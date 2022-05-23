Dương Tử ấm ức Tô Hữu Bằng vì để mình tuột mất vai nữ chính vào tay Trần Đô Linh

Sao quốc tế 23/05/2022 10:05

Bộ phim Tai Trái là tác phẩm đầu tay của Tô Hữu Bằng với tư cách đạo diễn. Thời điểm tuyển chọn diễn viên, Dương Tử từng đến thử vai Lý Nhị. Tuy nhiên, cô bị đánh trượt vì vai diễn được giao cho Trần Đô Linh.

Năm 2015, phim điện ảnh Tai Trái gây được nhiều tiếng vang sau khi phát sóng. Tác phẩm này cũng là bệ phóng cho nhiều diễn viên như Mã Tư Thuần, Trần Đô Linh, Âu Hào, Dương Dương...

Dương Tử ấm ức Tô Hữu Bằng vì để mình tuột mất vai nữ chính vào tay Trần Đô Linh - Ảnh 1
Phim Tai Trái - Ảnh: Internet

Tai Trái là bộ phim điện ảnh Trung Quốc công chiếu năm 2015 dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhiêu Tuyết Mạn. Bộ phim là tác phẩm đầu tay của Tô Hữu Bằng với tư cách đạo diễn. Thời điểm tuyển chọn diễn viên, Dương Tử từng đến thử vai Lý Nhị. Tuy nhiên, cô bị đánh trượt vì vai diễn được giao cho Trần Đô Linh. Đáng nói, Dương Tử đóng phim từ nhỏ và từng nổi tiếng với Nhà Có Trai Có Gái. Ngược lại, Trần Đô Linh không phải là diễn viên chính quy nên không đến thử vai.

Dương Tử ấm ức Tô Hữu Bằng vì để mình tuột mất vai nữ chính vào tay Trần Đô Linh - Ảnh 2
Trần Đô Linh được Tô Hữu Bằng chọn mặt gửi vàng vào vai nữ chính phim Tai Trái - Ảnh: Internet

 

Năm đó, mỹ nữ họ Trần đang theo học tại Đại học Hàng không Nam Kinh. Cô sở hữu nét đẹp trong trẻo dịu dàng nên trở thành hoa khôi của trường đại học. Đạo diễn Tô Hữu Bằng vô tình thấy ảnh của Trần Đô Linh trên mạng và đã mời cô đóng phim. Tác giả Nhiêu Tuyết Mạn cũng phải công nhận, nữ diễn viên rất hợp nhân vật Lý Nhị. Trần Đô Linh đồng ý tham gia Tai Trái và lần đầu thử sức với điện ảnh. Sau đó, nữ diễn viên tham gia thêm nhiều tác phẩm như Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, Cầu Hôn Đại Tác Chiến, Thất Nguyệt Và An Sinh... 

Nhiều năm sau gặp lại, Dương Tử vẫn nhắc chuyện này với Tô Hữu Bằng. Khi tham gia Nhà Hàng Trung Hoa mùa 3, nữ diễn viên trách nam đạo diễn vì đã không chọn mình vào vai Lý Nhị. Tuy nhiên, quyết định của Tô Hữu Bằng được phần đông khán giả ủng hộ. Lý do là vì, Dương Tử hoàn toàn không hợp với tạo hình nhân vật. Lý Nhị được miêu tả là cô gái tốt bụng và đơn thuần. Cô sở hữu nét đẹp mong manh, dịu dàng, trong sáng. Nhưng cô cũng mang tâm hồn nhạy cảm với trái tim mạnh mẽ.

Dương Tử ấm ức Tô Hữu Bằng vì để mình tuột mất vai nữ chính vào tay Trần Đô Linh - Ảnh 3
Dương Tử từng tuột mất vai diễn này - Ảnh: Internet

 

Vào thời điểm đó, ngoại hình của Dương Tử không được đánh giá cao. Nữ diễn viên sở hữu đường nét hơi thô, làn da ngăm đen và thân hình mũm mĩm. Vì thế, cô khó có thể trở thành một Lý Nhị trong sáng nhưng kiên cường.

 

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