Phim mới của Dương Tử phải dời lịch chiếu, netizen lo sợ Trầm Vụn Hương Phai bị flop vì 'ủ' quá lâu

Sao quốc tế 27/05/2022 16:13

Thông tin Trầm Vụn Hương Phai có nguy cơ phải dời lịch chiếu đang khiến fan hâm mộ của Dương Tử cực kỳ lo lắng.

Trầm Vụn Hương Phai hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Để duy trì nhiệt độ cho bộ phim, ê-kíp đã liên tục tung ra những hình ảnh mới nhất của dàn diễn viên, đồng thời cũng tiết lộ thời điểm bộ phim sắp lên sóng khiến nhiều người cảm thấy háo hức. 

Phim mới của Dương Tử phải dời lịch chiếu, netizen lo sợ Trầm Vụn Hương Phai bị flop vì 'ủ' quá lâu - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai đang nhiều khả năng sẽ phải dời lịch chiếu - Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây, một nguồn tin đã tiết lộ rằng Trầm Vụn Hương Phai hiện đang bị dời lịch chiếu tới tận quý 3 của năm 2022, sẽ lên sóng vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8. 

Sau khi tin chiêu thương của bộ phim được tung ra, nhiều khán giả tỏ ra lo ngại cho Trầm Vụn Hương Phai. Đơn giản thời gian lên sóng càng lâu độ hot của phim cũng sẽ giảm dần đi theo thời gian.

Trước đó, sau khi một đoạn trailer được tung ra, Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ nhận được đánh giá không tốt của khán giả về chất lượng phim cùng diễn xuất của dàn diễn viên chính. Đây được coi là dấu hiệu không mấy khả quan của một bộ phim cấp S. 

Lý giải cho việc Trầm Vụn Hương Phai lùi lịch chiếu sang tận quý 3 được cho là vì nhà sản xuất của phim này vẫn đang loay hoay trong việc đưa bộ phim lên chiếu đài. 

Phim mới của Dương Tử phải dời lịch chiếu, netizen lo sợ Trầm Vụn Hương Phai bị flop vì 'ủ' quá lâu - Ảnh 2
Netizen lo lắng cho số phận phim của Dương Tử - Ảnh: Internet

Netizen hy vọng thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật hoặc chí ít nhà sản xuất nên cố gắng có những động thái làm thay đổi điều này nếu như không muốn phim cấp s+ bị flop. 

Một số bình luận của khán giả trước thông tin Trầm Vụn Hương Phai bị rời lịch chiếu:

- Phim này chắc vẫn cố đấm ăn xôi theo các nhà đài rồi, chứ để đến tận tháng 7 tháng 8 thì chạm mặt nhiều phim lắm, khó mà bật lên được. 

- Hôm nọ tung ra trước đoạn trailer để xem phản ứng khán giả. Chắc thấy khán giả chê nhiều quá mới quay ra tìm cách chiếu đài không thì flop. 

 

Hiện Trầm Vụn Hương Phai được cho là đã hoàn thành phần hậu kỳ và đang chờ được lên sóng. 

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