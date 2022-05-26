Vừa bị chê tạo hình 'thảm họa', Trường Tương Tư khiến fan quay xe vội sau khi chứng kiến Dương Tử và Trương Vãn Ý có hành động này

Sao quốc tế 26/05/2022 16:50

Lộ cảnh Dương Tử và Trương Vãn Ý phối hợp diễn xuất với nhau trong Trường Tương Tư khiến netizen khen nức nở.

Trường Tương Tư hiện đang là một trong những bộ phim nhận được sự mong chờ của khán giả. Tuy nhiên trước khi bộ phim diễn ra đã có rất nhiều tranh cãi xoay quanh về việc tạo hình của nhân vật khi trang phục của nam chính Trương Vãn Ý được đánh giá là ''thảm họa'' với tông màu tím.

Vừa bị chê tạo hình 'thảm họa', Trường Tương Tư khiến fan quay xe vội sau khi chứng kiến Dương Tử và Trương Vãn Ý có hành động này - Ảnh 1
Tạo hình khiến netizen chê bai dữ dội của Trương Vãn Ý - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như điều đó sẽ khiến cho phim bị khán giả ngó lơ nhưng mới đây, một đoạn video hậu trường ghi lại cảnh Dương Tử và Trương Vãn Ý đối diễn trong một phân cảnh ngược tâm trên phim trường Trường Tương Tư đã được cộng đồng mạng lan truyền.

Trong đoạn video, Dương Tử chạy tới và ôm chầm lấy bạn diễn Trương Vãn Ý đang trong trạng thái hoảng loạn và đau khổ. Nam diễn viên thể hiện cảm xúc đau đớn, liên tục đẩy Dương Tử ra nhưng đều bị cô nàng kéo lại rồi ghì chặt. 

Cuối đoạn video, cả hai ôm chầm lấy nhau và bật khóc. Đây được dự đoán sẽ trở thành một trong những cảnh phim cảm xúc nhất trong Trường Tương Tư

Vừa bị chê tạo hình 'thảm họa', Trường Tương Tư khiến fan quay xe vội sau khi chứng kiến Dương Tử và Trương Vãn Ý có hành động này - Ảnh 2
Diễn xuất của Dương Tử và Trương Vãn Ý là điểm cộng trong mắt khán giả - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đoan video trên được đăng tải, khán giả bất ngờ dành nhiều lời khen cho diễn xuất và đài từ của Dương Tử và Trương Vãn Ý. 

Cộng đồng mạng cho rằng cả hai đối diễn rất tự nhiên và cảm xúc, cặp đôi mang đến cho người xem cảm giác chân thật về một đôi tình nhân đúng nghĩa ngoài đời thực. 

Một số bình luận của khán giả về đoạn video đối diễn của Dương Tử và Trương Vãn Ý: 

- Đài từ của Dương Tử và Trương Vãn Ý tốt ghê, nghe giọng gốc đã thấy tan nát cõi lòng, ngược tả tơi, chưa gì đã thấy đau tim thế này.

- Hai bạn này đài từ tốt thật sự luôn. Có vẻ vid được quay từ khoảng cách khá xa nhưng giọng vẫn có độ vang, nghe rõ ràng chứ không bị tù chữ như nhiều diễn viên bây giờ.

- Xem được video này càng mong ngóng hơn. Diễn xuất thật sự cảm xúc, giọng gốc của Dương Tử và Trương Vãn Ý thì tốt từ trước đến giờ rồi. Không phải bàn cãi về chất lượng của Trường Tương Tư nữa, chắc chắn sẽ rất đỉnh. 

- Thích nhất coi phim những khúc đối diễn cao trào như thế này. Cảm giác nó thể hiện diễn xuất của diễn viên rất rõ. 

Trong Trường Tương Tư, Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu, hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao. Trong nguyên tác, ban đầu, Tiểu Yêu sống dưới thân phận một thầy thuốc chữa bệnh ở một trấn nhỏ, trong thân phận con trai. Về sau, thân phận thật của Tiểu Yêu mới được tiết lộ.

Trong khi đó, Trương Vãn Ý vào vai Chuyên Húc, một nhân vật phức tạp, tình yêu anh dành cho Tiểu Yêu khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa chua xót, cách anh cố gắng giành lấy tình yêu đó khiến người ta vừa thương cảm vừa ghét bỏ. 

Hiện Trường Tương Tư vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu. 

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