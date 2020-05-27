4 bộ phim Hoa ngữ siêu ngọt chuẩn bị lên sóng nửa cuối năm 2020: Cuộc cạnh tranh của những mỹ nam hàng đầu

Sao quốc tế 27/05/2020 11:43

“Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn”, “Ốc sên và chim vàng anh”… là những bộ phim Hoa ngữ sắp ra mắt khán giả trong nửa cuối năm 2020.

Sắp tới đây, hàng loạt bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng và khán giả sẽ được mãn nhãn với nhiều thể loại khác nhau. Nửa cuối năm 2020 được dự đoán sẽ là cuộc chiến của những mỹ nam đình đám Cbiz như Trương Tân Thành, Tiêu Chiến, Hứa Ngụy Châu, Hồ Nhất Thiên…

Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn

Với sự tham gia của mỹ nam đỉnh cấp lưu lượng Tiêu Chiến và nữ diễn viên nổi tiếng Dương Tử, “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” là một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm nay. Chính vì vậy, bất kỳ thông tin nào liên quan đến “Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn” đều được công chúng đặc biệt quan tâm.

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Khán giả vô cùng kỳ vọng vào lần hợp tác đầu tiên của cặp đôi Tiêu Chiến và Dương Tử - Ảnh: Internet

Thầm yêu quất sinh hoài nam

“Thầm yêu quất sinh hoài nam” do Hồ Nhất Thiên và Hồ Băng Khanh đảm nhận vai chính dự kiến sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2020. Sau thành công của “Cá mực hầm mật”, danh tiếng của Hồ Nhất Thiên ngày càng tăng cao. Những tác phẩm có sự tham gia của nam diễn viên cũng được đánh giá khá cao.

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Netizen xứ Trung rất trông chờ vào phản ứng hóa học của Hồ Nhất Thiên và Hồ Băng Khanh trong phim mới – Ảnh: Internet

Phố Ma Dương thân yêu

Lấy bối cảnh những năm 80, “Phố Ma Dương thân yêu” của Hứa Ngụy Châu và Đàm Tùng Vận sẽ là một món ăn mới lạ cho “mọt phim”.

Sở hữu gương mặt trẻ trung, đáng yêu và khả năng diễn xuất được đánh giá cao, Đàm Tùng Vận được rất nhiều khán giả yêu mến. Trong khi đó, Hứa Ngụy Châu lại được nhận xét rất phù hợp với vai nam chính trong phim thanh xuân ngôn tình.

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'Phố Ma Dương thân yêu' là bộ phim về chủ đề thanh xuân - Ảnh: Internet

Ốc sên và chim vàng anh

Bộ phim ngọt ngào “Ốc sên và chim vàng anh” do Trương Tân Thành và Lâm Duẫn đóng chính sẽ khiến khán giả thích thú. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện theo đuổi giấc mơ âm nhạc và tình yêu của hai nhân vật chính.

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Nam nữ chính của phim được đánh giá là vô cùng đẹp đôi - Ảnh: Internet

Nhờ thành công của dự án truyền hình “Lê hấp đường phèn” ra mắt nửa đầu năm 2020, Trương Tân Thành đang được đánh giá khá tốt. Lần hợp tác với ngôi sao nổi tiếng ở mảng điện ảnh là Lâm Duẫn này của mỹ nam họ Trương khiến nhiều người tò mò.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Trương Tân Thành

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