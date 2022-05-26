Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường?

Sao quốc tế 26/05/2022 16:02

Hầu hết netizen đều cảm thấy rằng Giang Sơ Ảnh đang lợi dụng sự nổi tiếng của Hồ Ca để quảng cáo cho bản thân, và Giang Sơ Ảnh đương nhiên là người chịu tổn thương. Nhưng cô cũng không làm bất cứ hành động gì để biện minh cho mình

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? - Ảnh 1

Ngay cả những người nổi tiếng cũng không cách nào thoát khỏi quy luật đã cứng như sắt này. Gần đây Giang Sơ Ảnh là khách mời trong một chương trình và cô cuối cùng cũng dám đối mặt với mối quan hệ giữa mình và Hồ Ca, đồng thời kể ra lý do hai người chia tay.

Trước đây, khi mối quan hệ của hai người được công khai đã có rất nhiều ý kiến tỏ ý phản đối mối quan hệ này. Hầu hết netizen đều cảm thấy rằng Giang Sơ Ảnh đang lợi dụng sự nổi tiếng của Hồ Ca để quảng cáo cho bản thân, và Giang Sơ Ảnh đương nhiên là người chịu tổn thương. Nhưng cô cũng không làm bất cứ hành động gì để biện minh cho mình. Nhưng nếu có những người ra sức phản đối mối quan hệ này thì nhất định cũng sẽ có những lời chúc phúc.

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? - Ảnh 2

Một cặp trai trai tài gái sắc như vậy nhiều người cảm thấy lại có vẻ rất xứng đôi, Giang Sơ Ảnh là một cô gái có học thức cao và có nhan sắc ngoại hình đẹp, cùng với một người sâu sắc và nội tâm như Hồ Ca quả thực xứng đôi.

Chỉ là mối quan hệ này đã nhanh chóng đường ai nấy đi không dấu vết không lâu sau khi được công khai. Giang Sơ Ảnh cuối cùng đã có thể lấy hết can đảm trong chương trình gần đây để đối mặt với mối quan hệ không có kết quả này, và cũng nói rõ lý do chia tay.

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? - Ảnh 3

Có vẻ trong mắt của nhiều người, Giang Sơ Ảnh là một cô gái độc lập, đảm đang và có phần mạnh mẽ. Nhưng khi nói về mối quan hệ này, cô ấy vô thức bộc lộ khía cạnh tâm thường trong tình yêu và đau khổ của bản thân trước tình yêu. Theo lời của cô ấy, bạn cũng có thể cảm nhận được mối quan hệ thiếu sự đồng điệu giữa cô và Hồ Ca, cũng như sự thiếu tự tin của Giang Sơ Ảnh vào mối quan hệ của họ.

Nhưng Giang Sơ Ảnh vẫn dùng từ "tốt đẹp" để tóm tắt tốt nhất về mối quan hệ này. Việc chia tay giữa cô và Hồ Ca diễn ra cũng khá êm đẹp. So với những cặp đôi minh tinh khác, có những cặp đôi còn bị xé nát đến tận cùng thì mối quan hệ của cô và Hồ Ca được ví như hồ nước trong veo tĩnh lặng. Khi nói về việc quen nhau với Hồ Ca, cô thẳng thắn cho biết bản thân luôn bị động, và trạng thái tồi tệ này cũng trực tiếp dẫn đến cái kết chia tay của cả hai. Việc chia tay là do Hồ Ca đề xuất trước, nhưng cô ấy hoàn toàn có thể chấp nhận kết quả như vậy.

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? - Ảnh 4

Sau khi lắng nghe quan điểm của cô về tình yêu, Giang Sơ Ảnh nở nụ cười hơi gượng gạo trước ống kính và thừa nhận rằng cô không phải là người hoàn hảo và không chín chắn như Hồ Ca về mọi mặt. Cô ấy có thể không bao giờ gặp được một người đàn ông tốt hơn Hồ Ca, nhưng Hồ Ca chắc chắn sẽ tìm được một cô gái tốt hơn cô.

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? - Ảnh 5

Nhiều người cũng cảm thấy đồng cảm cho Giang Sơ Ảnh, trước màn ảnh cô luôn là một cô gái rất mạnh mẽ. Quả nhiên đàn ông và phụ nữ khi yêu nhau, cho dù người khác nhìn họ cảm thấy họ có tốt đến thế nào đi chăng nữa, họ luôn cảm thấy tự ti và cảm thấy mình không hoàn hảo. Giang Sơ Ảnh cuối cùng đã tiết lộ lý do chia tay với Hồ Ca, và thẳng thắn chia sẻ rằng cô không xứng với anh và tình yêu của cô quá đỗi tầm thường?

Giang Sơ Ảnh dũng cảm nói rõ lý do chia tay với Hồ Ca, thẳng thừng cho rằng bản thân không xứng với anh, tình yêu quá đỗi tầm thường? - Ảnh 6

Nhưng trên đời này làm gì có người hoàn hảo? Điều quan trọng nhất trong tình yêu là không đánh mất bản thân, thừa nhận khuyết điểm của bản thân và bao dung những khuyết điểm không thể thay đổi của đối phương, để tìm được trạng thái yêu thoải mái nhất trong sự trân trọng lẫn nhau. Hơn nữa Giang Sơ Ảnh xinh đẹp như vậy, cô không nên cảm thấy tự ti và hạ thấp bản thân trong quan hệ yêu đương như vậy.

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