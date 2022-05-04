Những bức ảnh chụp dáng ngủ của Quan Hiểu Đồng được lan truyền và trở thành hình nền phổ biến trên mạng chỉ qua một đêm

Có phải vì đang ở trong một mối quan hệ nên cô ấy sẽ bị đen đủi không? Điều này hơi bất hợp lý, nhưng may mắn là Quan Hiểu Đồng đã rất chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Tuy rằng kịch bản cô ấy nhận được không tốt lắm nhưng kỹ năng diễn xuất của cô vẫn tốt. Trên các chương trình tạp kỹ, cô cũng chứng minh được mình cũng có khả năng hát và nhảy rất tốt, thu hút rất nhiều fan cá tính và tài năng.

"Cô công chúa nhỏ" Quan Hiểu Đồng

Gần đây, bộ ảnh về dáng ngủ của Quan Hiểu Đồng đã gây xôn xao dư luận, trong bức ảnh, cô nàng vốn đã mảnh mai, nằm nghiêng, mặc váy ôm sát tôn thêm vẻ mơ màng nhưng cũng rất thanh lịch. Dáng vẻ của cô lúc đang ngủ trong rất ngọt ngào, tựa như người đẹp ngủ trong truyện cổ tích!