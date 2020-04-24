Uẩn khúc phía sau lời xin lỗi của La Chí Tường gửi bạn gái sau khi bị bóc mẽ thói trăng hoa

Một ngày sau khi bị Châu Dương Thanh bóc mẽ thói trăng hoa, La Chí Tường đã công khai gửi lời xin lỗi đồng thời hứa sẽ gánh chịu mọi hậu quả trong sự việc này.

Rạng sáng ngày 24/4, nam ca sĩ nổi tiếng Đài Loan La Chí Tường đã công khai gửi lời xin lỗi đến bạn gái cũ trên trang cá nhân. Với giọng điệu khá thành khẩn, anh cho biết bạn gái đã hy sinh rất nhiều trong 9 năm qua nhưng mình lại không biết trân trọng điều đó. La Chí Tường thừa nhận mình trẻ con nên hết lần này đến lần khác lừa dối và làm tổn thương Châu Dương Thanh.

La Chí Tường công khai xin lỗi Châu Dương Thanh và những cô gái đã bị anh lừa gạt

Có lẽ sau bê bối này sự nghiệp của La Chí Tường sẽ hoàn toàn sụp đổ

Không chỉ vậy, La Chí Tường còn gửi lời xin lỗi tới tất cả những cô gái đã bị anh lừa dối và thiếu tôn trọng. Cuối cùng La Chí Tường viết: “Thật sự xin lỗi, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả trong việc này”. Hành động này của “chàng Lương Sơn Bá” chính là lời khẳng định cho lối sống bệnh hoạn của mình. Dư luận Hoa ngữ thực sự nổi giận với La Chí Tường. Nhiều người yêu cầu La Chí Tường rời khỏi làng giải trí ngay lập tức.

Châu Dương Thanh yêu cầu La Chí Tường phải công khai xin lỗi trên trang cá nhân

Tuy nhiên, phía sau lời xin lỗi này của La Chí Tường có nhiều uẩn khúc. Theo Sina, một vài nguồn tin trong giới giải trí cho biết La Chí Tường đã gặp riêng Châu Dương Thanh xin lỗi và mong muốn bạn gái cũ không làm lớn chuyện thêm. Vì vậy “Tiểu Angela Baby” đã yêu cầu La Chí Tường phải công khai xin lỗi và thừa nhận chuyện lừa gạt những cô gái khác. Đây mới thực sự là nguyên nhân khiến La Chí Tường phải công khai xin lỗi trên trang cá nhân.

Vừa chia tay bạn gái, La Chí Tường lại bị phát hiện cặp kè với hot girl mạng? Truyền thông Đài Loan cho hay La Chí Tường đã có bạn gái mới. Người này có thể chịu đựng mọi thói hư tật xấu của La Chí Tường.

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