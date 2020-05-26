Hôm nay (26/5), dự án truyền hình “ Băng vũ hỏa ” chính thức khai máy. Với sự tham gia của cặp đôi song nam chủ Trần Hiểu và Vương Nhất Bác , khán giả vô cùng hy vọng bộ phim sẽ thành công như web-drama “ Trần tình lệnh ”.

Hình ảnh này của Vương Nhất Bác nhanh chóng xuất hiện trên hot search - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, hai nam chính Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đều có mặt trong buổi khai máy. Trong khi Vương Nhất Bác xuất hiện với tạo hình trẻ trung, mạnh mẽ với mái tóc cắt ngắn phù hợp với hình tượng nhân vật thì Trần Hiểu có phần già dặn hơn khi để râu.

Cách đây ít phút, đoàn phim cũng đã công khai tạo hình nhân vật của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu trong phim. Theo đó, hình tượng nhân vật của cả hai trong “Băng vũ hỏa” nhận được nhiều lời khen của netizen xứ Trung: “Sự nghiêm trang của Trần Vũ và độ ngầu của Ngô Chấn Phong thực sự khiến tôi không chịu nổi”, “Ai nói Vương Nhất Bác không phù hợp với tạo hình cảnh sát vậy?”, “Hóng phim quá đi thôi”…