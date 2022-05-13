Dương Thừa Lâm đăng ảnh cũ để bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 38

Vào ngày 11/5 vừa qua, nữ ca sĩ gốc Đài xinh đẹp Dương Thừa Lâm đã đăng một bức ảnh cũ lên tài khoản xã hội cá nhân của mình để bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời chủ động đăng tải hình ảnh năm cô 16 tuổi với ảnh hiện tại, kêu gọi cư dân mạng ngừng làm video khiến công chúng hiểu lầm.

Tuy nhiên, điều thú vị là trong khi Dương Thừa Lâm bác bỏ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, cô không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã tin tưởng và luôn ủng hộ cô trong suốt quãng đường sự nghiệp. Nghiêm túc mà nói, nếu các sao nữ khác gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận. Dù sao phẫu thuật thẩm mỹ là một từ rất nhạy cảm và khó đụng đến đối với bất kỳ ngôi sao nào và họ thường có những biện pháp rất cứng rắn để bảo vệ chính bản thân mình chẳng hạn như trực tiếp thu thập chứng cứ và khởi kiện ra tòa án.

Khách quan mà nói, dù người tạo video cố ý gây hiểu lầm cho công chúng, hay vô ý phát ngôn những điều vô nghĩa trên mạng. Nhưng nếu không có bằng chứng xác đáng, thì quả thực là đang vu khống và bôi nhọ hình ảnh, danh tiếng của Dương Thừa Lâm một cách ác ý. Nhưng thật ra, nữ Hoa đán không quá coi trọng vấn đề này mà chọn cách giữ bình tĩnh, để mọi người không nghĩ cô là đang phản ứng thái quá. Dương Thừa Lâm vẫn xinh đẹp dù đã gần 40 Có thông tin cho rằng Dương Thừa Lâm sẽ đón sinh nhật lần thứ 38 vào tháng tới. Dù đã ở tuổi trung niên, nhưng xét về ngoại hình và vóc dáng ở hiện tại, cô ấy trông không giống một phụ nữ đã gần 40. Điều này cho thấy cô rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng.

Tuy nhiên, so với ngoại hình của Dương Thừa Lâm thì phẫu thuật thẩm mỹ thực sự không phải là vấn đề đáng để bàn cãi. Bởi Dương Thừa Lâm hoàn toàn không đến việc phẫu thuật thẩm mĩ để trở nên xinh đẹp hơn, đường nét khuôn mặt của cô vốn đã khá hài hòa và xinh đẹp rồi, nếu đụng đến dao kéo nữa thì có thể sẽ bị phản tác dụng. Dù là ở độ tuổi 18 hay 37 thì nhan sắc của Dương Thừa Lâm vẫn rất xinh đẹp Trên thực tế, đối với hầu hết những người hâm mộ thực sự quan tâm đến Dương Thừa Lâm, họ vẫn lo lắng về việc khi nào họ có thể thấy thần tượng của mình trở thành một bà mẹ bỉm sữa. Dương Thừa Lâm đăng ký kết hôn với nam ca sĩ Lý Vinh Hạo vào năm 2019 sau hai năm hẹn hò. Đến nay, cặp đôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ, cũng chưa có con Và chúng ta đều biết rằng thời gian không chờ đợi ai cả, dù sau này, khi Dương Thừa Lâm sinh con, cô ấy vẫn có thể được coi là một bà mẹ xinh đẹp và tân tiến. Nhưng nếu để quá lâu, e rằng tình hình sẽ không tốt lắm. Theo Sohu

Hôn nhân viên mãn của Trịnh Gia Dĩnh bên vợ hoa hậu kém 21 tuổi Vào ngày 11/5, Trịnh Gia Dĩnh đã đăng một bộ ảnh cùng vợ Trần Khải Lâm lên mạng xã hội, với dòng chữ: "Chúng ta đã bên nhau được 7 năm, là cha mẹ của hai đứa trẻ. Hành trình trải qua có những buồn vui nhưng cả hai vẫn sát cánh bên nhau. Anh chỉ mong tiếp tục nắm tay em đi tiếp quãng đời còn lại".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-thua-lam-dang-anh-cu-de-bac-bo-tin-don-phau-thuat-tham-my-o-tuoi-38-468308.html