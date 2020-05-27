Bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của cặp đôi vàng Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên

Mới đây, stylist Hàn Hỏa Hỏa gây chú ý cho cư dân mạng khi hé lộ câu chuyện gia đình của cô bạn thân là Cao Viên Viên. Theo Hàn Hỏa Hỏa tiết lộ thì anh cũng giống như mọi người không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của Cao Viên Viên. Anh tiết lộ một trong những bí quyết giúp cô nàng luôn giữ được lửa hôn nhân của mình chính là Cao Viên Viên thường xuyên đến thăm phim trường của Triệu Hựu Đình. Mỗi lần như vậy cô sẽ ở bên cạnh chồng một thời gian rất lâu.

Thường xuyên đến thăm phim trường của chồng và thậm chí còn ở lại rất lâu để chăm sóc anh là một trong những bí quyết giữ lửa hôn nhân của Cao Viên Viên - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người này cũng cho biết rằng Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình đã lập cho nhau một giao kèo chính là không bao giờ mất liên lạc. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ một khoảng thời gian thì dù bận rộn thế nào cả hai cũng sẽ dành thời gian liên lạc cho nhau. Đồng thời họ cũng hứa với đối phương rằng sẽ không có bất kỳ bí mật gì với nhau. Chính những điều này đã giúp cho cuộc hôn nhân của Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình luôn giữ được hạnh phúc như thuở ban đầu dù cả hai phải thường xuyên xa nhau để đóng phim hay công tác.