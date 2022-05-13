Sau khi 'về chung một nhà', Trần Kiều Ân và ông xã kém 9 tuổi tiết lộ cuộc sống hôn nhân

Sao quốc tế 13/05/2022 20:12

Trần Kiều Ân và ông xã Alan lần đầu chia sẻ ảnh xuất hiện bên nhau sau khi chính thức kết hôn.

Vào ngày 12/5, Trần Kiều Ân đăng tải hình ảnh mới của cô và ông xã Alan lên mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu cặp đôi chia sẻ ảnh xuất hiện bên nhau sau khi chính thức kết hôn.

Nàng Đông Phương Bất Bại nhìn ông xã đầy tình cảm và hạnh phúc. Nhiều cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài trẻ đẹp của Trần Kiều Ân, khẳng định khó mà nhận ra việc cô lớn hơn ông xã tới 9 tuổi.

tran kieu antran kieu an 2tran kieu an 1

Cặp đôi cũng khoe nhẫn cưới và đồng hồ đôi trên tay. Nhẫn cưới của cả hai đến từ thương hiệu trang sức Cartier với ý nghĩa là biểu tượng vĩnh cửu, thể hiện sự cam kết trong tình yêu giữa 2 người.

Trần Kiều Ân và ông xã Alan đăng ký kết hôn tại Văn phòng đăng ký hộ khẩu Đại An (Đài Loan) vào ngày 31/3. Cả hai đăng ký kết hôn trong im lặng, không ồn ào, trước sự chứng kiến của vài người bạn thân.

tran kieu an 3
Trần Kiều Ân cùng chồng kém 9 tuổi làm thủ tục đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, nổi lên từ làn sóng phim thần tượng Đài Loan đầu thập niên 2000. Gần 10 năm nay, cô chuyển hướng sang Trung Quốc hoạt động và gặt hái nhiều thành công. Cô ghi điểm qua các phim: Thiên kim 100%, Định mệnh anh yêu em, Cái giá của gái ế, Tân Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em...

Alan, ông xã của Trần Kiều Ân, tên thật Tăng Vỹ Xương, sinh năm 1988, thiếu gia tập đoàn lớn ở Malaysia, là một họa sĩ kiêm doanh nhân. Anh nên duyên với Kiều Ân khi làm khách mời show thực tế Tình yêu của các cô gái năm 2019. Từ khi công khai yêu nhau, hai người thoải mái xuất hiện chung nơi công cộng, tham dự tiệc của bạn bè hoặc chia sẻ hình ảnh thân mật trên mạng xã hội.

Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua

Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua

Mới đây, quản lý của Trần Kiều Ân đã lên tiếng về việc mỹ nhân "Đông Phương bất bại" ngừng đóng phim gần 3 năm qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Kiều Ân Trần Kiều Ân kết hôn sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua

Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua

Trần Kiều Ân chưa thể tổ chức hôn lễ với tình trẻ kém 9 tuổi chỉ vì lý do này

Trần Kiều Ân chưa thể tổ chức hôn lễ với tình trẻ kém 9 tuổi chỉ vì lý do này

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Nữ diễn viên Trần Kiều Ân chính thức kết hôn với tình trẻ kém 9 tuổi

Ngày càng nhiều "nam xấu" sánh đôi cùng mỹ nữ trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ khiến dân tình ngán ngẩm

Ngày càng nhiều "nam xấu" sánh đôi cùng mỹ nữ trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ khiến dân tình ngán ngẩm

Dương Thừa Lâm đăng ảnh cũ để bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 38

Dương Thừa Lâm đăng ảnh cũ để bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 38

Cùng là những mỹ nhân sở hữu đôi mắt một mí: Thư Kỳ, Thang Duy, Vương Phi, Dương Siêu Việt có gì khác biệt?

Cùng là những mỹ nhân sở hữu đôi mắt một mí: Thư Kỳ, Thang Duy, Vương Phi, Dương Siêu Việt có gì khác biệt?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 57 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 40 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?