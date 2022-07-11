Sau loạt scandal lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ bị 60.000 fan quay lưng

Sao quốc tế 11/07/2022 18:26

Chiếm lĩnh hot search trong thời gian qua sau loạt scandal liên tục bủa vây, gần đây nhất Dịch Dương Thiên Tỉ vướng scandal dùng đặc quyền người nổi tiếng để vào biên chế nhà nước gây bức xúc trong những ngày qua.

Theo Zing, ngày 11/7, trang QQ đưa tin Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang là ngôi sao phòng vé trẻ nhất Trung Quốc, có lượng người hâm mộ hùng hậu. Gần đây, nam diễn viên vướng scandal về thi cử đã khiến cộng đồng mạng thất vọng, nhiều người hâm mộ quay lưng.

Theo QQ, trước scandal, trang cá nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ có 90.123.000 triệu người theo dõi. Truyền thông Trung Quốc cho rằng nam diễn viên sẽ trở thành nghệ sĩ thứ 5 trong giới giải trí chạm mốc 100 triệu fan sau Hà Cảnh, Tạ Na, Dương Mịch, Angelababy.

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Nam diễn viên vướng scandal về thi cử đã khiến fan hâm mộ thất vọng

Ảnh: Internet

Thế nhưng sau scandal sử dụng đặc quyền khi thi cử, lượng người theo dõi của Dịch Dương Thiên Tỉ giảm 60.000 lượt. Riêng trong ngày 10/7, nam ca sĩ mất 10.000 người hâm mộ.

Trước đó, Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu, Hồ Tiên Hú đỗ vào biên chế của Nhà hát kịch Quốc gia. Tuy nhiên, quá trình thi của họ không minh bạch.

Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc thay đổi quy định thi từ năm 2022, quy định có nhiều đổi mới thuận lợi hơn cho các ngôi sao trẻ. Ba diễn viên trên không cần phải thi viết mà chỉ cần thông qua vòng phỏng vấn. Ngoài ra, trong vòng cuối, các thí sinh phải tham gia phỏng vấn trực tiếp, công chúng nghi ngờ ba ngôi sao trên được đặc cách phỏng vấn online, dựa trên lịch trình làm việc của họ.

Sau loạt scandal lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ bị 60.000 fan quay lưng - Ảnh 2

Dư luận bức xúc khi Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần phỏng vấn, không cần thi viết cũng trúng tuyển.

Ảnh minh họa: Internet

Quy định mới này đã khiến cư dân mạng bức xúc, một số người cho hay, người bình thường muốn thi biên chế cần có bằng thạc sĩ. Nhưng 3 diễn viên vừa tốt nghiệp, chỉ cần phỏng vấn, không cần thi viết cũng trúng tuyển.

Không chỉ riêng những khuất tất về con đường học vấn mà thái độ im lặng không giải thích của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng khiến cộng đồng mạng và fan hâm mộ bức xúc. Ngoài ra, phía ngôi sao “Em của thời niên thiếu” lại sử dụng quyền lực ngầm, xóa các bài viết, nhóm, hot topic bàn luận về anh cũng như các chủ đề có liên quan.

Bên cạnh đó, những chủ đề nóng về Dịch Dương Thiên Tỉ và quá trình thi vào biên chế của Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc cũng đều bị xóa khỏi thanh tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Điều này đã tạo ra nghi vấn Dịch Dương Thiên Tỉ và đội ngũ phía sau vi phạm quyền tự do ngôn luận, điều hướng dư luận.

Trang QQ cho rằng, con đường công danh của ngôi sao 10X luôn suôn sẻ và đây là sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Ngoài ra Scandal thi cử, Dịch Dương Thiên Tỉ còn vướng tin "đi cửa sau" để đỗ cấp ba, do điểm thi của anh thấp, nhưng được vào trường với tư cách thí sinh có tài năng nghệ thuật. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên đã ra thông báo phủ nhận tin đồn này và tuyên bố kiện người dùng mạng xã hội cố tình đăng tải thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tới danh tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sau loạt scandal lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ bị 60.000 fan quay lưng - Ảnh 3

Dịch Dương Thiên Tỉ là người đầu tiên thuộc thế hệ 10X có tổng doanh thu phòng vé điện ảnh “cực khủng” trên màn ảnh Hoa Ngữ

Ảnh minh họa: Internet

 

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000, hiện là ngôi sao 10X nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Anh cũng là người đầu tiên thuộc thế hệ 10X có tổng doanh thu phòng vé điện ảnh phá mốc 10 tỷ NDT ((1,5 tỷ USD). Được biết, tại Trung Quốc chỉ có 16 diễn viên đạt được doanh thu này gồm: Ngô Kinh, Thẩm Đằng, Hoàng Bột, Vương Bảo Cường, Đặng Siêu, Từ Tranh, Cổ Thiên Lạc... 

Dịch Dương Thiên Tỉ là người đầu tiên thuộc thế hệ 10X có tổng doanh thu phòng vé điện ảnh “cực khủng”. Những bộ phim vượt mốc doanh thu phải kể đến 4 phim: Thủy Môn Kiều, Hồ Trường Tân, Tặng bạn một đóa hoa hồng nhỏ, Em của thời niên thiếu.

Ngoài thành tích ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất, trang Qichacha cho biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang điều hành hai công ty là Trung tâm truyền thông văn hóa Cửu Mộc Đức Bắc Kinh và công ty phát triển văn hóa hữu hạn Từ Châu Cửu Mộc Đức.

Trong đó, Trung tâm truyền thông văn hóa Cửu Mộc Đức Bắc Kinh do Dịch Dương Thiên Tỉ nắm giữ 100% cổ phần, vốn thành lập là 10 triệu NDT (hơn 1,5 triệu USD). Công ty còn lại nam diễn viên góp 2,5 triệu NDT, nắm 50% cổ phần. Các công ty này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, đến nay không có bất kỳ bê bối nào về vi phạm pháp luật.

Sau loạt Scandal vừa qua, tên tuổi của Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, người hâm mộ của nam diễn viên vẫn chọn tin tưởng thần tượng và chờ thông tin cuối cùng.

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