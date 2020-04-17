Cận cảnh nhan sắc thật của mỹ nam Hoa ngữ qua ống kính quốc tế: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thực sự xuất thần?

Qua những bức ảnh không chỉnh sửa được phóng viên quốc tế ghi lại, những mỹ nam hàng đầu Cbiz như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác… có giữ được phong độ nhan sắc.
- Ngỡ ngàng với nhan sắc trước và sau photoshop của Tiêu Chiến
- Sau thời gian dài im lặng, Tiêu Chiến chính thức comeback với thành tích quá khủng
Không chỉ mỹ nhân Cbiz mà những ngôi sao nam của làng giải trí Hoa ngữ cũng phải e dè trước ống kính của phóng viên quốc tế. Có thể nói, những bức ảnh được Getty Images ghi lại vô cùng chân thực, khiến hàng loạt khuyết điểm ngoại hình của nghệ sĩ bị bại lộ như làn da kém mịn màng, dấu hiệu lão hóa, thân hình mỡ thừa…
Đã có không ít ngôi sao bị “dìm đẹp” khi xuất hiện trước ống kính quốc tế mỗi lần tham gia sự kiện giải trí tại trời Tây. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã tổng hợp lại những hình ảnh này của Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác… để chứng minh nhan sắc thật của họ.
Có thể thấy, nhan sắc thật của mỹ nam Hoa ngữ qua ống kính quốc tế không bị dìm hàng nhiều như những sao nữ.