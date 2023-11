Triệu Lộ Tư là tiểu Hoa 9x đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, trong khi đó Châu Tấn lại là Đại Hoa đán nổi đình đám của Cbiz. Chính vì vậy, mà mới đây khi xuất hiện thông tin cả 2 được so sánh khả năng diễn xuất với nhau đã khiến nhiều nhiều người đứng ngồi không yên với mong muốn biết được kết quả cuối cùng.

Phân cảnh gây thất vọng của Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Theo đó, nhiều blogger đã đặt diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Châu Tấn lên cùng 1 bàn cân để so sánh. Họ cho rằng cả 2 ngôi sao này đã có cách biểu đạt tâm lý rất giống nhau. Trong bộ phim Họa Bì, nhân vật Tiểu Duy của Châu Tấn cũng bị Vương Sinh đâm một nhát cạnh tim. Nàng đại Hoa đán không lập tức biểu đạt cảm xúc ngay mà từ từ thể hiện sự đau khổ. Đây chính là phương thức diễn xuất thể hiện trình tự tăng tiến của cảm xúc.

Châu Tấn đóng cực đạt trong Họa Bì - Ảnh: Internet

CĐM xứ Trung rõ ràng là không hài lòng với màn so sánh này bởi Triệu Lộ Tư không thể đọ lại về trình độ diễn xuất so với Châu Tấn trong Họa Bì và màn so sánh này thật sự không cần thiết.