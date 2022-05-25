Ham công tiếc việc, Dương Tử nhận về cái kết đắng: Kiệt sức vì áp lực từ sự kỳ vọng của bản thân

Sao quốc tế 25/05/2022 21:23

Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao trước thông tin Dương Tử cảm thấy bị kiệt sức về tinh thần lẫn thể xác vì công việc quá nhiều.

Dương Tử là diễn viên giành được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Chính vì vậy mà những thông tin xoay quanh cô nàng luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía fan hâm mộ. 

Ham công tiếc việc, Dương Tử nhận về cái kết đắng: Kiệt sức vì áp lực từ sự kỳ vọng của bản thân - Ảnh 1

Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger có nội dung liên quan đến tình trạng hiện tại của Dương Tử. Cụ thể, nguồn tin cho biết Dương Tử đang kiệt sức vì áp lực công việc và scandal của bạn diễn.

Một phần được cho là vì cô nàng nhận quá nhiều công việc cùng một lúc khiến cho sức khỏe của nữ diễn viên rơi vào tình trạng quá tải. 

Bên cạnh đó, một thông tin hành lang tiết lộ Dương Tử sẽ kết hợp với Nhậm Hào trong một dự án mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây Nhậm Hào liên tục vướng nhiều lùm xùm liên quan đến đời tư, nên phía Dương Tử cảm thấy rất thất vọng.

Ham công tiếc việc, Dương Tử nhận về cái kết đắng: Kiệt sức vì áp lực từ sự kỳ vọng của bản thân - Ảnh 2
Nữ diễn viên được cho là đang kiệt sức vì tham công tiếc việc - Ảnh: Internet

Mặc đù chỉ là thông tin được đồn đoán và vẫn chưa được xác thực từ phía người đại diện của nữ diễn viên nhưng việc khán giả lo lắng cho cô là hoàn toàn có cơ sở khi Dương Tử trong năm nay đang góp mặt quá nhiều tại các dự án phim ảnh

Chính vì vậy mà cộng đồng mạng đã có lời khuyên Dương Tử nên dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, nhất là sức khỏe và sắc đẹp của mình. Đồng thời gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến Dương Tử, mong rằng những dự án sắp tới của cô sẽ thành công rực rỡ. Nữ diễn viên sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho bản thân và gia đình.

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