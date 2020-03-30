Lộ ảnh mẹ của ‘Mỹ nữ 4000 năm’ Cúc Tịnh Y, dân mạng choáng váng vì cứ ngỡ minh tinh điện ảnh

Nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ của mẹ nữ diễn viên Cúc Tịnh Y thời trẻ khiến netizen xứ Trung không ngừng trầm trồ xuýt xoa.
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Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y ngày càng được công chúng chú ý nhờ vẻ đẹp thoát tục như tiên tử. Thậm chí, cô còn được gọi với danh xưng “Mỹ nữ 4000 năm” nhờ nhan sắc nổi bật giữa dàn tiểu Hoa đán 9X.
Dù vướng không ít tranh cãi vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng ưu ái cho Cúc Tịnh Y và khó có thể phủ nhận vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của cô.
Mới đây, một blogger nổi tiếng xứ Trung bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ nữ diễn viên Cúc Tịnh Y. Ngay lập tức, netizen xứ Trung không khỏi choáng váng vì mẹ “Mỹ nhân 4000 năm” đẹp đến mức kinh diễm. Qua hình ảnh chia sẻ, gương mặt của bà thời trẻ vô cùng hài hòa, ngũ quan cân đối, ánh nhìn đầy sắc sảo và quyến rũ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhan sắc và thần thái của Cúc Tịnh Y hoàn toàn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của mẹ cô.
Một số bình luận từ cư dân mạng dưới bài đăng của blogger: “Vẻ đẹp quá động lòng người”, “Không thể ngờ mẹ cô ấy đẹp đến thế”, “Giống hệt minh tinh điện ảnh Hong Kong”, “Nhan sắc như thế này nếu như không làm diễn viên hay ca sĩ quả thật rất phí”, “Đẹp xuất sắc”…
Có thể thấy, vẻ đẹp hiện tại của Cúc Tịnh Y hoàn toàn được thừa hưởng từ người mẹ mỹ nhân.