Loạt sao Hoa ngữ 'nằm không cũng dính đạn' vì bê bối của Dịch Dương Thiên Tỉ

Scandal gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến nhiều ngôi sao khác dù không liên quan cũng bị cuốn vào.

Thời gian qua, "liên hoàn phốt" của Dịch Dương Thiên Tỉ đang là chủ đề được quan tâm và bán luận nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xứ Trung. Một số bê bối nổi bật nhất về nam diễn viên trẻ này có thể kể đến như gian lận học vấn, "đi cửa sau" để vào biên chế, khai gian tuổi, làm giả lý lịch,... "Liên hoàn phốt" của Dịch Dương Thiên Tỉ đang là chủ đề được quan tâm và bán luận nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xứ Trung Theo đó, có tin đồn cho rằng các diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu, Hồ Tiên Hú đã được ưu ái khi được tuyển thẳng vào biên chế của Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc mà không cần phải thi tuyển trực tiếp hay phỏng vấn như những người khác. Sự việc khiến cả 3 nam nghệ sĩ chịu chỉ trích rất nhiều từ công chúng.

Không những vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ còn bị phanh phui gian lận học vấn, có thông tin rằng bảng điểm của nam diễn viên khá thấp, trong đó có 2 môn đạt điểm D nên đã được nhận vào cấp 3 nhờ đi cửa sau. Đến sáng ngày 13/7, MXH xứ Trung lại bất ngờ lan truyền một văn bản được cho là xuất phát từ tòa án, trên văn bản này, năm sinh của nam diễn viên là 1998 chứ không phải 2000 như trước nay mọi người lầm tưởng. Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra có gia thế khá 'khủng' Bên cạnh đó, từ trước đến nay, Dịch Dương Thiên Tỉ đều được xem là một tấm gương vượt qua nghịch cảnh để thành công. Tuy nhiên, theo thông tin được lan truyền trên MXH thì cha ruột của anh là một đại gia máu mặt, nắm trong tay nhiều công ty có quy mô lớn.

Ngoài ra, hàng loạt hot search liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây cũng đã bị xóa mất không dấu vết trên thanh tìm kiếm của Weibo - nền tảng MXH lớn nhất Trung Quốc. Nhiều hãng truyền thông lớn cũng giữ im lặng trước scandal này của nam diễn viên. Trước sự việc trên, nhiều netizen cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ và đoàn đội phía sau anh đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, xóa những hot search tiêu cực để định hướng dư luận. Hàng loạt hot search liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây cũng đã bị xóa mất không dấu vết trên thanh tìm kiếm của Weibo Chưa dừng lại ở đó, nhiều tên tuổi lớn như Lưu Thi Thi, Lộc Hàm, Trần Hiểu... vô tình bị vướng vào lùm xùm này. Cụ thể, hàng loạt từ khóa vô nghĩa như "Bóng lưng trẻ trung của bà mẹ một con Tôn Di”, "Lưu Thi Thi chụp ảnh", "Cổ Lực Na Trát đang quay phim", "đầu gối Thái Từ Khôn", "chân Lộc Hàm"... bất ngờ lọt top tìm kiếm nhiều trên Weibo một cách vô cùng khó hiểu. Việc những cái tên không liên quan bỗng nhiên giữ vị trí cao trên hot search được cho là động thái di dời sự chú ý của phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì nam diễn viên vẫn giữ im lặng trước mọi cáo buộc.

Lộ bằng chứng xác minh Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự đã gian lận tuổi tác Theo văn bản chính thức từ tòa án, Dịch Dương Thiên Tỉ đã khai gian tuổi của mình trong suốt nhiều năm hoạt động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-sao-hoa-ngu-nam-khong-cung-dinh-dan-vi-be-boi-cua-dich-duong-thien-ti-483490.html