Ngày càng nhiều "nam xấu" sánh đôi cùng mỹ nữ trong các bộ phim truyền hình Hoa ngữ khiến dân tình ngán ngẩm

"Nam xấu" được nhắc đến ở đây tất nhiên không phải là một người đàn ông xấu xí theo nghĩa thực, nhưng nếu so sánh với một sao nữ xinh đẹp thì diện mạo sẽ kém hơn rất nhiều. Nếu tình tiết thuyết phục, không phải là không bù đắp được khoảng cách về ngoại hình, nhưng đến cả tình tiết trong phim cũng không thuyết phục được khán giả thì làm sao khán giả xem thấy hào hứng vui vẻ được?

Thành thật mà nói, sau khi Bành Dục Sướng giảm cân, cảm giác thiếu niên đã trở lại và tăng rất nhiều, và so với lúc trước thì anh chàng đẹp trai hơn hậu giảm cân. Nhưng đứng với một mỹ nhân tầm cỡ như Giang Sơ Ảnh, thực sự thì có sự chênh lệch không ít về ngoại hình giữa hai người.

Trong bộ phim truyền hình mới "Quy tắc của quý cô" vừa mới phát sóng gần đây, Bành Vu Sướng và Giang Sơ Ảnh cùng vào vai tình chị em.

Giang Sơ Ảnh trong bộ phim truyền hình mới này vào vai một quý cô luật sư mỗi ngày một bộ đồ khác nhau, tóc uốn lượn, đôi môi đỏ quyến rũ. Tạo dựng nhân vật này vô cùng hoàn mỹ, là một “bạch phú mỹ” cực kỳ có năng lực.

Mặc khác, Bành Dực Sướng gần như để mặt mộc trong bộ phim, ngoại hình không có gì nổi bật, tính cách tương đối bình thường, chỉ là một luật sư tập sự.

Nếu nhân vật mà Giang Sơ Ảnh thủ vai là một “hải vương”, và quý cô này chỉ đang chơi đùa với Bành Dục Sướng, thì khán giả có thể hiểu, dù gì thì là một “hải vương”, đều có thể thử cảm giác với nhiều gu khác nhau.

Nhưng trong bộ phim, đại mỹ nữ này cùng với chàng trai bình thường đấy mới quen biết không lâu, sau đó cô bắt đầu có ấn tượng tốt với chàng trai, thỉnh thoảng còn trêu cậu ấy. Sau đó hai con người này rất nhanh đã tiến vào một mối quan hệ yêu đương, tình chị em.

Mặc dù chàng trai bình thường này thuộc kiểu người lịch sự, quan tâm đưa đón, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa sáng cho bạn gái, … Nhưng đại mỹ nữ chưa từng trải qua cái gì gọi là phong lãng, lãng mạn, vậy nên mới vì chút hành động nhỏ bé này mà động lòng chăng?

Chẳng lẽ có thể giải thích cho điều này chính là những người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đều bị thu hút bởi nững chàng trai chân thành? Mặc dù cặp CP chị em tuy có thể được lòng với một bộ phận khán giả, nhưng quả thật sự chênh lệch về ngoại hình cảm giác hai người không hợp nhau, cộng thêm tình tiết không được thuyết phục.

Phan Việt Minh và Vương Âu

"Giao ước ngôi nhà mới" là một bộ phim truyền hình đô thị tập trung vào ngành công nghiệp cải tạo nhà cửa. Phan Việt Minh đóng vai quản đốc điều hành một công ty trang trí nhỏ và Vương Âu đóng vai nhà thiết kế. Khi số lần gặp tăng lên, họ bắt đầu có ấn tượng tốt về nhau.

Phan Việt Minh khi còn trẻ cũng rất đẹp trai nhưng những năm gần đây anh không mấy quan tâm đến hình tượng ngoại hình, dẫn đến béo phì. Ngoài ra, trong bộ phim này, anh vào vai một chủ thầu còn bình thường hơn, và đương nhiên quần áo của anh ta cũng rất bình thường, vì nhìn anh trông giống như một ông chú lớn tuổi.

