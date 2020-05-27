Bí kíp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của cặp đôi vàng Triệu Hựu Đình - Cao Viên Viên

Sao quốc tế 27/05/2020 14:35

Cặp đôi Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên vẫn luôn được mệnh danh là cặp đôi vàng của làng giải trí Đài Loan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đặc biệt là tình yêu chung thủy mà Triệu Hựu Đình dành cho Cao Viên Viên sau khi cả hai đón chào "tiểu công chúa" ra đời càng khiến cho cuộc sống của cả hai thêm viên mãn, hạnh phúc.

Mới đây, stylist Hàn Hỏa Hỏa gây chú ý cho cư dân mạng khi hé lộ câu chuyện gia đình của cô bạn thân là Cao Viên Viên. Theo Hàn Hỏa Hỏa tiết lộ thì anh cũng giống như mọi người không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của Cao Viên Viên. Anh tiết lộ một trong những bí quyết giúp cô nàng luôn giữ được lửa hôn nhân của mình chính là Cao Viên Viên thường xuyên đến thăm phim trường của Triệu Hựu Đình. Mỗi lần như vậy cô sẽ ở bên cạnh chồng một thời gian rất lâu. 

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Thường xuyên đến thăm phim trường của chồng và thậm chí còn ở lại rất lâu để chăm sóc anh là một trong những bí quyết giữ lửa hôn nhân của Cao Viên Viên - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người này cũng cho biết rằng Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình đã lập cho nhau một giao kèo chính là không bao giờ mất liên lạc. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ một khoảng thời gian thì dù bận rộn thế nào cả hai cũng sẽ dành thời gian liên lạc cho nhau. Đồng thời họ cũng hứa với đối phương rằng sẽ không có bất kỳ bí mật gì với nhau. Chính những điều này đã giúp cho cuộc hôn nhân của Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình luôn giữ được hạnh phúc như thuở ban đầu dù cả hai phải thường xuyên xa nhau để đóng phim hay công tác. 

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Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình còn tự lập cho mình hiệp ước rằng cả hai sẽ không bao giờ mất liên lạc với nhau hay có bí mật - Ảnh: Internet

Gần đây, do tình hình bệnh dịch phức tạp ở cả Đài Loan lẫn Trung Quốc nên cặp đôi gần như biến mất khỏi làng giải trí mà chỉ chú tâm dành thời gian này để chăm sóc gia đình và cô công chúa nhỏ. Tuy nhiên, không ít lần phóng viên vẫn chụp được hình ảnh gia đình Cao Viên Viên xuất hiện ở sân bay hay đi chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. 

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Sau nhiều thành công tại thị trường Đại Lục, Triệu Hựu Đình quyết định dành nhiều thời gian cho gia đình hơn khi đã có con gái nhỏ. Anh thường xuyên tháp tùng vợ con đi chơi hay dạo phố cực kỳ ngọt ngào - Ảnh: Internet

Mỗi lần xuất hiện, cặp đôi đều khiến cho công chúng phải ghen tị trước độ hạnh phúc, ngọt ngào cũng như sự cưng chiều mà Triệu Hựu Đình dành cho Cao Viên Viên dường như trước sau không hề thay đổi. Sau khi mang thai và sinh con, Cao Viên Viên có phần tròn trịa hơn trước đây do ở nhà quá lâu nhưng vẫn giữ được thần thái nữ thần và đôi mắt luôn ánh lên niềm hạnh phúc khiến cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ. 

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Triệu Hựu Đình luôn dành cho vợ ánh mắt cưng chiều, yêu thương như thuở ban đầu - Ảnh: Internet

Có thể nói, ngoài nhan sắc bền vững thì tình yêu chung thủy của Triệu Hựu Đình dành cho vợ, luôn đặt vợ ở trong tim đã khiến cho cuộc sống của cả hai ngày càng viên mãn hơn. Đây chắc chắn là điều mà mỗi cô gái đều ao ước. 

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Đây là những mỹ nhân Cbiz sở hữu vẻ ngoài được công chúng đánh giá là vô cùng hoàn hảo, đẹp không góc chết và là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Thậm chí có một vài cái tên còn trở thành biểu tượng nhan sắc trong làng giải trí Hoa ngữ nhờ những đường nét thanh tú, ngũ quan hài hòa, thu hút ánh nhìn.

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Từ khóa:   Cbiz Triệu Hựu Đình Cao Viên Viên - Triệu Hựu Đình

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