Khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi mới đây được so sánh với Châu Tấn.
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Triệu Lộ Tư là tiểu Hoa 9x đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, trong khi đó Châu Tấn lại là Đại Hoa đán nổi đình đám của Cbiz. Chính vì vậy, mà mới đây khi xuất hiện thông tin cả 2 được so sánh khả năng diễn xuất với nhau đã khiến nhiều nhiều người đứng ngồi không yên với mong muốn biết được kết quả cuối cùng.
Cụ thể, ở tập mới của Thả Thí Thiên Hạ, Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) đã bị tiểu sư muội đâm một nhát kiếm chí mạng. Điều khán giả quan tâm chính là diễn xuất quá mức bình thản của nàng tiểu Hoa trong phân cảnh này. Không có bất ngờ, không có đau đớn, chứng kiến cảnh này nhiều netizen còn nghĩ Triệu Lộ Tư có thực sự đang đóng cảnh bi thương hay không mà nhìn trông cô nàng giống như đang buồn ngủ.
Theo đó, nhiều blogger đã đặt diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Châu Tấn lên cùng 1 bàn cân để so sánh. Họ cho rằng cả 2 ngôi sao này đã có cách biểu đạt tâm lý rất giống nhau. Trong bộ phim Họa Bì, nhân vật Tiểu Duy của Châu Tấn cũng bị Vương Sinh đâm một nhát cạnh tim. Nàng đại Hoa đán không lập tức biểu đạt cảm xúc ngay mà từ từ thể hiện sự đau khổ. Đây chính là phương thức diễn xuất thể hiện trình tự tăng tiến của cảm xúc.
CĐM xứ Trung rõ ràng là không hài lòng với màn so sánh này bởi Triệu Lộ Tư không thể đọ lại về trình độ diễn xuất so với Châu Tấn trong Họa Bì và màn so sánh này thật sự không cần thiết.
Là tiểu Hoa 9x nổi bật của Cbiz, tuy nhiên diễn xuất của Triệu Lộ Tư chưa thể làm hài lòng khán giả. Dù đã có nhiều cải thiện trong Thả Thí Thiên Hạ nhưng nhìn chung nếu muốn vươn lên tới tầm được yêu thích như các nữ diễn viên nổi tiếng khác, mỹ nhân xuyên không cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.