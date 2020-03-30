Lộ ảnh mẹ của ‘Mỹ nữ 4000 năm’ Cúc Tịnh Y, dân mạng choáng váng vì cứ ngỡ minh tinh điện ảnh

Sao quốc tế 30/03/2020 15:32

Nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ của mẹ nữ diễn viên Cúc Tịnh Y thời trẻ khiến netizen xứ Trung không ngừng trầm trồ xuýt xoa.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y ngày càng được công chúng chú ý nhờ vẻ đẹp thoát tục như tiên tử. Thậm chí, cô còn được gọi với danh xưng “Mỹ nữ 4000 năm” nhờ nhan sắc nổi bật giữa dàn tiểu Hoa đán 9X.

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Cúc Tịnh Y là mỹ nhân sở hữu nhan sắc đáng gờm của Cbiz – Ảnh: Internet

Dù vướng không ít tranh cãi vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cư dân mạng vẫn vô cùng ưu ái cho Cúc Tịnh Y và khó có thể phủ nhận vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của cô.

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Gây nhiều tranh cãi vì nhan sắc bị nghi ‘dao kéo’ nhưng Cúc Tịnh Y vẫn được lòng công chúng nhờ vẻ đẹp hoàn hảo – Ảnh: Internet

Mới đây, một blogger nổi tiếng xứ Trung bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thời trẻ của mẹ nữ diễn viên Cúc Tịnh Y. Ngay lập tức, netizen xứ Trung không khỏi choáng váng vì mẹ “Mỹ nhân 4000 năm” đẹp đến mức kinh diễm. Qua hình ảnh chia sẻ, gương mặt của bà thời trẻ vô cùng hài hòa, ngũ quan cân đối, ánh nhìn đầy sắc sảo và quyến rũ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhan sắc và thần thái của Cúc Tịnh Y hoàn toàn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của mẹ cô.

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Nhiều người cho rằng mẹ của Cúc Tịnh Y đẹp chẳng khác nào minh tinh điện ảnh Hong Kong – Ảnh: Internet

Một số bình luận từ cư dân mạng dưới bài đăng của blogger: “Vẻ đẹp quá động lòng người”, “Không thể ngờ mẹ cô ấy đẹp đến thế”, “Giống hệt minh tinh điện ảnh Hong Kong”, “Nhan sắc như thế này nếu như không làm diễn viên hay ca sĩ quả thật rất phí”, “Đẹp xuất sắc”…

Có thể thấy, vẻ đẹp hiện tại của Cúc Tịnh Y hoàn toàn được thừa hưởng từ người mẹ mỹ nhân.

Lộ ảnh quá khứ kém sắc, ‘Mỹ nữ 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị nghi ‘dao kéo’

Lộ ảnh quá khứ kém sắc, ‘Mỹ nữ 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị nghi ‘dao kéo’

Những hình ảnh quá khứ bị rò rỉ của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y khiến nhiều người ngỡ ngàng, từ đó rộ lên tin đồn người đẹp đã phẫu thuật thẩm mỹ.

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