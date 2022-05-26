Chỉ sau 2 ngày công chiếu, lượt xem đã vượt 88 triệu view, cốt truyện hấp dẫn, Dương Siêu Việt đã chọn đúng kịch bản?

Cũng thật tốt khi Tencent vẫn giữ vững lập trường giữ niềm tim dành cho chủ đề võ hiệp cổ trang. Dự án lớn của Tencent được công chiếu vào năm 2021 “Tuyết trung hãn đao hành” do biên kịch từng đoạt huy chương vàng Wang Juan làm đạo diễn và có một nam biên kịch khác chính là Trương Nhược Quân thủ vai chính. Thật đáng tiếc là mặc dù logic cốt truyện của bộ phim rất tốt, nhưng hiệu ứng chuyển động và những cảnh hành động quá chậm khiến khán giả xem phim không khỏi thấy khó chịu.

Nhưng sau khi những tác phẩm kinh điển này được làm đi làm lại nhiều lần, phim võ thuật dường như đã rơi vào thế nghẽn đình trệ. Không có tác phẩm nào nổi bật trong những năm gần đây, thậm chí rất ít người còn mặn nồng với phim võ lâm cổ trang.

Và hiện tại Tencent lại cho lên sóng một “bom tấn” mới “Luận anh hùng ai xứng anh hùng” do Lý Mộc Qua làm đạo diễn, chỉ mới sau hai ngày phát sóng bộ phim đã thu về lượt xem vượt mốc 88 triệu view. Nội dung phim thú vị, và có vẻ như Dương Siêu Việt lần này đã chọn đúng kịch bản, có thể xem là bom tấn.

Tháng 4 vừa rồi, Tencent đã thu được thành tích lớn từ “Thả thí thiên hạ” được phát sóng, với tạo hình của nam chính Dương Dương đã thu hút sự chú ý của khán giả và mức độ phổ biến của phim vẫn ở mức cao. Thật đáng tiếc khi những kỹ xảo và cảnh hành động trong phim cũng khiến người xem cảm thán chán nản, danh tiếng không được như ý muốn.

“Luận anh hùng ai xứng anh hùng” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ôn Thụy An, kể về câu chuyện của một thiếu niên trẻ tuổi (do Tằng Thuấn Huy thủ vai) xuât sơn đi ngao du khắp thiên hạ và kết giao với nhiều bằng hữu và họ cùng nhau phiêu bạt giang hồ, có thể cảm nhận được tình huynh đệ ở chốn hồng trần, trưởng thành tạo nên một câu chuyện anh hùng.

So với những tác phẩm võ hiệp trước đây, bộ phim này không có nhiều đổi mới trong việc thay đổi nội dung. Vẫn dưới góc nhìn của những người trẻ tuổi, vạch trần những bí mật, câu chuyện, âm mưu lớn nhỏ của giang hồ và khắc họa hình ảnh của một vị anh hùng lý tưởng.

Tuy nhiên, dù sao bộ phim cũng do Lý Mộc Qua làm đạo diễn chắc hẳn có điểm nhấn riêng, là bối cảnh và tạo dựng của bối cảnh. Câu chuyện bắt đầu bằng những câu hát của một ông già, và trong một hoàn cảnh vô cùng bi thương.

Trong trạng thái bình lặng như vậy, sự chú ý của khán giả được kéo theo tiếng đàn của ông già. Lúc này, nam chính đi tới. Nam chính đi tới một mình cô đơn cùng với một chiếc hộp mỏng. Cách tiếp cận theo phong cách hồi tưởng về quá khứ này cũng thu hút sự chú ý và tò mò của khán giả.

Sau đó là đi vào cốt truyện, trong bộ phim thế giới trong đó không có sự đấu đá cung đấu chỉ tập trung vào câu chuyện giang hồ. Trên giang hồ có hai thế lực là Lục Phân Bán Đường và Kim Phong, làm mưa gió trên giang hồ, tạo nên thế cân bằng lẫn nhau và cũng cố loại trừ đối phương.

Đồ đệ tiếp nhận nhiệm vụ được giao của sư phụ xuất sơn, mang theo một chiếc hộp quan trọng, nhưng khởi đầu thiếu niên đã không mấy suôn sẻ. Ngay khi xuất hiện, chàng thiếu niên đã lạc vào khu của kẻ địch, nhờ sự giúp đỡ của Ôn Nhu do Dương Siêu Việt thủ vai và Bạch Sầu Phi do Lưu Vũ Ninh thủ vai, và cùng nhau tụ hội lại thành một nhóm.