Mà nhà thiết kế xinh đẹp tài năng do Vương Âu thủ vai là người kiêu ngạo và không dễ hòa đồng, nhưng ưu điểm của cô chính là xinh đẹp quyến rũ và có năng lực thiết kế vô cùng tốt.

Hiện tại hai người chỉ đang trong giai đoạn có ấn tượng tốt về nhau, nhưng không khí giữa hai người có phần ám muội, mỗi khi nhìn thấy bọn họ tiếp xúc thân mật người xem lại không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

Ví dụ, có một cảnh nam chính muốn giúp nữ chính đang ngủ thắt dây an toàn, rõ ràng đấy sẽ là một cách tim có chút bồi hồi đập nhẹ, nhưng người xem lại muốn đánh thức nữ chính thức dậy rồi đẩy nam chính ra.

Ở một cảnh khác, nam chính hộ tống nữ chính ra khỏi chung cư, lúc đó trời mưa rất to, cả hai cùng nhau cầm ô, nữ chính suýt ngã, nam chính kịp đỡ lấy cô hai người cùng nhìn nhau đắm đuối vài giây. Không cần biết đạo diễn quay cảnh này tốt đến đâu, bộ dạng của Phan Việt Minh thực sự khiến cho người xem không thể chịu nổi và muốn anh ấy mau buông Vương Âu ra.

Đừng tưởng rằng nam chính chỉ có một mối quan hệ chính thức với vị mỹ nữ này, biên kịch còn ghép cho anh với hai nhân vật nữ khác cũng rất tốt xem ra nhân xuyên quả không tồi.

Một người là một người phụ nữ giàu có đã ly hôn do Trương Diễm Diễm thủ vai, là một người phụ nữ đã ly hôn chồng lại còn vừa giàu có vừa nhàn rỗi. Nhìn ngoại hình bên ngoài của cô trông khá còn trẻ. Hơn nữa phú bà này còn có hảo cảm tốt với nam chính, nằng nặc cầu xin anh sửa sang lại dinh thự của mình và còn nói rằng anh nên là chủ nhân của ngôi nhà.

Một cô gái khác là con gái của sư phụ, sau khi sư phụ mất thì sư nương hết lần này đến lần khác thúc giục nam chính cưới con gái mình.

Mà cô con gái là do Lý Nghệ Đồng thủ vai thuộc thành viên nhóm nhạc SNH48, kém hơn Phan Việt Minh những 21 tuổi. Chưa nói đến việc chênh lệch tuổi tác quá nhiều, xét về ngoại hình, hai người trong cùng một khung hình rõ ràng là giống quan hệ cha và con gái hơn. Nhưng người thân và bạn bè của nam chính trong bộ phim lại cảm thấy họ nên là một đôi.

Trong bộ phim này còn có sự tham gia của nữ diễn viên Đại Tư, là nghệ sĩ dưới trướng Gia Hành cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba đều là mỹ nhân Tân Cương. Đại Tư vào vai thợ sửa ống nước bán thời gian làm việc trong công ty của nam chính, cùng công ty còn có một ông chú (do Lưu Thiên Tá đóng) thích cô ấy, mọi người cũng thiện ý hợp đôi cho hai người. Đại mỹ nữ vì sao lại cùng một ông chú mập mạp yêu nhau được chứ? Cô ấy rõ ràng có thể tìm được một người còn tốt hơn.

Huỳnh Lỗi và Châu Tấn

Huỳnh Lỗi cũng đồng cảnh ngộ với Phan Việt Minh, lúc trẻ cũng rất đẹp trai khi đến tuổi trung niên thì cũng không còn được như lúc trẻ.

Những năm gần đây, Huỳnh Lỗi bị rập khuôn, những vai diễn anh đảm nhận đều là những người đàn ông đảm đang, sợ vợ. Dù không cùng Hải Thanh đóng vai vợ chồng nhưng vai diễn của anh trong “Gia đình Tiểu Mẫn” cũng không khác gì mấy trong “Tiểu Hoan Hỉ”.

