Giữa scandal bê bối của La Chí Tường, bà xã Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bất ngờ bị liệt vào danh sách tình cũ

Sao quốc tế 26/04/2020 15:20

Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Dương Thừa Lâm từng hẹn hò với La Chí Tường.

Mới đây, nam diễn viên La Chí Tường bất ngờ bị bạn gái 9 năm Châu Dương Thanh tố loạt phốt đen trong quá khứ, từ ngoại tình, giật bồ bạn thân đến sở thích “quan hệ tập thể”.

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Hậu chia tay, nam diễn viên bị bạn gái cũ tố lối sống bệnh hoạn - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, đời sống thác loạn của La Chí Tường trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng xứ Trung. Danh tiếng và hình ảnh của nam diễn viên tụt dốc không phanh trước hàng loạt chỉ trích của khán giả.

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La Chí Tường bị tẩy chay vì dính hàng loạt phốt nhân cách – Ảnh: Internet

Mới đây, lịch sử tình trường phức tạp của La Chí Tường bất ngờ bị đào lại. Đáng chú ý, nữ diễn viên Lâm Tâm Như và “Giáo chủ khả ái” Dương Thừa Lâm cũng được nhắc đến trong danh sách này.

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Trong quá khứ, La Chí Tường được cho là từng hẹn hò với Lâm Tâm Như và Dương Thừa Lâm – Ảnh: Internet

Cụ thể, blogger này cho biết La Chí Tường và Dương Thừa Lâm nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim “Hải phái điềm tâm”. Theo đó, cả hai đã bí mật hẹn hò và thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

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Dương Thừa Lâm và La Chí Tường từng 'phim giả tình thật' - Ảnh: Internet

Về phần Lâm Tâm Như, báo chí từng chụp được hình ảnh La Chí Tường lái ô tô tới nhà của nữ diễn viên họ Lâm làm cả hai vướng nghi vấn hẹn hò.

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Bà xã Hoắc Kiến Hoa từng vướng tin hẹn hò với La Chí Tường - Ảnh: Internet

Ngoài 2 nhân vật đình đám trên, nguồn tin cho biết những bạn gái tin đồn khác của La Chí Tường đều là mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng xứ Đài.

Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là đồn đoán của netizen xứ Trung vì La Chí Tường vốn khá kín tiếng trong chuyện tình ái. Cho đến hiện tại, anh chỉ thừa nhận mối quan hệ duy nhất với một mình Châu Dương Thanh.

Uẩn khúc phía sau lời xin lỗi của La Chí Tường gửi bạn gái sau khi bị bóc mẽ thói trăng hoa

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Một ngày sau khi bị Châu Dương Thanh bóc mẽ thói trăng hoa, La Chí Tường đã công khai gửi lời xin lỗi đồng thời hứa sẽ gánh chịu mọi hậu quả trong sự việc này.

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Từ khóa:   La Chí Tường Lâm Tâm Như bà xã Hoắc Kiến Hoa

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