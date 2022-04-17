Dịch Dương Thiên Tỉ 'từ chối' Khải Ca để đóng phim Trương Nghệ Mưu? Thi ra vì nguyên nhân này?

Sao quốc tế 17/04/2022 06:29

Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối phim mới của Khải Ca để hợp tác với Trương Nghệ Mưu.

Một số nguồn tin cho biết Trần Khải Ca chuẩn bị thực hiện một tác phẩm về đề tài chiến tranh. Phim điện ảnh này có tên tạm định là Chiến tranh vĩ đại.

Dịch Dương Thiên Tỉ 'từ chối' Khải Ca để đóng phim Trương Nghệ Mưu? Thi ra vì nguyên nhân này? - Ảnh 1
Trân Khải Ca chuẩn bị thực hiện tác phẩm đề tài chiến tranh - Ảnh: Chụp màn hình

Phía nhà sản xuất có mong muốn mời Dịch Dương Thiên Tỉ làm nam chính của phim. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối để tham gia tác phẩm của Trương Nghệ Mưu.

Dịch Dương Thiên Tỉ 'từ chối' Khải Ca để đóng phim Trương Nghệ Mưu? Thi ra vì nguyên nhân này? - Ảnh 2
Dương Dương Thiên Tỉ - Trương Nghệ Mưu - Ảnh: Chụp màn hình

 Nguyên nhân được đưa ra là vì thành viên nhóm TFBoys  không muốn tiếp tục đóng phim chiến tranh. Trước đó, anh từng tham gia tác phẩm cùng thể loại cũng do Trần Khải Ca làm đạo diễn. Bộ phim mang tên Trường Tân Hồ, hội tụ nhiều diễn viên thực lực như Ngô Kinh, Chu Á Văn, Hồ Quân...

Lần này, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn thử nghiệm bản thân khi hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong Mãn Giang Hồng. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, có yếu tố xuyên không.  Được biết, nếu tham gia phim này, đây sẽ là lần hợp tác đầu tiên giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và "ông hoàng doanh thu phòng vé" Thẩm Đằng.

Dịch Dương Thiên Tỉ 'từ chối' Khải Ca để đóng phim Trương Nghệ Mưu? Thi ra vì nguyên nhân này? - Ảnh 3
Thiên Tỉ chuẩn bị hợp tác với "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng - Ảnh: Chụp màn hình

 Trương Nghệ Mưu là đạo diễn nổi tiếng của giới điện ảnh Trung Quốc. Ông cũng từng nâng đỡ rất nhiều diễn viên nổi tiếng như Củng Lợi, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ, Nghê Ni...

Dịch Dương Thiên Tỉ 'từ chối' Khải Ca để đóng phim Trương Nghệ Mưu? Thi ra vì nguyên nhân này? - Ảnh 4
Đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây, đạo diễn họ Trương đang tích cực hỗ trợ một gương mặt mới, đó là Lưu Hạo Tồn. Nhưng khác với đàn chị, "mưu nữ lang thế hệ mới" ra mắt chưa lâu đã dính phải vô số ồn ào.

Sau khi đóng với Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ, nữ diễn viên sinh năm 2000 vẫn muốn tiếp tục hợp tác với anh. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết, hiện tại thành viên nhóm TFBoys rất sợ đóng chung phim với Lưu Hạo Tồn.

Dịch Dương Thiên Tỉ 'từ chối' Khải Ca để đóng phim Trương Nghệ Mưu? Thi ra vì nguyên nhân này? - Ảnh 5
Thiên Tỉ ngại đóng phim với Lưu Hạo Tôn - Ảnh: Chụp màn hình 

Trong lần hợp tác trước đó, "mưu nữ lang thế hệ mới" dùng chiêu trò để tăng nhiệt độ khiến đoàn đội Dịch Dương Thiên Tỉ không hài lòng. Bản thân nam diễn viên cũng bị ảnh hưởng tâm lý sau khi đóng phim cùng cô. Vì vậy, anh không những muốn dừng hợp tác mà còn e ngại việc tham gia chung hoạt động với mỹ nhân họ Lưu.

Hiện tại, trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ có rất nhiều kịch bản tốt nên đang cân nhắc lựa chọn. Nếu Mãn Giang hồng có sự xuất hiện của Lưu Hạo Tồn, có thể nam diễn viên cũng sẽ từ chối.

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