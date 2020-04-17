Cận cảnh nhan sắc thật của mỹ nam Hoa ngữ qua ống kính quốc tế: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thực sự xuất thần?

Sao quốc tế 17/04/2020 15:23

Qua những bức ảnh không chỉnh sửa được phóng viên quốc tế ghi lại, những mỹ nam hàng đầu Cbiz như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác… có giữ được phong độ nhan sắc.

Không chỉ mỹ nhân Cbiz mà những ngôi sao nam của làng giải trí Hoa ngữ cũng phải e dè trước ống kính của phóng viên quốc tế. Có thể nói, những bức ảnh được Getty Images ghi lại vô cùng chân thực, khiến hàng loạt khuyết điểm ngoại hình của nghệ sĩ bị bại lộ như làn da kém mịn màng, dấu hiệu lão hóa, thân hình mỡ thừa…

Đã có không ít ngôi sao bị “dìm đẹp” khi xuất hiện trước ống kính quốc tế mỗi lần tham gia sự kiện giải trí tại trời Tây. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã tổng hợp lại những hình ảnh này của Tiêu Chiến, Dương Dương, Vương Nhất Bác… để chứng minh nhan sắc thật của họ.

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Tiêu Chiến khiến người hâm mộ bấn loạn khi đẹp không tì vết dưới ống kính của các phóng viên quốc tế. Có vẻ như nhan sắc của anh chàng khó lòng bị ‘dìm hàng’ dù có photoshop hay không – Ảnh: Internet

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Mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Vương Nhất Bác khoe làn da mịn màng và gương mặt điển trai qua ảnh chưa chỉnh sửa. Nhiều người nhận xét nam diễn viên có phần nhợt nhạt hơn nhưng ngoại hình vẫn vô cùng xuất chúng – Ảnh: Internet

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Dịch Dương Thiên Tỉ để lộ làn da kém mịn màng qua ống kính của Getty Images – Ảnh: Internet

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Dù là ảnh chưa được photoshop kỹ càng, Thái Từ Khôn vẫn đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện tranh với làn da trắng, thân hình gầy đúng chuẩn unisex – Ảnh: Internet

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Thành viên TFBoys - Vương Tuấn Khải diện cây đồ trắng, khoe vẻ đẹp chói lóa trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

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Dương Dương mất điểm vì làn da kém mịn màng, thần sắc nhợt nhạt tại sự kiện Paris Fashion Week – Ảnh: Internet

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Lý Dịch Phong để lộ gương mặt tròn xoe, vóc dáng có phần tăng cân hơn so với ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng – Ảnh: Internet

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Ngô Diệc Phàm khiến không ít người thất vọng khi xuất hiện với làn da sạm đen, kém sắc tại sự kiện American Music Awards 2018 – Ảnh: Internet

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Lộc Hàm khoe làn da trắng trẻo đầy thư sinh trong bức ảnh của phóng viên quốc tế - Ảnh: Internet

Có thể thấy, nhan sắc thật của mỹ nam Hoa ngữ qua ống kính quốc tế không bị dìm hàng nhiều như những sao nữ.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Dương Dương mỹ nam Hoa ngữ

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