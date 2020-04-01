Bảng xếp hạng sao quyền lực tháng 3: Tiêu Chiến lọt khỏi top 3, mỹ nam Vương Nhất Bác vươn lên dẫn đầu

Sao quốc tế 01/04/2020 12:07

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, sức ảnh hưởng của nam diễn viên Tiêu Chiến đã bị suy giảm và tụt hạng trên bảng xếp hạng sao Cbiz quyền lực tháng 3.

Mới đây, Sina Entertainment đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực nhất trên mạng xã hội Weibo cuối tháng 3. Theo đó, bảng xếp hạng này chia làm các khu vực gồm: Đại Lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao – Đài Loan, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu – Hoa Kỳ và hạng mục dành cho ngôi sao mới của làng giải trí.

Kết quả của bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên sự phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ trong một tuần.

Ở khu vực Đại Lục, sau nhiều tháng giữ vị trí ngôi vương, nam diễn viên Tiêu Chiến bất ngờ tụt xuống hạng 4. Nhiều người cho rằng, sau scandal bị tẩy chay, hình ảnh của ngôi sao “Trần tình lệnh” đã bị ảnh hưởng không ít. Bên cạnh đó, anh chàng không có bất kỳ dự án nào mới nên mức độ truyền thông ngày càng giảm sút.

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Tiêu Chiến lọt khỏi top 3, Vương Nhất Bác giành vị trí đầu bảng - Ảnh: Internet

Thay vào đó, mỹ nam Vương Nhất Bác đã leo lên vị trí đầu bảng. Tiếp theo là Dịch Dương Thiên Tỉ ở vị trí thứ 2 và Nhậm Gia Luân ở vị trí thứ 3.

Những vị trí còn lại lần lượt là: Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Chu Nhất Long, Hàn Hồng, Dương Mịch.

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BXH khu vực Đại Lục - Ảnh: Internet

- Top 10 khu vực Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan: Trần Lập Nông, Jackson Wang, Lâm Tuấn Kiệt, Lai Kuan Lin (Lại Quán Lâm), Lâm Ngạn Tuấn, Đặng Tử Kỳ, Âu Dương Na Na, Trần Vỹ Đình, Cổ Cự Cơ, Viêm Á Luân.

- Top 10 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Sunnee, Henry Lau, Vưu Trưởng Tĩnh, Perth Tanapon, Takuya Kimura, Katayose Ryota, Koki, Mike, Suda Masaki, Dimash Kudaibergen.

- Top 10 khu vực Châu Âu và Hoa Kỳ: Taylor Swift, Troye Sivan, Justin Bieber, Emma Dumont, Jessie J, Charlie Puth, Christopher, Linkin Park, Shawn Mendes, Selena Gomez.

- Top 10 ngôi sao mới: Lưu Diệu Văn, Trương Triết Hạn, Tống Á Hiên, Cao Gia Lãng, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên, Trương Tân Thành, Trịnh Vân Long, Triệu Lộ Tư.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Dương Mịch

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