Tất nhiên, là khán giả của phim võ thuật, điều quan trọng nhất là cốt truyện. Phân cảnh đáng chú ý là lúc rút thanh kiếm Vãn Lưu để cứu nữ chính, sau đó ném chiếc hộp lên không và lao về phía kẻ địch. Động tác các pha hành động khá nhanh và cùng với góc quay, màn võ thuật cũng được thực hiện vô cùng an toàn, khá chuẩn và mãn nhãn người xem.

Nhưng đạo diễn Lý Mộc Qua biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu. Từ trong ống kính quay, ông có thể tìm thấy một kết cấu tạo được cảm giác của không khí cổ đại. Khu chợ ồn ào náo nhiệt, những lễ hội và các cảnh khác được đạo diễn bắt được và quay vô cùng đặc sắc và hấp dẫn đã góp phần tăng điểm cộng cho bộ phim.

Kỹ năng diễn xuất của các diễn viên được đánh giá tốt khiến người xem mãn nhãn

“Luận anh hùng ai xứng anh hùng”, các nhân vật đều là những thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, và đây cũng là quan điểm chính khi lựa chọn diễn viên và trong quá trình casting. Trong các cảnh quay có thể thấy, không xuất hiện tình trạng diễn viên đóng thế, các diễn viên chính đều trực tiệp quay các cảnh hành động.

Đầu tiên phải nỏi rằng Tằng Thuấn Huy có đôi mắt to tròn, đường nét rõ ràng cho thấy là một chàng trai đẹp trai đúng chuẩn, và tạo hình trong bộ phim cũng khá hợp với anh.

Trước đó, Tằng Thuấn Huy cũng từng diễn vai Trương Vô Kỵ phiên bản mới của “Ỷ Thiên Đồ Long ký”, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong võ thuật cổ trang, cũng rất hợp vào vai nam chính vừa mới xuất môn. Anh có thể truyền tải cảm xúc thông qua những thay đổi thái độ tinh tế và diễn xuất của anh khá tốt.

Bên cạnh đó, nữ chính Dương Siêu Việt quả thực là không cần bàn cãi về mặt ngoại hình, với khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn, cô ấy khá nổi bật ngay cả trong rừng hoa mỹ nữ điện ảnh và truyền hình.

Kỹ năng diễn xuất của Dương Siêu Việt cũng đã được cải thiện, nhìn từ phần diễn xuất của cô trong phim có thể thấy cô không chỉ có thể kiểm soát biểu cảm và đôi mắt, đồng thời có thể diễn giải đúng tâm trạng của nhân vật. Thể hiện sự nhanh nhẹn của một thiếu nữ, chemistry với Tằng Thuấn Huy cũng khá tốt, có vẻ như sắp có một CP mới được mọi người tích cực đẩy thuyền.

Nhưng lần này, Mạnh Tử Nghĩa càng hấp dẫn người xem, chỉ có thể nói rằng cô ấy quá phù hợp khi xuất hiện qua ống kính của Lý Mộc Qua. Tạo hình với trang điểm bị thương khi xuất hiện trên poster của phim được công bố gần đây thật sự rất hút mắt.

Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trong tập đầu của phim càng xinh đẹp hơn, nhất là khi có gió biển thổi qua, và tấm vải che mặt trượt xuống để lộ ra khuôn mặt đầy đặn, cùng với góc quay chuẩn của đạo điễn, vẻ đẹp của cô hiện ra gần như không góc chết.

Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa luôn ở trạng thái tương đối ổn định, chưa có điểm đặc biệt làm nổi bật kỹ năng diễn xuất của cô ấy. Cô ấy diễn xuất một cách tinh tế hơn để tạo hình nhân vật một cách trọn vẹn, và diễn xuất của cô cũng khá tốt.

Cốt truyện của “Luận anh hùng ai xứng anh hùng” khá chặt chẽ, thiết kế động tác, các cảnh hành động cũng đầy điểm nhấn. Điều quan trọng là qua lời thoại, tình tiết, … có thể cảm nhận được dòng máu tươi trẻ giang hồ, đồng thời làm nên được tinh thần của võ hiệp.

Những diễn viên chính trong phim đều đẹp, kỹ thuật quay của Lý Mộc Qua hầu như không bao giờ làm khán giả thất vọng, làm cho người xem được mãn nhãn.