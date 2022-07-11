Sau hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động do bê bối tình dục, "thiên vương châu Á" La Chí Tường vừa qua đã tổ chức concert - đánh dấu việc trở lại hoạt động trong làng giải trí.

La Chí Tường vừa qua đã tổ chức một concert với quy mô lớn tại Đài Bắc, Đài Loan. Buổi biểu diễn này đồng thời đánh dấu cho màn comeback của "thiên vương châu Á" sau hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động do bê bối tình dục. Mẹ của nam ca sĩ cũng xuất hiện dưới khán đài để ủng hộ con trai. La Chí Tường vừa qua đã tổ chức một concert với quy mô lớn tại Đài Bắc sau hơn 2 năm tạm ngừng hoạt động - Ảnh: Internet Mẹ của La Chí Tường cũng xuất hiện dưới khán đài để ủng hộ con trai - Ảnh: Internet Trong concert này, La Chí Tường rơi nước mắt chia sẻ: "Âm nhạc hay nhất, giọng hát đẹp nhất, tôi đã trở lại. Cảm ơn các bạn đã ở bên tôi suốt chặng đường dài, cảm ơn các bạn đã không rời đi".

Nam tài tử cho hay, anh đã chuẩn bị rất lâu để màn trở lại này được hoàn hảo nhất dù chấn thương cũ ở đầu gối trái tái phát và giảm tới 13kg bằng một chế độ ăn chặt chẽ. La Chí Tường thông qua một video ngắn được phát trong video đã ám chỉ rằng anh đã có thể đối mặt với mọi khó khăn trong quá khứ. La Chí Tường giảm tới 13kg để chuẩn bị cho màn trở lại này - Ảnh: Internet Dù không hoạt động showbiz trong hơn 2 năm nhưng La Chí Tường chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giải nghệ - Ảnh: Internet Vì "im hơi lặng tiếng" trong hơn 2 năm nên nhiều người nghĩ rằng La Chí Tường đã tính đến chuyện giải nghệ. Nhưng trái lại, nam ca sĩ cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, mấy năm nay giống như tôi đi du học mà thôi".

Trước đó, vào đầu năm 2020, La Chí Tường bị bạn gái 9 năm là hotgirl Châu Dương Thanh công khai nhiều bí mật đen tối về anh. Theo đó, nam ca sĩ bị tố lăng nhăng, thường xuyên tham gia các bữa tiệc thác loạn và có sở thích tình dục kỳ lạ,... La Chí Tường bị bạn gái 9 năm là hotgirl Châu Dương Thanh công khai nhiều bí mật đen tối về anh - Ảnh: Internet Sau khi loạt bí mật về đời tư bị phanh phui, La Chí Tường thừa nhận tất cả và bị công chúng tẩy chay, đề nghị giải nghệ. Trong suốt hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động, nam ca sĩ vẫn sống bình thản và không chịu áp lực kinh tế do khối tài sản khổng lồ tích trữ được sau nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí.

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