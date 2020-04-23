Hình tượng nam thần của La Chí Tường hoàn toàn sụp đổ sau khi bị Châu Dương Thanh phanh phui lối sống bệnh hoạn.
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Ngày 23/4, Châu Dương Thanh bất ngờ đăng một bài viết khá dài trên Weibo thông báo cô và La Chí Tường đã “đường ai nấy đi”. Trong bài viết này “tiểu Angela Baby” cũng tiết lộ lối sống lệch lạc của nam diễn viên nổi tiếng xứ Đài La Chí Tường. Hiện tại thông tin Châu Dương Thanh – La Chí Tường chia tay đang là nội dung hot nhất trên Weibo.
Sau khi chia tay, Châu Dương Thanh không ngần ngại vạch trần thói trăng hoa của “chàng Lương Sơn Bá” trong suốt thời gian qua lại. Cô cho biết nguyên nhân khiến hai người chia tay là vì cô vô tình xem điện thoại của La Chí Tường và phát hiện bạn trai có một chiếc điện thoại riêng chuyên đi tán tỉnh, trêu ghẹo những người phụ nữ khác.
Khi Châu Dương Thanh đi vắng, La Chí Tường sẽ gọi những người phụ nữ khác tới nhà. Mỗi lần đi công tác đến các thành phố khác, nam diễn viên nổi tiếng sẽ lên lịch hẹn hò với gái. Bạn gái cũ còn tố La Chí Tường có sở thích bệnh hoạn là thích quan hệ tập thể.
Châu Dương Thanh thừa nhận mình ngu ngốc khi nhiều lần tha lỗi cho La Chí Tường. Cô còn cho biết trong suốt 9 năm hẹn hò cô không xem điện thoại của La Chí Tường vì bạn trai không thích. Vậy nhưng người đàn ông mà cô tin tưởng lại phản bội cô nhiều lần.
Sau khi đăng tải, bài viết của Châu Dương Thanh ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Nhiều người chỉ trích lối sống bệnh hoạn của “chàng Lương Sơn Bá”. Hiện nay phía La Chí Tường chưa có bất kỳ động thái nào trước hành động của bạn gái cũ.