Dương Tử Quỳnh 'đại thắng', lọt top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022

Ở tuổi 59, "đả nữ" Dương Tử Quỳnh đã vô cùng xuất sắc khi được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022.

Tờ The Star đưa tin, mới đây, ngôi sao Hong Kong Dương Tử Quỳnh đã góp mặt vào top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 do tạp chí Time bình chọn. Theo đó, nữ minh tinh họ Dương đã được xếp ở hạng mục Titan (những người phi thường) bên cạnh nhiều cái tên nổi bật như Kris Jenner, Hwang Dong-hyuk, Tim Cook,...

Dương Tử Quỳnh lọt top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022 do tạp chí Time bình chọn - Ảnh: Internet

Trong ấn phẩm mới nhất của mình, tạp chí Time đã dẫn lời nhiều người nổi tiếng ngợi khen về tài năng của Dương Tử Quỳnh. Trong đó, nhà văn đình đám người Mỹ gốc Singapore Kevin Kwan có nói: "Bà ấy nhiều lần đạt được những điều tưởng chừng không thể. Một người đẹp Malaysia lại có thể trở thành nữ hoàng của dòng phim hành động tại thị trường điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), lĩnh vực diễn viên nam thống trị.

Thế nhưng, Dương Tử Quỳnh làm được. Bà lại một lần nữa lật đổ định kiến khi tham gia phim James Bond, phim 'Ngọa hổ tàng long' - tác phẩm từng thắng Osars danh giá ở các hạng mục. Bà tham gia phim Crazy Rich Asians với dàn diễn viên toàn châu Á nhưng doanh thu hơn 239 triệu USD".

Nhà văn đình đám người Mỹ gốc Singapore Kevin Kwan (tác giả Crazy Rich Asians) khen ngợi Dương Tử Quỳnh hết lời - Ảnh: Internet

Dương Tử Quỳnh cùng với tượng sáp của minh - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, Dương Tử Quỳnh đã đóng chính trong tác phẩm Everything Everywhere All At Once. Nữ minh tinh nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía giới chuyên môn lẫn khán giả nhờ kỹ năng diễn xuất và nền tảng võ thuật vốn có của mình.

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? Hầu hết netizen đều cảm thấy rằng Giang Sơ Ảnh đang lợi dụng sự nổi tiếng của Hồ Ca để quảng cáo cho bản thân, và Giang Sơ Ảnh đương nhiên là người chịu tổn thương. Nhưng cô cũng không làm bất cứ hành động gì để biện minh cho mình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-quynh-dai-thang-lot-top-100-nguoi-anh-huong-nhat-the-gioi-nam-2022-471418.html