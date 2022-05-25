Chưa lên sóng nhưng Trường Tương Tư của Dương Tử đã gặp phải vô vàn biến cố, netizen lắc đầu ngao ngán với các dự án S+ của Tencent

Sao quốc tế 25/05/2022 18:42

Tạo hình các nhân vật chính trong Trường Tương Tư đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ.

Trường Tương Tư đang là bộ phim được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Bên cạnh nội dung phim, tạo hình của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề nóng hổi được khán giả đem ra bàn luận. Tuy nhiên càng mong đợi bao nhiêu họ lại càng nhận về thất vọng bấy nhiêu khi tạo hình của các nhân vật trong phim được nhận xét là ''thảm họa''. 

Mới đây, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau bức ảnh chụp lại nam diễn viên Đàn Kiện Thứ trong tạo hình mới nhất. Loạt ảnh này ngay sau đó đã phải hứng chịu nhiều lời chê bai tới từ khán giả. 

Chưa lên sóng nhưng Trường Tương Tư của Dương Tử đã gặp phải vô vàn biến cố, netizen lắc đầu ngao ngán với các dự án S+ của Tencent - Ảnh 1
Chưa lên sóng nhưng Trường Tương Tư của Dương Tử đã gặp phải vô vàn biến cố, netizen lắc đầu ngao ngán với các dự án S+ của Tencent - Ảnh 2
Tạo hình được cho là thảm họa của Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet

Trong cảnh quay này, Đàn Kiện Thứ xuất hiện với bộ trang phục nhiều lớp lấy tông màu tím làm chủ đạo. Tạo hình này của nam diễn viên bị khán giả đánh giá là quê mùa, kém sang. May cho anh chàng là nhờ có nhan sắc cực phẩm của mình mới có níu giữ chút hình ảnh của anh trong bộ trang phục đó. 

Được biết đây không phải lần đầu tiên tạo hình của Trường Tương Tư bị nhận gạch đá. Trước đó, tạo hình giả trai của Dương Tử cũng từng bị khán giả chê tan nát vì quá giả trân. 

Chưa lên sóng nhưng Trường Tương Tư của Dương Tử đã gặp phải vô vàn biến cố, netizen lắc đầu ngao ngán với các dự án S+ của Tencent - Ảnh 3
Tạo hình giả trai của Dương Tử - Ảnh: Internet

Một số bộ phận netizen còn lên tiếng nếu như Trường Tương Tư không thay đổi tạo hình của nhân vật khả năng khi phim ra mắt bị flop là rất cao. Đồng thời cũng không quên mỉa mai Tencent, cho rằng nền tảng này đã hết thời, cấp S chỉ còn ngang bằng cấp A của những nền tảng khác. 

Một số bình luận của khán giả về tạo hình của Trường Tương Tư: 

- Tạo hình và ngoại hình của nữ chính đã làm khán giả chết tâm rồi thì cái áo tím này đã là gì.

- Mất niềm tin vào phim cấp S của Tencent thật sự, cái mác phim đưa ra để khè nền tảng khác thôi chứ có làm ăn được gì đâu. 

Trường Tương Tư hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định ngày lên sóng nhưng với những chỉ trích trong thời gian qua, e rằng phim khó tạo nên kỳ tích khi ra mắt. 

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