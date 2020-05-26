Mới đây, đoàn phim “Băng vũ hỏa” do Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đóng chính đã chính thức khai máy trong sự mong chờ của khán giả.
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Hôm nay (26/5), dự án truyền hình “Băng vũ hỏa” chính thức khai máy. Với sự tham gia của cặp đôi song nam chủ Trần Hiểu và Vương Nhất Bác, khán giả vô cùng hy vọng bộ phim sẽ thành công như web-drama “Trần tình lệnh”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, hai nam chính Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đều có mặt trong buổi khai máy. Trong khi Vương Nhất Bác xuất hiện với tạo hình trẻ trung, mạnh mẽ với mái tóc cắt ngắn phù hợp với hình tượng nhân vật thì Trần Hiểu có phần già dặn hơn khi để râu.
Cách đây ít phút, đoàn phim cũng đã công khai tạo hình nhân vật của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu trong phim. Theo đó, hình tượng nhân vật của cả hai trong “Băng vũ hỏa” nhận được nhiều lời khen của netizen xứ Trung: “Sự nghiêm trang của Trần Vũ và độ ngầu của Ngô Chấn Phong thực sự khiến tôi không chịu nổi”, “Ai nói Vương Nhất Bác không phù hợp với tạo hình cảnh sát vậy?”, “Hóng phim quá đi thôi”…
“Băng vũ hỏa” là câu chuyện về những chiến sĩ truy bắt tội phạm ma túy, quyết dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ để bảo vệ an ninh cho xã hội. Đây là bộ phim với kịch bản gốc, không hề theo lối mòn chuyển thể. Với sự tham gia của một người có khả năng diễn xuất còn một người là lưu lượng lớn, tác phẩm này được dự đoán sẽ gây tiếng vang.