Mặc dù Châu Tấn vào vai một phụ nữ trung niên đã ly hôn, nhưng vì luôn giữ được trạng thái và thân hình tốt cho nên trông Châu Tấn vẫn còn cảm giác của thiếu nữ, như thể cuộc sống không phải lo lắng gì, không cần trải qua những chuyện của người trung niên.

Huỳnh Lỗi chỉ hơn Châu Tấn 3 tuổi, nhưng nhìn Châu Tấn trông trẻ hơn Huỳnh Lỗi ít nhất 10 tuổi, cả hai không hề tương xứng về ngoại hình.

Trong bộ phim, lý do nữ chính chọn nam chính sau khi ly hôn là vì nam chính luôn có thể quan tâm chăm sóc cô chu đáo, tạo sự lãng mạn và bất ngờ cho cô, cho cô cảm giác an toàn. Nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ kỹ lại thì bối cảnh này vẫn là khá giống phim thần tượng, dù sao nam chính đi làm cũng không bận rộn chút nào, đi làm chẳng qua là tán gẫu với anh em tốt, về sau nghỉ làm là chăm sóc cho bạn gái và con gái của anh. Nếu nam chính không có thời gian bên cạnh chăm sóc nữ chính nhiều như vậy, thì liệu nữ chính vẫn sẽ chọn nam chính sao?

Trần Hách và Lưu Đào

Trong “Kỳ nghỉ ấm áp 2”, Trần Hách và Lưu Đào cũng diễn một cặp tình cảm chị em. Lưu Đào vào vai một phụ nữ mạnh mẽ trong thế giới đầu tư mạo hiểm, vai diễn này với vai Andy trong “Hoàn Lạc Tụng” cũng giống nhau.

Trần Hách thực ra không phải là không có ngoại hình, nhưng sau khi tăng cân thì giữa anh với từ đẹp trai chẳng còn liên hệ với nhai. Anh ấy thủ vai ông chủ của một công ty mới thành lập, dù sao nhìn từ bên ngoài thì anh ấy vẫn vậy, diễn như thể nào thì đều giống với chính con người anh.

Nam nữ chính lúc đầu có hiểu lầm vì tiếp xúc trong công việc, nhưng sau đó họ đã giải tỏa nghi ngờ và nảy sinh tình cảm với nhau. Nhóm hai người không phải là không thể không có cảm giác CP, nhưng cảm giác CP thực sự không mạnh.

Trần Kiến Bân và Lý Nhất Đồng

Trong “Yêu tôi đừng nghĩ nhiều”, Trần Kiến Bân vào vai một vị chủ tịch ở tuổi trung niên, mơ tưởng về việc tìm kiếm một người phụ nữ chân thành làm vợ mình chứ không phải vì tiền của anh.

Lý Nhất Đồng vào vai một nhà thiết kế thời trang trẻ, xinh đẹp và tốt bụng. Nam nữ chính được xem là kết hôn trước yêu sau, đầu tiên là kết hôn giả trước mặt mọi người, sau đó thì lâu dần cũng nảy sinh tình cảm thật.

Trần Kiến Bân và Lý Nhất Đồng nhìn giống bố và con gái hơn, nên căn bản họ không tương xứng nhau. Cốt truyện cũng thiếu thuyết phục, nam chính không có gì nổi bật ngoài là người có tiền có gia thế, tại sao nữ chính trẻ trung xinh đẹp lại yêu anh thật lòng?

Ngày càng có nhiều "nam xấu” sánh đôi với mỹ nữ trên phim truyền hình. Thứ nhất là do một số sao nam không quản lý thân hình, ăn mặc luộm thuộm nên không xứng với mỹ nữ. Thứ hai là do một số sao nam quá tự tin và cảm thấy mình có khả năng diễn những vai mà các cô gái trẻ thích. Thứ ba là những người làm trong ngành điện ảnh và truyền hình cho rằng khán giả thích xem những thể loại này nên mới tham gia nhận vai diễn.

Vậy câu hỏi đặt ra là bạn thích xem những cặp CP giữa nam thần với mỹ nữ, hay “nam xấu” với mỹ nhân hơn?