Bất ngờ với lý do Triệu Hựu Đình không đóng phim suốt thời gian qua

Việc nam diễn viên Triệu Hựu Đình đã lâu không xuất hiện trên phim ảnh khiến khán giả vô cùng tò mò về lý do đằng sau.

Trang Sohu đưa tin, mới đây quản lý của Triệu Hựu Đình đã tiết lộ lý do đằng sau việc anh không xuất hiện trong bất kỳ dự án nào gần đây.

Cụ thể, Triệu Hựu Đình là một người vô cùng nghiêm khắc với bản thân và sự nghiệp của mình, nếu không cảm thấy kịch bản đủ hấp dẫn thì anh sẽ không đồng ý tham gia. Tất nhiên, một phần nữa vẫn phụ thuộc vào suy nghĩ của tài tử họ Triệu.

Nếu không cảm thấy kịch bản đủ hấp dẫn thì Triệu Hựu Đình sẽ không đồng ý tham gia

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Triệu Hựu Đình chọn lui về phía sau để chăm sóc cho con nhỏ, để bà xã là Cao Viên Viên phát triển sự nghiệp. Thi thoảng anh sẽ cân nhắc các vai diễn phù hợp với mình.

Trước đây, Triệu Hựu Đình từng chia sẻ về chuyện trở thành một người đàn ông của gia đình. Khi được hỏi có lo lắng về việc nhà cửa vắng bóng vợ hay không, anh nói: "Tôi cũng là fan của Viên Viên, vẫn luôn cổ vũ Viên Viên quay lại. Hiện, con đã cứng cáp, ổn định, cần quay phim thì quay phim".

Vợ chồng Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên

Cao Viên Viên hiện tại đã trở lại hoạt động sau thời gian nghỉ sinh. Tuy nhiên, cô vẫn chưa vội đóng phim mà chủ yếu chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo.

Triệu Hựu Đình vào nghề muộn hơn so với các diễn viên khác, đến năm 25 tuổi thì anh mới bắt đầu đóng phim. Nhờ diễn xuất ấn tượng và gương mặt điển trai, nam tài tử từng được đề cử ở nhiều giải thưởng lớn như Bạch Ngọc Lan, LHP châu Á, LHP Điện ảnh châu Á - Thái Bình Dương… Nhưng điểm sáng nhất trong sự nghiệp của Triệu Hựu Đình chính là vai diễn Dạ Hoa trong phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa (2017).

Triệu Hựu Đình với tạo hình Dạ Hoa trong phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

Ảnh: Internet

Bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của cặp đôi vàng Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên Cặp đôi Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên vẫn luôn được mệnh danh là cặp đôi vàng của làng giải trí Đài Loan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đặc biệt là tình yêu chung thủy mà Triệu Hựu Đình dành cho Cao Viên Viên sau khi cả hai đón chào "tiểu công chúa" ra đời càng khiến cho cuộc sống của cả hai thêm viên mãn, hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-ly-do-trieu-huu-dinh-khong-dong-phim-suot-thoi-gian-qua-482338.html