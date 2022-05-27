Chuyện tình cảm bị phản đối của Trần Kiều Ân và cái kết viên mãn ở tuổi 43

Sao quốc tế 27/05/2022 17:16

Để đi được đến cái kết viên mãn, Trần Kiều Ân và bạn đời đã phải trải qua nhiều sóng gió và rào cản dư luận.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979 là ca sĩ, diễn viên người Đài Loan. Cô nổi tiếng từ năm 2005 với phim Hoàng tử ếch, bộ phim truyền hình thần tượng Đài Loan thế hệ đầu. Sau đó cô chuyển hướng phát triển sang đại lục và tiếp tục thành công với thể loại phim tình cảm như Từ bỏ em, giữ chặt em, Cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm… 

Ở tuổi 43, "nữ hoàng phim thần tượng Đài Loan" một thời đã tìm thấy người mình yêu. Vì vậy, dù chuyện tình cảm của họ gặp nhiều sóng gió, Trần Kiều Ân vẫn sẵn lòng tạm gác lại sự nghiệp, tận hưởng hạnh phúc bên chồng.

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Trần Kiều Ân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, để đi được đến cái kết viên mãn như hôm nay Trần Kiều Ân và bạn đời đã phải trải qua nhiều sóng gió và rào cản dư luận. Cụ thể, vào năm 2019, khi tham gia chương trình hẹn hò Tình yêu của con gái, Trần Kiều Ân bén duyên cùng chàng trai nhỏ hơn 9 tuổi Alan (tên thật Tăng Vỹ Xương).

Thời điểm lúc bấy giờ, loạt bằng chứng khẳng định Alan Tăng Vỹ Xương không phải là người thật lòng, trăng hoa, và có nhiều mối quan hệ ngoài luồng được truyền tay nhau khắp nơi. Sau đó, ông xã Trần Kiều Ân cũng lên tiếng giải thích nhưng mọi chuyện vẫn không thể lắng xuống êm đẹp. Đồng thời nhiều fan lâu năm của cô cũng quyết định rời fandom nếu mỹ nhân 7x không dừng lại mối quan hệ với Alan. Trước sóng gió, Trần Kiều Ân vẫn vững tin với lựa chọn cũng như tình yêu của mình.

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Vào ngày 31/3, Trần Kiều Ân xác nhận đã kết hôn với doanh nhân Alan (Tăng Vỹ Xương) - Ảnh: Internet

Trần Kiều Ân cho biết gia đình và bạn bè cô quý mến Alan. Ngôi sao 43 tuổi cũng hòa hợp, có quan hệ tốt với gia đình chồng. Nàng "Đông Phương Bất Bại" tiết lộ cô đăng ký kết hôn vào ngày 31/3 theo lời cha chồng. Ông khuyên hai con hoàn tất thủ tục hành chính để trở thành vợ chồng hợp pháp.

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