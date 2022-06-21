Trần Kiều Ân ở tuổi 43: Hạnh phúc viên mãn bên chồng thiếu gia, tạm ngưng đóng phim

Ở tuổi 43, cô kết hôn với bạn trai Tăng Vỹ Xương - thiếu gia giàu có tại Malaysia. Hiện tại, Trần Kiều Ân chủ yếu tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và đi du lịch cùng ông xã.

Trần Kiều Ân từng được mệnh danh là “Nữ hoàng phim thần tượng” của xứ Đài, cô được đông đảo công chúng biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như: Định Mệnh Anh Yêu Em, Hoàng Tử Ếch, Đẳng Cấp Quý Cô, Vẫn Cứ Thích Em, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Độc Cô Hoàng Hậu,...

Cả hai quen nhau thông qua chương trình giải trí ghép đôi. Thời gian đầu, cặp đôi không được công chúng ủng hộ vì họ cho rằng Tăng Vỹ Xương là người trăng hoa, đểu cáng. Chưa dừng lại ở đó, giới báo chí Trung Quốc còn thi nhau tung ra những bằng chứng để chứng minh Tăng Vỹ Xương khác xa với những gì thể hiện trên sóng truyền hình. Vì vậy, người hâm mộ của Trần Kiều Ân liên tục rời khỏi fandom để gây sức ép đến chuyện tình cảm của cô.

Thậm chí, nhiều fan đã đưa ra chứng cứ cho thấy Tăng Vỹ Xương có mối quan hệ không đứng đắn với loạt cô gái “bán hoa”. Đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, nữ diễn viên đã đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.

Hai năm trở lại đây, Trần Kiều Ân đang tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho bản thân và vun vén cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, điều này đã khiến cô vướng vào loạt tin đồn ác ý, nhiều người cho rằng cô đang lâm vào cảnh thất nghiệp phải sống dựa vào gia sản của chồng - Tăng Vỹ Xương. Trước những ồn ào trên, nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng để dẹp yên mọi lùm xùm không đáng có.

Bên cạnh đó, nguyên nhân còn nằm ở dịch Covid-19 và con mèo của Trần Kiều Ân nuôi dưỡng đang mắc bệnh ung thư. Chính vì thế, cô quyết tâm giảm khối lượng công việc để bên cạnh thú cưng, cũng như dành thời gian cho chính mình sau nhiều năm đóng phim không ngừng nghỉ.