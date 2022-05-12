Triệu Lộ Tư lại nhận về mưa chỉ trích diễn xuất trong Thả Thí Thiên Hạ: 'Diễn đơ thế này mãi cũng không khá được'

Thả Thí Thiên Hạ đang bước vào giai đoạn cuối và vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Đặc biệt, "mỹ nữ xuyên không" với vai diễn Bạch Phong Tịch liên tục hứng chịu “gạch đá” từ khán giả.

Nữ diễn viên Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Theo nhiều người xem, Bạch Phong Tịch qua lối thể hiện của Triệu Lộ Tư biến thành một cô gái hồn nhiên, đáng yêu... như các vai diễn trước mà mỹ nhân này từng đóng. Thậm chí, biểu cảm của cô nàng không mang đến tính cách riêng biệt của Bạch Phong Tịch mà nó giống hoàn toàn các vai diễn trước đó của nữ diễn viên.