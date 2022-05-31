Trần Kiều Ân khẳng định có 'thừa tiền' để không ăn bám chồng thiếu gia

Sao quốc tế 31/05/2022 11:45

Sau hàng loạt chỉ trích cô kết hôn vì tiền, ăn bám chồng thiếu gia trong suốt 2 năm, Trần Kiều Ân mới đây đã có một bài viết lên tiếng về việc này.

Ngày 31/3 vừa qua, Trần Kiều Ân và bạn trai Alan thông báo rằng cả hai đã chính thức đăng ký kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi nên duyên sau chương trình thực tế Chuyện Tình Yêu Của Con Gái, Alan là một phú nhị đại của gia tộc siêu giàu tại Malaysia, anh nắm trong tay nhiều biệt thự sang trọng và siêu xe đắt đỏ ngay sau khi du học về.

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Trần Kiều Ân và Alan đã đăng ký kết hôn vào ngày 31/3 vừa qua - Ảnh: Internet

Ngay từ những ngày đầu bên nhau, chuyện tình của cặp đôi đã vấp phải không ít phản đối của công chúng, đa số đều cho rằng các mối tình xuất phát từ gameshow đều khó mà bền lâu. Không những vậy, việc Alan kém Trần Kiều Ân tới 9 tuổi cũng khiến fan của cô lo ngại rằng anh sẽ không đủ chính chắn để chăm sóc cho cô.

Dẫu vậy, Trần Kiều Ân và bạn trai vẫn vô cùng hạnh phúc và có một cái kết viên mãn. Suốt hai năm gần đây, nữ minh tinh hạn chế hoạt động showbiz để tập trung phát triển tình cảm với bạn trai nhưng lại bị dèm pha là "ăn bám", sống dựa vào tài chính của anh.

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Nhiều người cho rằng Trần Kiều Ân đang 'ăn bám' chồng giàu của mình - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài im lặng, vào ngày 30/5 vừa qua, Trần Kiều Ân thông qua tài khoản cá nhân của mình đã lên tiếng và loạt tin đồn thất thiệt xung quanh chuyện tình cảm và cuộc hôn nhân của cô. Cô khẳng định rằng bản thân chỉ là đang "sống chậm" lại chứ không hề dựa dẫm vào chồng giàu như nhiều người lầm tưởng.

Bên cạnh đó, nữ minh tinh họ Trần còn tiết lộ một nguyên nhân khác chính là vì con mèo của cô đã mắc bệnh ung thư nên cô muốn giảm khối lượng công việc để chăm sóc thú cưng, đồng thời nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho bản thân mình.

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Trần Kiều Ân khẳng định chuyện cô hạn chế hoạt động không có nghĩa là thất nghiệp - Ảnh: Internet

"Tôi không thất nghiệp mà là từ chối cơ hội việc làm. Tôi cũng có đủ khả năng tài chính để lo cho bản thân. Các bạn hỏi tôi 2 năm qua đã làm gì ư, tôi dành thời gian để chữa lành bản thân. Tôi đang sống rất tốt và hạnh phúc.

Mọi người cũng nên như tôi, đừng nói lời cay độc hay săm soi đời tư người khác nữa, hãy tập trung vào việc phát triển bản thân." - Trần Kiều Ân cho hay.

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