang showbiz Đại lục, từ chối lời mời của nhà sản xuất Đài Loan như thông tin được lan truyền trên mạng xã hội.

Vài năm trở lại, Trần Kiều Ân gặp khó khăn trong sự nghiệp. Nữ diễn viên bị chê lớn tuổi vẫn diễn vai thiếu nữ. Bước sang tuổi ngoài 40, cô liên tục nhận kịch bản phim thần tượng yêu đương, thiếu chiều sâu về nội dung lẫn kỹ năng diễn xuất.

Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua - Ảnh 2
Trần Kiều Ân cưới Alan sau hơn 2 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Trần Kiều Ân và bạn trai Alan đăng ký kết hôn vào ngày 31/3. Tin vui này được nữ diễn viên xác nhận trên trang cá nhân bằng tấm ảnh tay đeo nhẫn cưới với thiếu gia người Malaysia. Cặp đôi hẹn hò từ tháng 12/2019. Họ nên duyên sau khi tham gia show Tình yêu của người con gái mùa 2. Đến tháng 5/2020, Alan chuyển sang Đài Loan (Trung Quốc) sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. 

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