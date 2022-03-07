Cuộc sống hiện tại của 'Triển Chiêu' Hà Gia Kính ở tuổi 63 như thế nào?

Sao quốc tế 07/03/2022 14:31

Tài tử Hong Kong - Hà Gia Kính nhận chú ý của nhiều khán giả khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Gia Kính cập nhật hình ảnh đời thường và ngay lập tức gây ấn tượng với gương mặt tràn đầy sức sống. Ở tuổi 63, tài tử kỳ cựu Hoa ngữ vẫn giữ được vẻ trẻ trung, làn da hồng hào và phong thái tươi vui khiến khán giả ngỡ ngàng lẫn ngưỡng mộ.

Nam diễn viên chia sẻ: "Những người già như chúng tôi thật nhiều phúc lợi. 60 tuổi trở lên, cắt tóc chỉ tốn hai tệ. Tôi đang xếp hàng đợi cắt tóc đây".

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Hà Gia Kính chia sẻ hình ảnh đời thường, mộc mạc của mình - Ảnh: Internet

Trước đó, nam diễn viên từng nhiều lần "gây sốc" nhờ ngoại hình không có dấu hiệu lão hóa của mình. Anh thường xuyên khoe ảnh mặt mộc lúc đời thường hoặc khi tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, Hà Gia Kính hiện còn kinh doanh nhà máy sản xuất thực phẩm từ ngũ cốc, tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trên tờ Dongjiang Shibao, diễn viên cho biết một tuần thường dành bốn ngày ở công ty. Những hôm còn lại anh du lịch, đi thăm bạn bè hoặc về Hong Kong ăn cơm cùng mẹ. 

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Nam diễn viên từng nhiều lần 'gây sốc' nhờ ngoại hình không có dấu hiệu lão hóa của mình - Ảnh: Internet

Hà Gia Kính cho biết anh khỏe khoắn, năng động và suy nghĩ tích cực nhờ năng chơi thể thao, tập gym. Tài tử cho biết niềm vui đến từ những điều đơn giản, không nhất thiết phải chi tiền mua vui. Anh sảng khoái khi đá bóng cùng bạn bè, chạy đến toát mồ hôi.

Không ít người hâm mộ còn ấn tượng bởi lối sống giản dị, không ăn mặc cầu kỳ của nam tài tử Hong Kong này. Khi làm việc lẫn đi chơi, anh thường mặc áo phông, đội mũ lưỡi trai. Lúc rảnh, anh tự nấu ăn ở nhà còn nếu bận, anh ăn ở các quán bình dân nhưng hợp khẩu vị.

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Hà Gia Kính được mệnh danh là 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh' từ trước đến nay - Ảnh: Internet

Hà Gia Kính từng nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với vai Triển Chiêu trong "Bao Thanh Thiên 1993". Đến nay, nhiều khán giả vẫn gọi anh là Triển hộ vệ. Ngoài tác phẩm này, Gia Kính còn được đánh giá cao diễn xuất qua "Bảo tiêu", "Hoàng đế ăn mày", "Thiếu niên Trương Tam Phong", "Thư kiếm ân cừu lục"... Hiện tại, tài tử chọn sống một cuộc đời độc thân.

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