Sau 43 ngày im lặng, Tiêu Chiến cuối cùng đã cập nhật Weibo với một bức vẽ, fan xúc động khi biết ý nghĩa thực sự

Bức vẽ được nam diễn viên Tiêu Chiến đăng tải trên trang cá nhân sau thời gian im hơi lặng tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen xứ Trung.

Cuối tháng 2/2020, nam diễn viên Tiêu Chiến bất ngờ gặp vận hạn khi bị cộng đồng mạng xứ Trung đồng loạt tẩy chay. Nguyên nhân xuất phát từ việc người hâm mộ của mỹ nam này đã đánh sập trang AO3 (nơi được xem là “thánh địa” của tất cả fandom trên thế giới).

Sau vụ việc này, Tiêu Chiến từ một đỉnh cấp lưu lượng bỗng tụt dốc không phanh, đóng băng mọi hoạt động, bị nhãn hàng từ chối. Thậm chí, anh chàng còn không dám lộ diện trước công chúng hay cập nhật hoạt động trên mạng xã hội.

Những thông tin về Tiêu Chiến vô cùng hiếm hoi sau scandal bị tẩy chay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, sau 43 ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng ngôi sao “Trần tình lệnh” đã đăng tải 1 bức ảnh lên Weibo. Cụ thể, đây là một bức vẽ hoa đào trước gió đầy nghệ thuật. Ngay lập tức, bài đăng này của Tiêu Chiến đã thu về 7 triệu lượt thích và hơn 1 triệu bình luận. Hầu hết cư dân mạng đều thảo luận về ý nghĩa của bức vẽ này.

Bài đăng mới nhất của nam diễn viên trên Weibo - Ảnh: Internet

Theo đó, netizen xứ Trung cho rằng hoa đào tượng trưng cho chuyện cát tường, kiên cường, không sợ mùa đông lạnh giá và có nét đẹp thuộc về bản thân mình. Tiêu Chiến đăng tải hình ảnh này là có ý muốn nói con người cần phải biết cách vượt qua giông bão để chờ một ngày mai tươi sáng hơn. Phải chăng anh chàng đang tự cổ vũ cho chính mình?

Ý nghĩa thực sự của bức vẽ này là gì? - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại cho rằng hoa đào là một loài hoa tiêu biểu của Vũ Hán. Có thể mỹ nam sinh năm 1991 này đang cầu mong cho dịch bệnh sớm qua đi và mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp.

Dù với ý nghĩa nào thì người hâm mộ Tiêu Chiến vẫn vô cùng sung sướng khi thấy thần tượng của mình đã có dấu hiệu tái xuất trên mạng xã hội.

Tiêu Chiến mắc bệnh trầm cảm, cần sự hỗ trợ đặc biệt của bác sĩ tâm lý? Fan hâm mộ Tiêu Chiến vô cùng lo lắng khi xuất hiện thông tin thần tượng có triệu chứng trầm cảm phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý.

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