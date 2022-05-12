Triệu Lộ Tư lại nhận về mưa chỉ trích diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ: 'Diễn đơ thế này mãi cũng không khá được'

Sao quốc tế 12/05/2022 17:35

Khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư tiếp tục là đề tài tranh cãi của CĐM xứ Trung.

Thả Thí Thiên Hạ đang bước vào giai đoạn cuối và vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Đặc biệt, "mỹ nữ xuyên không" với vai diễn Bạch Phong Tịch liên tục hứng chịu “gạch đá” từ khán giả. 

Triệu Lộ Tư lại nhận về mưa chỉ trích diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ: 'Diễn đơ thế này mãi cũng không khá được' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Theo nhiều người xem, Bạch Phong Tịch qua lối thể hiện của Triệu Lộ Tư biến thành một cô gái hồn nhiên, đáng yêu... như các vai diễn trước mà mỹ nhân này từng đóng. Thậm chí, biểu cảm của cô nàng không mang đến tính cách riêng biệt của Bạch Phong Tịch mà nó giống hoàn toàn các vai diễn trước đó của nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư lại nhận về mưa chỉ trích diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ: 'Diễn đơ thế này mãi cũng không khá được' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư lại nhận về mưa chỉ trích diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ: 'Diễn đơ thế này mãi cũng không khá được' - Ảnh 3
Phân cảnh khiến netizen chán nản với diễn xuất của mỹ nhân xuyên không - Ảnh: Internet

Trong tập mới nhất của phim, Thả thí thiên hạ tiếp tục bị khán giả chê bai bởi diễn xuất tệ hại của nữ chính Triệu Lộ Tư cũng như hiệu ứng cảnh quay giả trân. Cụ thể, tập phim đem đến cho khán giả một cảnh quay đầy đau thương khi Bạch Phong Tịch bị kiếm đâm. Cứ ngỡ đây sẽ là cảnh quay thương tâm nhưng diễn xuất của Triệu Lộ Tư và hiệu ứng của cảnh quay đã khiến tất cả biến thành một màn vung kiếm giả trân.

Thay vì thể hiện biểu cảm bất ngờ xen lẫn đau đớn thì gương mặt Triệu Lộ Tư hoàn toàn "đơ cứng" không cảm xúc. Nhìn khuôn mặt và ngôn ngữ hình thể của cô nàng không khỏi khiến cho người xem cảm thấy ngán ngẫm và không về mang lại một tí cảm xúc nào.

Một vài netizen còn nhận định, nếu cứ tiếp tục diễn ''đơ'' như này sớm muộn ''mỹ nhân xuyên không'' cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên và dần dần đánh mất sức hút của mình trên màn ảnh xứ Trung. 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ phim trung quốc Cbiz sao Hoa Ngữ

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