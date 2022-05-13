Triệu Lộ Tư là tiểu Hoa 9x đang nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, trong khi đó Châu Tấn lại là Đại Hoa đán nổi đình đám của Cbiz. Chính vì vậy, mà mới đây khi xuất hiện thông tin cả 2 được so sánh khả năng diễn xuất với nhau đã khiến nhiều nhiều người đứng ngồi không yên với mong muốn biết được kết quả cuối cùng.

CĐM xôn xao trước việc hai mỹ nhân Cbiz được so sánh diễn xuất với nhau - Ảnh: Internet

Cụ thể, ở tập mới của Thả Thí Thiên Hạ, Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư) đã bị tiểu sư muội đâm một nhát kiếm chí mạng. Điều khán giả quan tâm chính là diễn xuất quá mức bình thản của nàng tiểu Hoa trong phân cảnh này. Không có bất ngờ, không có đau đớn, chứng kiến cảnh này nhiều netizen còn nghĩ Triệu Lộ Tư có thực sự đang đóng cảnh bi thương hay không mà nhìn trông cô nàng giống như đang buồn ngủ.