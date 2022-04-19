Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu BXH phim chiếu mạng, sự thật có gì hot?

Sao quốc tế 19/04/2022 16:29

Kỳ tích - Đứa trẻ ngốc của Dịch Dương Thiên Tỉ đã dẫn đầu chỉ số phim chiếu mạng trên các nền tảng chỉ sau một ngày lên sóng.

Trang thống kê số liệu phim Hải Đăng cho biết, Kỳ tích - Đứa Trẻ Ngốc đã dẫn đầu các chỉ số phim chiếu mạng chỉ sau một ngày lên sóng. Tác phẩm cũng chiếm vị trí số 1 tại nhiều nền tảng chiếu phim trực tuyến như Youku, Tencent, Iqiyi. 

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu BXH phim chiếu mạng, sự thật có gì hot? - Ảnh 1
Anh em Cảnh Hạo - Cảnh Đồng trong 'Kỳ tích - Đứa Trẻ Ngốc' - Ảnh: Internet

Sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên kiêm thần tượng của nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS đạt doanh thu lên đến 270 triệu NDT (tương đương 1000 tỷ VND). Không chỉ vậy, điểm đánh giá của bộ phim 10x tham gia là 7,4/10 - con số khá cao trong các dự án phim chiếu mạng hiện nay.

Trước đó, Kỳ tích - Đứa Trẻ Ngốc đã đứng top 3 phim ăn khách mùa Tết 2022. Phim điện ảnh này đạt 152 triệu USD, chỉ xếp sau Trường Tân Hồ và Sát Thủ Này Không Quá Bình Tĩnh.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu BXH phim chiếu mạng, sự thật có gì hot? - Ảnh 2
Kỳ tích - Đứa Trẻ Ngốc đã dẫn đầu các chỉ số phim chiếu mạng chỉ sau một ngày lên sóng - Ảnh: Internet

Kỳ tích - Đứa Trẻ Ngốc lấy bối cảnh tại Thâm Quyến trong giai đoạn 2013 - 2014. Đây là thời kỳ thành phố đang trên đà phát triển và thu hút hàng chục triệu lao động nhập cư. Thâm Quyến cũng là nơi chứng kiến tình anh em cảm động của Cảnh Hạo (Dịch Dương Thiên Tỉ) và Cảnh Đồng (Cáp Lâm). Mẹ mất trong cơn bạo bệnh, Cảnh Hạo đưa em gái đến Thâm Quyến để bắt đầu cuộc sống mới. Một thanh niên không tiền, không bối cảnh, không quan hệ như Cảnh Hạo chỉ có thể chăm chỉ làm việc để kiếm sống qua ngày. Không lâu sau đó, anh phát hiện em gái mắc bệnh tim di truyền của mẹ. Vì muốn cứu em gái, Cảnh Hạo đã liều mạng làm đủ mọi loại nghề, dẫu khó khăn vất vả anh cũng không lùi bước.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu BXH phim chiếu mạng, sự thật có gì hot? - Ảnh 3
Thiên Tỉ hóa thân vào chàng trai bần hàn, bất lực với cuộc sống - Ảnh: Internet

Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn toàn hóa thân vào vai Cảnh Hạo. Đó là một chàng trai bần hàn, vật vã, mệt mỏi, bất lực trước cuộc sống. Thế nhưng, với tình yêu thương to lớn dành cho em gái, chàng trai 20 tuổi đã vượt mọi khó khăn để tạo nên kỳ tích.

 

Trong khi đó, Cáp Lâm sinh năm 2013 và còn khá nhỏ tuổi. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn thể hiện được nét tích cách vừa dễ thương vừa hiểu chuyện của cô em gái Cảnh Đồng.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu BXH phim chiếu mạng, sự thật có gì hot? - Ảnh 4
Cáp Lâm thể hiện được nét tính cách dễ thương, hiểu chuyện của một người em gái - Ảnh: Internet

Sự kết hợp ăn ý giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Cáp Lâm đã chạm tới trái tim khán giả. Có người xem phim tới lần thứ 2 vẫn phải rơi nước mắt vì quá cảm động trước tình anh em của họ.

Phim của Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đầu BXH phim chiếu mạng, sự thật có gì hot? - Ảnh 5
Sự kết hợp ăn ý giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Cáp Lâm đã chạm tới trái tim khán giả - Ảnh: Internet

Có thể nói, nhờ quá trình tôi luyện và nghiêm túc trong công việc, Dịch Dương Thiên Tỉ đã có vị trí nhất định trong giới Cbiz hiện tại và trở thành một trong những ngôi sao trẻ thành công nhất năm 2022.

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