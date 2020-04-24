Vừa chia tay bạn gái, La Chí Tường lại bị phát hiện cặp kè với hot girl mạng?

Sao quốc tế 24/04/2020 06:18

Truyền thông Đài Loan cho hay La Chí Tường đã có bạn gái mới. Người này có thể chịu đựng mọi thói hư tật xấu của La Chí Tường.

Ngày 23/4 truyền thông Hoa ngữ chấn động bởi những thông tin liên quan đến La Chí Tường và Châu Dương Thanh. Bạn gái của La Chí Tường tuyên bố cả hai đã chia tay và bóc mẽ những tật xấu không thể chấp nhận được của “chàng Lương Sơn Bá”.

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Châu Dương Thanh bất ngờ tuyên bố đã chia tay với La Chí Tường

Những tưởng cuộc tình 9 năm của La Chí Tường và Châu Dương Thanh sẽ có một kết cục viên mãn vậy nhưng chỉ một bài viết của Châu Dương Thanh đã khiến hình tượng mà La Chí Tường xây dựng trong nhiều năm hoàn toàn sụp đổ. “Tiểu Angela Baby” tố La Chí Tường nhiều lần ngoại tình trong suốt 9 năm hẹn hò nhưng cô đều tha thứ. Không chỉ vậy Châu Dương Thanh còn cho biết La Chí Tường có riêng một chiếc điện thoại để "thả thính" những cô gái khác. Những góc khuất trong cuộc sống của nam ca sĩ nổi tiếng đều bị bạn gái "tung hê" trên mạng xã hội.

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Lời hứa chỉ yêu một mình em giờ đây đã tan theo mây khói

Mọi chỉ trích của dư luận đều hướng về phía La Chí Tường. Nhiều người tỏ ra thất vọng về lối sống thác loạn của thần tượng. Không thể ngồi yên, ngay sau đó trên trang cá nhân của mình La Chí Tường đăng tải vài dòng ngắn gọn. La Chí Tường cho biết những điều anh chưa làm tốt sẽ tự xem lại bản thân, có những chuyện không thể nói rõ ràng và cũng không muốn giải thích. Bên cạnh đó anh cũng khẳng định không hối hận và cám ơn Châu Dương Thanh đã gắn bó với mình suốt 9 năm trời.

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Có nguồn tin cho biết La Chí Tường đã có bạn gái mới ngay sau khi chia tay Châu Dương Thanh

Tuy nhiên, mới đây truyền thông Đài Loan lại đăng tải thông tin, sau khi chia tay Châu Dương Thanh La Chí Tường đã có bạn gái mới. Cô gái này là một hot girl mạng. Cô có thể chịu đựng những thói hư tật xấu của La Chí Tường nên được anh lựa chọn. Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng nhiều người cho rằng nếu như La Chí Tường thực sự đã có bạn gái mới thì anh cũng không dám công khai mối quan hệ trong khoảng thời gian này.

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Từ khóa:   La Chí Tường và Châu Dương Thanh Châu Dương Thanh Lương Sơn Bá

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