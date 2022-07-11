Hậu bê bối tình dục, La Chí Tường bật khóc trên sân khấu ngày trở lại

Sao quốc tế 11/07/2022 11:20

Sau hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động do bê bối tình dục, "thiên vương châu Á" La Chí Tường vừa qua đã tổ chức concert - đánh dấu việc trở lại hoạt động trong làng giải trí.

La Chí Tường vừa qua đã tổ chức một concert với quy mô lớn tại Đài Bắc, Đài Loan. Buổi biểu diễn này đồng thời đánh dấu cho màn comeback của "thiên vương châu Á" sau hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động do bê bối tình dục. Mẹ của nam ca sĩ cũng xuất hiện dưới khán đài để ủng hộ con trai.

la chi tuong 1
La Chí Tường vừa qua đã tổ chức một concert với quy mô lớn tại Đài Bắc sau hơn 2 năm tạm ngừng hoạt động - Ảnh: Internet
la chi tuong 2
Mẹ của La Chí Tường cũng xuất hiện dưới khán đài để ủng hộ con trai - Ảnh: Internet

Trong concert này, La Chí Tường rơi nước mắt chia sẻ: "Âm nhạc hay nhất, giọng hát đẹp nhất, tôi đã trở lại. Cảm ơn các bạn đã ở bên tôi suốt chặng đường dài, cảm ơn các bạn đã không rời đi".

Nam tài tử cho hay, anh đã chuẩn bị rất lâu để màn trở lại này được hoàn hảo nhất dù chấn thương cũ ở đầu gối trái tái phát và giảm tới 13kg bằng một chế độ ăn chặt chẽ. La Chí Tường thông qua một video ngắn được phát trong video đã ám chỉ rằng anh đã có thể đối mặt với mọi khó khăn trong quá khứ.

la chi tuong 3
La Chí Tường giảm tới 13kg để chuẩn bị cho màn trở lại này - Ảnh: Internet
la chi tuong 4
Dù không hoạt động showbiz trong hơn 2 năm nhưng La Chí Tường chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giải nghệ - Ảnh: Internet

Vì "im hơi lặng tiếng" trong hơn 2 năm nên nhiều người nghĩ rằng La Chí Tường đã tính đến chuyện giải nghệ. Nhưng trái lại, nam ca sĩ cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, mấy năm nay giống như tôi đi du học mà thôi".

Trước đó, vào đầu năm 2020, La Chí Tường bị bạn gái 9 năm là hotgirl Châu Dương Thanh công khai nhiều bí mật đen tối về anh. Theo đó, nam ca sĩ bị tố lăng nhăng, thường xuyên tham gia các bữa tiệc thác loạn và có sở thích tình dục kỳ lạ,...

la chi tuong 5
La Chí Tường bị bạn gái 9 năm là hotgirl Châu Dương Thanh công khai nhiều bí mật đen tối về anh - Ảnh: Internet

Sau khi loạt bí mật về đời tư bị phanh phui, La Chí Tường thừa nhận tất cả và bị công chúng tẩy chay, đề nghị giải nghệ. Trong suốt hơn 2 năm tạm ngưng hoạt động, nam ca sĩ vẫn sống bình thản và không chịu áp lực kinh tế do khối tài sản khổng lồ tích trữ được sau nhiều năm lăn lộn trong ngành giải trí.

Những nam nghệ sĩ 'biến thái' bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ: La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm chưa phải là 'bệnh hoạn' nhất

Những nam nghệ sĩ 'biến thái' bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ: La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm chưa phải là 'bệnh hoạn' nhất

Tuy nổi tiếng và là "niềm khao khát" của nhiều chị em nhưng những sao nam Hoa ngữ này lại có đời tư bê bối cùng loạt sở thích khá "bệnh hoạn".

Xem thêm
Từ khóa:   La Chí Tường La Chí Tường trở lại bê bối La Chí Tường sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Những nam nghệ sĩ 'biến thái' bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ: La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm chưa phải là 'bệnh hoạn' nhất

Những nam nghệ sĩ 'biến thái' bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ: La Chí Tường, Ngô Diệc Phàm chưa phải là 'bệnh hoạn' nhất

Bóc phốt nhau tơi tả trên MXH, La Chí Tường và bạn gái "dao kéo" đột ngột tái hợp với những dấu hiệu đáng ngờ?

Bóc phốt nhau tơi tả trên MXH, La Chí Tường và bạn gái "dao kéo" đột ngột tái hợp với những dấu hiệu đáng ngờ?

Giữa scandal bê bối của La Chí Tường, bà xã Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bất ngờ bị liệt vào danh sách tình cũ

Giữa scandal bê bối của La Chí Tường, bà xã Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bất ngờ bị liệt vào danh sách tình cũ

Vừa chia tay bạn gái, La Chí Tường lại bị phát hiện cặp kè với hot girl mạng?

Vừa chia tay bạn gái, La Chí Tường lại bị phát hiện cặp kè với hot girl mạng?

‘Lương Sơn Bá’ La Chí Tường bị bạn gái phanh phui lối sống bệnh hoạn

‘Lương Sơn Bá’ La Chí Tường bị bạn gái phanh phui lối sống bệnh hoạn

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc nhưng liệu chừng đó có đủ để phim trở thành 'phim bạo' năm 2022?

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc nhưng liệu chừng đó có đủ để phim trở thành 'phim bạo' năm 2022?

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI