Bảng xếp hạng sao Cbiz tháng 4: Tiêu Chiến giành lại vị thế sau 5 tuần tụt hạng, Vương Nhất Bác vượt mặt Thái Từ Khôn

Bắt đầu rục rịch dấu hiệu tái xuất, nam diễn viên Tiêu Chiến đã nhanh chóng vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng sao quyền lực tuần 2 tháng 4.

Mới đây, Sina Entertainment đã công bố bảng xếp hạng nghệ sĩ quyền lực nhất tuần 2 tháng 4 tại các khu vực như: Đại Lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao – Đài Loan, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu – Hoa Kỳ.

Theo đó, bảng xếp hạng dựa trên kết quả phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong một tuần. Sau đó, những chỉ số này được tổng hợp lại và đưa ra kết quả xếp hạng cuối cùng ở từng khu vực.

Trong danh sách Đại Lục Trung Quốc, bảng xếp hạng đã có nhiều thay đổi trong tuần này. Cụ thể, nam diễn viên Tiêu Chiến đã trở lại với ngôi vị quán quân sau 5 tuần liên tiếp tụt hạng. Ngày 13/4 vừa qua, ngôi sao “Trần tình lệnh” đã có màn tái xuất với ca khúc mới mang tên “Hồng Mai Tán”. Chỉ một tiếng sau khi đăng tải, ca khúc này đã thu về thành tích “khủng” với hơn 3 triệu lượt nghe và hơn 230 nghìn lượt chia sẻ.

Tiêu Chiến vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sao quyền lực - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến không hề giảm sút sau scandal bị tẩy chay. Ngay khi có dấu hiệu trở lại làng giải trí, giá trị thương hiệu của mỹ nam đã tăng vọt.

Vương Nhất Bác và Thái Từ Khôn theo sau - Ảnh: Internet

Dừng chân ở vị trí thứ 2 là nam diễn viên Vương Nhất Bác. Anh chàng đã vượt mặt Thái Từ Khôn để giành lấy thứ hạng này. Trong khi đó, huấn luyện viên “Thanh xuân có bạn 2” ngậm ngùi bị đẩy xuống hạng 3.

Bảng xếp hạng Đại lục tuần 2 tháng 4 - Ảnh: Internet

Các thứ hạng còn lại trong top 10 lần lượt là: Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm, Chu Nhất Long, Dịch Dương Thiên Tỉ, Nhậm Gia Luân, Châu Chấn Nam.

Ngỡ ngàng với nhan sắc trước và sau photoshop của Tiêu Chiến Không thể phủ nhận nhan sắc hơn người của Tiêu Chiến nhưng khi so sánh hình ảnh trước và sau chỉnh sửa, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

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