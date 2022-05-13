Sau khi 'về chung một nhà', Trần Kiều Ân và ông xã kém 9 tuổi tiết lộ cuộc sống hôn nhân

Trần Kiều Ân và ông xã Alan lần đầu chia sẻ ảnh xuất hiện bên nhau sau khi chính thức kết hôn.

Vào ngày 12/5, Trần Kiều Ân đăng tải hình ảnh mới của cô và ông xã Alan lên mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu cặp đôi chia sẻ ảnh xuất hiện bên nhau sau khi chính thức kết hôn.

Nàng Đông Phương Bất Bại nhìn ông xã đầy tình cảm và hạnh phúc. Nhiều cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài trẻ đẹp của Trần Kiều Ân, khẳng định khó mà nhận ra việc cô lớn hơn ông xã tới 9 tuổi.

Cặp đôi cũng khoe nhẫn cưới và đồng hồ đôi trên tay. Nhẫn cưới của cả hai đến từ thương hiệu trang sức Cartier với ý nghĩa là biểu tượng vĩnh cửu, thể hiện sự cam kết trong tình yêu giữa 2 người.

Trần Kiều Ân và ông xã Alan đăng ký kết hôn tại Văn phòng đăng ký hộ khẩu Đại An (Đài Loan) vào ngày 31/3. Cả hai đăng ký kết hôn trong im lặng, không ồn ào, trước sự chứng kiến của vài người bạn thân.

Trần Kiều Ân cùng chồng kém 9 tuổi làm thủ tục đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, nổi lên từ làn sóng phim thần tượng Đài Loan đầu thập niên 2000. Gần 10 năm nay, cô chuyển hướng sang Trung Quốc hoạt động và gặt hái nhiều thành công. Cô ghi điểm qua các phim: Thiên kim 100%, Định mệnh anh yêu em, Cái giá của gái ế, Tân Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em...

Alan, ông xã của Trần Kiều Ân, tên thật Tăng Vỹ Xương, sinh năm 1988, thiếu gia tập đoàn lớn ở Malaysia, là một họa sĩ kiêm doanh nhân. Anh nên duyên với Kiều Ân khi làm khách mời show thực tế Tình yêu của các cô gái năm 2019. Từ khi công khai yêu nhau, hai người thoải mái xuất hiện chung nơi công cộng, tham dự tiệc của bạn bè hoặc chia sẻ hình ảnh thân mật trên mạng xã hội.

Lý do khiến Trần Kiều Ân ngừng đóng phim gần 3 năm qua Mới đây, quản lý của Trần Kiều Ân đã lên tiếng về việc mỹ nhân "Đông Phương bất bại" ngừng đóng phim gần 3 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-ve-chung-mot-nha-tran-kieu-an-va-ong-xa-kem-9-tuoi-tiet-lo-cuoc-song-hon-nhan-468546.html